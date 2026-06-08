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USMNT Training in IrvineGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

Noticias de la selección estadounidense para el Mundial: Mauricio Pochettino agradece la bienvenida de 5.500 aficionados en California, mientras Chris Richards vuelve a los entrenamientos completos

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
C. Richards
M. Freese

GOAL repasa los temas más destacados y las conclusiones más importantes en la última entrega del cuaderno de notas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

IRVINE -- Tras varias semanas adaptándose a sus nuevas instalaciones, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos llegó este fin de semana a su alojamiento para el Mundial. El lunes entrenó por primera vez en Irvine, lo que marca el inicio oficial de la Copa y su foco total en Paraguay.

Fue un día intenso, protagonizado por los miles de aficionados presentes. La sesión se centró en la recuperación.

Mauricio Pochettino atendió a los medios para hablar del nuevo alojamiento, y varios jugadores también conversaron con la prensa para arrancar la semana de preparación mundialista. Así terminó el primer día en Irvine, lleno de historias, charlas y momentos divertidos.



  • WC training part 2Getty

    Un nuevo hogar

    El primer día de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en su nueva sede fue especial: no llegaron solos.

    En total, 5.500 aficionados —ganadores de un sorteo con 32.000 inscritos— asistieron a la primera sesión de entrenamiento de la semana. La práctica del lunes fue tranquila, apenas dos días después del partido contra Alemania.

    Aun así, hubo diversión: Antonee Robinson ganó un pequeño concurso de tiros al larguero y la gente le pidió a gritos que hiciera su habitual mortal hacia atrás, pero no lo hizo. Tras varias peticiones, Pochettino disparó desde 40 yardas; el primer tiro se desvió, pero el segundo le valió un aplauso. Al final, los jugadores firmaron autógrafos y Alex Zendejas atrajo a una multitud que lucía camisetas de Estados Unidos y del Club América.

    En conjunto, fue la cálida bienvenida que Pochettino buscaba.

    «Es más de lo que esperábamos, no solo por las instalaciones, sino por la gente que trabaja aquí», afirmó el entrenador. «Una combinación increíble: excelentes instalaciones y excelente gente. A veces hay buenos recintos, pero el personal no tanto. Prefiero instalaciones más sencillas con gente estupenda. Aquí tenemos ambas, y estamos muy agradecidos.

    «Quiero dar las gracias de todo corazón a todas las personas que forman parte de estas instalaciones, porque lo preparan todo con cariño, y eso es lo más importante».

    • Anuncios
  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Actualizaciones de estado

    Lo más destacado de la sesión del lunes no fue lo que ocurrió en el campo, sino quiénes estaban en él. Entre ellos se encontraba Chris Richards, que completó toda la sesión sin problemas junto a los suplentes del partido contra Alemania. Era la primera vez que participaba al completo desde su llegada a la concentración.

    «Es su primera vez con el equipo», dijo Pochettino. «Tenemos a casi todos listos para ser convocados».

    El único ausente fue Tyler Adams, quien salió a saludar al público al inicio y luego regresó al gimnasio. Su ausencia, igual que la de la semana pasada tras el partido contra Senegal, se debió a «gestión de la carga de trabajo», informó un responsable de la Federación Estadounidense de Fútbol.

    El resto del grupo completó la sesión sin incidencias.

  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Freese sobre la situación de la portería

    Le preguntaron a Matt Freese sin rodeos: ¿sabe si será titular contra Paraguay? No lo sé, respondió. Luego le preguntaron por qué debería ser titular.

    «Como competidor, siempre quieres estar en el campo y ayudar al equipo; si me toca, estoy listo», afirmó. «Mi confianza se basa en el trabajo duro que he hecho».

    La titularidad en la portería aún se discute: Matt Turner jugó ante Senegal y fue reemplazado por Chris Brady al descanso; después, Freese atajó los 90 minutos contra Alemania. A pocos días del Mundial, el técnico aún no confirma al portero titular.

