Chris Richards se entrenó con el grupo el viernes sin problemas. Aun así, no jugará este fin de semana, confirmó Pochettino. Le frustra, pero es la realidad.

«Cuando decidimos la convocatoria, pensamos que Chris podría jugar la final de la Conference League porque ya la habíamos planificado», explicó. «Teníamos información que indicaba que podría estar en la final contra el Rayo Vallecano. Luego creímos que llegaría para el partido contra Senegal. Sin embargo, los plazos se alargaron y eso me molesta. No estoy contento, sabemos que Chris Richards es un jugador importante, pero mi decisión se basó en la información que teníamos y a veces no había claridad.

«Ahora debemos esperar para saber si podrá estar con nosotros, aunque lleva un mes sin competir y eso complica las cosas de cara al Mundial».

Pochettino admitió que varios jugadores sufren los problemas físicos típicos de fin de temporada, pero aseguró que todos están bien. Aun así, sabe que el partido del sábado será un difícil equilibrio.

Pochettino admite que, antes de un Mundial, cualquier decisión conlleva riesgo: si descansa a los titulares, pueden llegar faltos de ritmo; si los juega y se lesionan, le criticarán por imprudente. Su argumento general era que, en la era de las redes sociales, a los entrenadores se les juzga solo por el resultado: si nada sale mal, se ignora la decisión, pero si algo falla, todos critican al entrenador.

«Los detractores de hoy, con las redes sociales, nunca estarán de acuerdo, ya sea que juegues con los mismos jugadores o alinees al primer equipo para el Mundial», afirmó. «Si nada falla, nadie dice nada; pero si ocurre algo, ¡creen que no tengo ni idea!

Es imposible saber qué debemos hacer, así que desde el principio nos preparamos de la mejor manera para que todos puedan competir».