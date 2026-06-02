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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Noticias de la selección estadounidense de fútbol: estado físico de Chris Richards y Tyler Adams, detalles de la intensa semana de boda de Brenden Aaronson y el deseo de Miles Robinson de dejar atrás su error

Analysis
USA
FEATURES
B. Aaronson
C. Richards
T. Adams
M. Robinson
World Cup
USA vs Alemania
Alemania
Amistosos

GOAL repasa los temas más destacados y las conclusiones de la concentración en la última entrega del cuaderno de notas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

ATLANTA -- La selección masculina de Estados Unidos volvió al trabajo en el Centro Nacional de Entrenamiento. Dos días después de vencer 3-2 a Senegal en el inicio de su preparación mundialista, el equipo retomó los entrenamientos. El sábado jugará un amistoso contra Alemania en Chicago, pero antes aún tiene unos días de trabajo en Atlanta.

El martes hablaron con la prensa Brenden Aaronson y Miles Robinson. El fin de semana fue emocionalmente opuesto para ambos: Aaronson está eufórico, mientras Robinson asume un error en el campo. Aun así, coincidieron: lo pasado, pasado está; esta semana es un nuevo inicio.

Estas son las grandes historias, los temas de conversación y los pequeños momentos divertidos de la concentración de la selección estadounidense...

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Novedades sobre la formación

    Aunque 24 jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, más algunos futbolistas de entrenamiento adicionales, estaban entrenando, hubo dos ausencias destacadas desde el inicio de la sesión del martes.

    Chris Richards y Tyler Adams se quedaron en el gimnasio durante los primeros estiramientos en el Centro Nacional de Entrenamiento. Según la Federación Estadounidense de Fútbol, Adams se quedó en el gimnasio para gestionar la carga de trabajo tras el partido del fin de semana contra Senegal. El centrocampista no había entrenado al máximo con el Bournemouth parte de la primavera, después de romperse el ligamento colateral medial en diciembre y lesionarse el cuádriceps en abril.

    En cuanto a Richards, la Federación explica que el central sigue con trabajo individual y «progresa» tras su lesión de tobillo.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Organización de la boda

    Aaronson regresó la semana pasada a la concentración de la selección estadounidense ya como hombre casado. Organizar una boda es complicado; más aún durante un Mundial. ¿Por dónde empezar?

    Durante un tiempo, el plan era que la concentración de la selección estadounidense para el Mundial comenzara el 1 de junio y, según ese calendario, la boda de Aaronson, el 29 de mayo, habría sido el momento perfecto para una despedida antes del torneo.

    Sin embargo, el calendario se adelantó: la concentración arrancaría el 26 de mayo. Cuando los jugadores lo supieron, en diciembre, Aaronson ya tenía la boda cerrada y, bromeando, admitió que cancelarla le habría supuesto un “rojo en la cuenta”. Así, su día más importante chocó de frente con su gran momento profesional. Cuando su hermano Paxten le comunicó el cambio de calendario, se le encogió el corazón.

    «Cuando vimos los calendarios provisionales y nos dimos cuenta de que debíamos presentarnos el 26, vi la reacción de mi novia», recordó Aaronson. «Se le sonrojó la cara, a mí también. Estábamos en shock porque habíamos invertido mucho tiempo y esfuerzo en la boda».

    «Fue un momento de miedo, pero hablar con el entrenador fue fácil; él entiende lo difícil que es ser futbolista».

    Al final todo salió casi perfecto: entrenó el jueves, voló a Filadelfia y llegó unas horas tarde a su ensayo. La boda fue tal como planeaban, y a las 2 a. m. del viernes tomó un vuelo de regreso a Atlanta para entrenar con el equipo el sábado.

    «Fue perfecto», recordó. «Un día maravilloso».

    Sin embargo, para Aaronson era clave regresar cuanto antes al campamento, porque, por increíble que fuera su boda, ya era hora de centrarse en la Copa del Mundo.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Pasar página

    El centrocampista del Leeds United no jugó en la victoria de Estados Unidos por 3-2 ante Senegal. Fue uno de los tres convocados que no tuvieron minutos, junto a Haji Wright y Matt Freese. El partido contra Alemania este fin de semana es clave: Aaronson quiere dejar atrás la semana pasada y marcar tendencia para las próximas.

    «La temporada que acabo de terminar creo que es la mejor de mi carrera», afirmó. «Jugando al nivel que lo he hecho, tengo muchas ganas de poder demostrar mi valía contra Alemania y, si no, ir al entrenamiento y mostrar lo que sé hacer, asegurándome de dar todo lo que pueda para salir al campo. Si no, apoyar a los chicos lo mejor que pueda, como siempre, porque así soy yo. Quiero apoyar a los chicos, pero también salir al campo y, siempre que tenga la oportunidad, hacer lo mío».

    «Estoy muy agradecido por ello y ahora solo pienso en prepararme para el Mundial, un momento realmente emocionante», concluyó.

  • Miles RobinsonGetty

    «Levanté la mano»

    Era evidente: Miles Robinson metió la pata y su error provocó el segundo gol de Senegal.

    Días después, el defensa reconoció el error y agradeció el apoyo de sus compañeros.

    «Eso mostró el carácter del grupo, la voluntad de ir a por el gol de la victoria», afirmó. «Tenemos gran talento ofensivo y estaban ansiosos por marcar el tercero; incluso pudieron hacer el cuarto o el quinto.

    «Claro que hubo errores; asumo mi parte, pero debemos aprender y seguir adelante. Cada oportunidad es para crecer, dejar atrás lo ocurrido y avanzar».

    Deberá seguir trabajando si quiere un puesto en el torneo de este verano.

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    La situación de los centrales

    Con o sin error, Robinson compite en un grupo abundante de centrales. Richards aún se recupera de su lesión, pero Robinson, Tim Ream, Mark McKenzie y Auston Trusty están en la concentración como titulares. Alex Freeman fue tercer central ante Senegal y Joe Scally también jugó en una defensa de tres, lo que suma otra opción.

    ¿Cómo es jugar en esa competencia? ¿Y pasar de una defensa de dos a una de tres, o viceversa, según la plantilla? Para Robinson, la competencia es sana pero intensa, dada la importancia en juego.

    «Al final, todos competimos», explica Robinson. «En los 11 contra 11 probamos distintas formaciones, presiones y defensas».

    Al final, todos tratamos de mantenernos concentrados en cada sesión, competir y demostrar al cuerpo técnico, a nosotros mismos y a nuestros compañeros de qué somos capaces, y empujar al grupo hacia adelante».

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