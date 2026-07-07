Noticia oficial: El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, vuelve a los banquillos tras conseguir un nuevo puesto casi tres meses después de haber sido despedido por los Blues

La directiva del club, respaldada por la familia Arnault y Red Bull, quedó impresionada por la trayectoria y el liderazgo del inglés. El director deportivo, Marco Neppe, confía en que su estilo exigente y moderno elevará al equipo.

Sobre el nombramiento, Neppe declaró: «Liam Rosenior reúne todas las cualidades que buscábamos. Es un entrenador moderno y exigente, reconocido por su capacidad para desarrollar tanto a los jugadores individualmente como al equipo en su conjunto.

«Más allá de su pericia táctica, nos han impresionado sus cualidades de liderazgo y su capacidad para unir al grupo en torno a una visión clara. Estoy convencido de que tiene todo lo necesario para triunfar en el Paris FC y le deseo mucho éxito en esta nueva etapa».

Rosenior declaró a los medios del club: «Estoy muy contento de ser el nuevo entrenador del Paris FC. Quiero que mi equipo disfrute jugando al fútbol, que se muestre y se exprese, y que juegue con intensidad y entusiasmo. Esa es mi filosofía y espero aportarla a este club».