Noticias de fichajes de la Juventus: el posible traspaso de Mattia Perin al Palermo se complica mientras el club se fija en Musso y Audero

Según tuttomercatoweb, la Juventus afronta actualmente una situación delicada en su portería de cara a la nueva temporada. Aunque el Palermo mantiene un interés activo en hacerse con Perin, el posible traspaso se ha topado con complicaciones importantes en los últimos días.

La cúpula de la Juventus está valorando cuidadosamente sus opciones antes de autorizar cualquier salida. Las conversaciones siguen en marcha mientras ambos clubes intentan encontrar una solución viable.