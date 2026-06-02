Aaronson regresó la semana pasada a la concentración de la selección estadounidense ya como hombre casado. Organizar una boda es complicado; más aún durante un Mundial. ¿Por dónde empezar?

Durante un tiempo, el plan era que la concentración de la selección estadounidense para el Mundial comenzara el 1 de junio y, según ese calendario, la boda de Aaronson, el 29 de mayo, habría sido el momento perfecto para una despedida antes del torneo.

Sin embargo, el calendario se adelantó: la concentración arrancaría el 26 de mayo. Cuando los jugadores lo supieron, en diciembre, Aaronson ya tenía la boda cerrada y, bromeando, admitió que cancelarla le habría supuesto un “rojo en la cuenta”. Así, su día más importante chocó de frente con su gran momento profesional. Cuando su hermano Paxten le comunicó el cambio de calendario, se le encogió el corazón.

«Cuando vimos los calendarios provisionales y nos dimos cuenta de que debíamos presentarnos el 26, vi la reacción de mi novia», recordó Aaronson. «Se le sonrojó la cara, a mí también. Estábamos en shock porque habíamos invertido mucho tiempo y esfuerzo en la boda».

«Fue un momento de miedo, pero hablar con el entrenador fue fácil; él entiende lo difícil que es ser futbolista».

Al final todo salió casi perfecto: entrenó el jueves, voló a Filadelfia y llegó unas horas tarde a su ensayo. La boda fue tal como planeaban, y a las 2 a. m. del viernes tomó un vuelo de regreso a Atlanta para entrenar con el equipo el sábado.

«Fue perfecto», recordó. «Un día maravilloso».

Sin embargo, para Aaronson era clave regresar cuanto antes al campamento, porque, por increíble que fuera su boda, ya era hora de centrarse en la Copa del Mundo.