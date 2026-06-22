Vampeta revela que Raphinha, estrella de Brasil en el Mundial 2026 y del Barcelona, atraviesa un mal momento por una lesión que pone en duda su participación con la selección. Según el exjugador del Inter, el exdelantero del Leeds tiene problemas más graves fuera del campo que afectan su rendimiento.
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Noticia impactante: «Raphinha tiene graves problemas familiares y económicos. Reza por fichar por el Al-Hilal»
Según Marcos André Batista Santos, exjugador del Inter, el delantero tiene problemas económicos y familiares que podrían llevarlo a fichar por el Al-Hilal.
En el podcast «Red Cast» afirmó: «Tiene graves problemas familiares y económicos. Reza para fichar por el Al-Hilal. Imaginen estar en su lugar: un serio problema familiar, deudas, mala gestión, y la espera de ir al Al-Hilal o renovar con el Barcelona. Eso afectasurendimiento: tiene la cabeza en otra parte».
Pronto llegó el desmentido: según Sport, Igor Padilha, persona cercana al futbolista, afirmó: «Tendrás que dar explicaciones por estas mentiras».