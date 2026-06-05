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Weston McKennie GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Noticias de la selección estadounidense de fútbol: la situación de Chris Richards sigue siendo incierta, mientras que Weston McKennie espera mantener su buen rendimiento en la Juventus durante el verano

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Alemania
Alemania
Amistosos
C. Richards
M. Pochettino
W. McKennie
G. Berhalter
S. Berhalter

GOAL repasa los principales temas y conclusiones de la preparación del equipo antes del partido contra Alemania en la última entrega del cuaderno de notas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

El viernes hubo dos seleccionadores de Estados Unidos: Mauricio Pochettino y Gregg Berhalter. Sebastián, hermano de este último, también estuvo presente. La selección entrenó en la sede del Chicago Fire antes de enfrentar a Alemania en su último amistoso.

El equipo entrenó en las instalaciones del Chicago Fire, lo que propició varios reencuentros antes del partido del sábado.

Pochettino, Berhalter y varios jugadores atendieron a los medios para anticipar el encuentro. Estas son las grandes historias, los temas de conversación y los pequeños momentos de diversión del viernes en Chicago...


  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Una cara conocida

    El viernes hablaron con los medios Weston McKennie y Sebastián Berhalter. En la sede del Chicago Fire, ambos esperaban cruzarse con el entrenador local. McKennie deseaba reencontrarse con un técnico que lo marcó. Berhalter… pues, ¿qué otra cosa podía querer?

    «Es una gran persona, y no lo digo solo porque [Sebastian esté aquí]», bromeó McKennie al hablar de Gregg Berhalter, padre de Sebastian.

    McKennie acababa de llegar a las instalaciones cuando él y el joven Berhalter subieron al estrado, pero deseaba pasar un rato con su antiguo entrenador.

    «Acudía a él con problemas dentro y fuera del campo. He llorado delante de él», recordó McKennie. «Hemos vivido momentos difíciles e increíbles juntos, así que será bonito verlo hoy, charlar y recordar. Seguro que me dará algunos consejos para el partido y el Mundial, porque así es él».


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  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Observando desde lejos

    El padre de Berhalter mantiene una estrecha relación con muchos miembros de la selección estadounidense, no solo con McKennie ni únicamente con su hijo. Cuando asumió el cargo de seleccionador tras el desastre de la fase de clasificación para el Mundial de 2018, se le encomendó la tarea de dar paso a una nueva generación. Muchos de los integrantes de esa generación eran adolescentes cuando él tomó las riendas; ahora son hombres.

    Por eso, aunque ya no los entrena, se siente vinculado a ellos y quiere verlos cosechar los frutos este verano.

    «Cuando los tuve, eran niños aprendiendo a ser profesionales», recuerda Gregg Berhalter. «¡Ahora son hombres con hijos que saben lo que implica ser profesionales. Es increíble de ver.

    Acabo de saludarlos y les he dicho: “¡No me lo puedo creer, han crecido!”. Creo que estarán preparados para este momento. Lo único que sé de este grupo es que dan la talla en momentos como este».

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Últimas noticias sobre lesiones

    Chris Richards se entrenó con el grupo el viernes sin problemas. Aun así, no jugará este fin de semana, confirmó Pochettino. Le frustra, pero es la realidad.

    «Cuando decidimos la convocatoria, pensamos que Chris podría jugar la final de la Conference League porque ya la habíamos planificado», explicó. «Teníamos información que indicaba que podría estar en la final contra el Rayo Vallecano. Luego creímos que llegaría para el partido contra Senegal. Sin embargo, los plazos se alargaron y eso me molesta. No estoy contento, sabemos que Chris Richards es un jugador importante, pero mi decisión se basó en la información que teníamos y a veces no había claridad.

    «Ahora debemos esperar para saber si podrá estar con nosotros, aunque lleva un mes sin competir y eso complica las cosas de cara al Mundial».

    Pochettino admitió que varios jugadores sufren los problemas físicos típicos de fin de temporada, pero aseguró que todos están bien. Aun así, sabe que el partido del sábado será un difícil equilibrio.

    Pochettino admite que, antes de un Mundial, cualquier decisión conlleva riesgo: si descansa a los titulares, pueden llegar faltos de ritmo; si los juega y se lesionan, le criticarán por imprudente. Su argumento general era que, en la era de las redes sociales, a los entrenadores se les juzga solo por el resultado: si nada sale mal, se ignora la decisión, pero si algo falla, todos critican al entrenador.

    «Los detractores de hoy, con las redes sociales, nunca estarán de acuerdo, ya sea que juegues con los mismos jugadores o alinees al primer equipo para el Mundial», afirmó. «Si nada falla, nadie dice nada; pero si ocurre algo, ¡creen que no tengo ni idea!

    Es imposible saber qué debemos hacer, así que desde el principio nos preparamos de la mejor manera para que todos puedan competir».

  • germanyGetty Images

    El partido contra Alemania

    En marzo, Pochettino destacó la importancia de enfrentar a rivales europeos de calidad, algo poco frecuente. Tras vencer a Senegal, Estados Unidos se medirá a otro este fin de semana en Alemania. “Es una gran oportunidad”, afirma Pochettino.

    «Queríamos medirnos a los mejores como preparación para este Mundial», afirmó. «Los partidos contra Portugal y Bélgica fueron increíbles; nos hicieron crecer y entender qué no hacer. Ahora tenemos otra gran oportunidad: después de Senegal, mañana afrontamos a otro equipo magnífico y debemos hacerlo de la mejor manera posible».

    Aunque Pochettino no estaba allí, Estados Unidos ya se midió a Alemania en octubre de 2023 y perdió 3-1 pese a un gol de Christian Pulisic. Catorce de los 26 jugadores actuales estuvieron en esa derrota en Connecticut.

    «No recuerdo la alineación de Alemania en ese partido ni sé si se parece a esta», admitió McKennie, «pero aquel encuentro mostró su calidad y también la nuestra. Jugamos bien y pudimos ganar.

    «Afrontamos este partido con jugadoras que aún no se han enfrentado a ellas y otras que sí, así que la nueva energía y circunstancias de cara al Mundial serán una gran prueba; saldremos con la misma mentalidad de siempre».

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    El estado de forma de McKennie

    McKennie es uno de los jugadores estadounidenses que llegan en buena forma al Mundial, aunque otros no están en su mejor momento. En una Copa del Mundo, la forma previa importa menos que lo que suceda ese día.

    Así lo ve McKennie, que este verano quiere trasladar la confianza que le da la Juventus a la selección. La pregunta es: ¿lo usará como centrocampista más retrasado o más ofensivo?

    «Cualquier jugador diría que llegar con ritmo y confianza del club ayuda mucho: traes deseo y ganas», afirmó. «Con el sistema de nuestro entrenador, mi estilo es de adaptación: puedo cumplir varias funciones y hacer lo que se me pida donde me necesiten.

    «Siempre doy un paso al frente y ofrezco lo mejor por el equipo; aquí nadie es egoísta. Todos estamos aquí por las razones correctas. Todos queremos ganar para Estados Unidos, así que es increíble llegar con confianza tras una gran temporada individual. Mi equipo no terminó donde queríamos, pero la confianza sigue ahí».

    McKennie cerró la campaña con nueve goles y seis asistencias entre la Serie A y la Liga de Campeones. Sin embargo, él y la Juventus se quedaron a solo dos puntos de la cuarta plaza y no disputarán la próxima edición del torneo continental.

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