    Es una situación diferente a la de años anteriores. Durante años, Estados Unidos tuvo un número uno claro, y una de las críticas a este grupo en particular es la falta de un portero indiscutible. Como alguien que creció siguiendo a leyendas como Tim Howard, Brad Friedel, Kasey Keller y Tony Meola, Freese entiende la dinámica, pero espera tener la oportunidad de consolidar su puesto entre ellos en un Mundial.

    «Solo escucho a mis compañeros y al cuerpo técnico; me concentro en trabajar cada día y estar preparado. Estados Unidos ha tenido grandes porteros a lo largo de la historia y yo quiero seguir esa tradición». Es un honor estar en este equipo y formar parte de ese grupo para, con suerte, continuar con ese legado».

  • Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Felicitaciones a los delanteros

    En la rueda de prensa del lunes, dos delanteros estrellas de la selección estadounidense se elogiaron mutuamente.

    A Fagundez le preguntaron por el juego de Ricardo Pepi, quien lo escuchaba sentado a su lado. Pepi fue clave ante Senegal y participó en las dos jugadas de gol para ganarse un lugar en el once.

    «Los tres son buenos marcando goles», afirmó Freese. «Lo veo cada día en los entrenamientos. Cada uno tiene sus puntos fuertes y Pepi fue clave en Charlotte; creó varias ocasiones». Creo que todo el grupo de ataque —delanteros, extremos, “diezes”— ha hecho un gran trabajo en estos dos últimos amistosos creando ocasiones y mostrando fluidez».

    Al capitán Tim Ream le preguntaron por Folarin Balogun, sentado junto a la estrella del Mónaco.

    «Es muy incisivo», resumió Ream. «Sus movimientos a izquierda y derecha, su capacidad para aguantar el balón y atraer rivales, y luego su desmarque para aparecer en posición de gol son justo lo que llevábamos tiempo buscando». Es quizá el delantero más molesto con el que tengo que lidiar en los entrenamientos: muy rápido, fuerte y capaz de deslizarse entre los rivales.

    «Obviamente, los demás son diferentes. Todos tienen perfiles distintos, son tipos de jugadores diferentes, y vimos a Pepi incorporando a Christian [Pulisic] al juego, capaz de dar pases y repartir asistencias de esa manera. Todos plantean retos diferentes, y creo que, como defensas, eso es lo que quieres ver en los entrenamientos. Quieres poder jugar contra diferentes tipos de delanteros, y todos aportan algo diferente».

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    La realidad del Mundial

    Para un jugador, el foco siempre está en el próximo partido. Ahora ese partido es el Mundial, y de pronto se volvió muy real.

    Para Balogun, este viernes culmina un viaje de tres años y medio que empezó con una visita de reclutamiento en Orlando. Hoy es un habitual de la selección estadounidense y podría ser titular en el Mundial. ¿Cómo se siente al respecto?

    «Creo que empezará a parecerme más real cuando me alinee y vea a los aficionados, cuando salgamos al campo y escuche sus gritos y aplausos», dijo Balogun. «Sin duda será real cuanto más se acerque el momento. Es mi primera oportunidad de jugar un Mundial, así que no tengo expectativas. Solo intento estar presente, vivir el momento y, de momento, estoy disfrutando de la experiencia».

    Para Ream es su segundo Mundial, pero muy distinto al primero: la preparación ha sido más larga e intensa y, sobre todo, juegan en casa, así que ni el jugador más veterano sabe a qué se enfrenta.

    «No es nuestra primera vez, pero sí la primera en casa, así que, en cierto modo, es como si lo fuera», afirma. «Es emocionante. Tengo la edad suficiente para recordar algo de 1994. Se lo he dicho a los chicos y a los medios: es una oportunidad única, con más expectativas y presión, pero debemos disfrutarla. Nadie nos presiona más que nosotros mismos, y así debe ser.

    «Solo hay que abrir los ojos, empaparse de todo, porque es único, diferente a cualquier cosa que hayamos vivido como jugadores. Hay que asimilarlo, disfrutarlo y abrazarlo, porque es muy especial».

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