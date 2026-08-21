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Noticias de fichajes de la Juventus: el posible traspaso de Mattia Perin al Palermo se complica mientras el club se fija en Musso y Audero
Ante complicaciones en el traspaso
Según tuttomercatoweb, la Juventus afronta actualmente una situación delicada en su portería de cara a la nueva temporada. Aunque el Palermo mantiene un interés activo en hacerse con Perin, el posible traspaso se ha topado con complicaciones importantes en los últimos días.
La cúpula de la Juventus está valorando cuidadosamente sus opciones antes de autorizar cualquier salida. Las conversaciones siguen en marcha mientras ambos clubes intentan encontrar una solución viable.
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Evaluando posibles sustitutos
Si Perin completa con éxito su salida de Turín, la Juventus ya tiene perfilados posibles sustitutos para cubrir el papel de suplente. Las prioridades actuales de la lista de candidatos indican que Juan Musso (Argentina) está considerado como la principal opción por delante de Emil Audero (Indonesia) para incorporarse a la plantilla.
Planificar para todos los escenarios posibles garantiza que el club no se quede corto si se produce un avance con el Palermo. El equipo directivo sigue totalmente preparado para actuar con rapidez si la situación cambia.
Evaluando la situación más amplia de la plantilla
Junto a las conversaciones en curso en torno a Perin, la Juventus también sigue de cerca el futuro de Michele Di Gregorio. Pese a seguir en el mercado como una posible salida, los movimientos concretos por Di Gregorio aún no se han materializado.
Estas consideraciones simultáneas en la plantilla ponen de relieve la complejidad de la estrategia de fichajes del club para este verano. Equilibrar la portería es una prioridad clave para el cuerpo técnico antes de que se cierre el mercado.
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Preparando los próximos pasos
La atención se centra ahora en cómo avanzarán las negociaciones entre la Juventus y el Palermo en los próximos días. Ambas partes tendrán que resolver los actuales puntos de fricción para que el traspaso vuelva a encarrilarse.
Mientras tanto, el cuerpo técnico de la Juventus continúa preparando los próximos compromisos con la plantilla actual completamente intacta. Se esperan nuevas actualizaciones a medida que avancen las conversaciones sobre el futuro de Perin.
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