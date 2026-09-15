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¡Noticia enorme sobre el contrato! El seleccionador campeón del mundo Luis de la Fuente, a punto de firmar un nuevo acuerdo de larga duración con España
Asegurar el futuro de La Roja
Según The New York Times, el seleccionador de España, Luis de la Fuente, estaría a punto de firmar una nueva ampliación de contrato que le mantendrá al frente hasta 2030. El acuerdo actual del técnico de 65 años expiraba originalmente tras la conclusión de la Eurocopa de 2028. Sin embargo, después de su histórico triunfo en el Mundial de este verano, las negociaciones avanzan ahora hacia su fase final para asegurar su continuidad hasta el torneo de 2030.
Las conversaciones entre la Real Federación Española de Fútbol y el agente Alvaro Torres se han prolongado durante los dos últimos meses y están cerca de cerrarse formalmente.
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Un brillante palmarés de títulos
Desde que se hizo cargo de la selección absoluta en diciembre de 2022, De la Fuente ha transformado a España en una máquina de ganar imparable. Su notable etapa ya incluye el título de la Liga de Naciones de la UEFA 2023, la Eurocopa 2024 tras una victoria en la final de 2024 sobre Inglaterra, y la reciente corona del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Aquel triunfo en la prórroga ante Argentina en el MetLife Stadium hizo que España entrara en la historia al tener simultáneamente los Mundiales masculino y femenino, además de su condición de campeona de Europa.
Este éxito sin precedentes ha hecho que ampliar su etapa al frente del equipo sea una prioridad para la federación mientras planifica el proyecto deportivo a largo plazo.
Camino de sus funciones como coanfitrión
La decisión de atar al experimentado seleccionador tiene todo el sentido tanto como reconocimiento como desde el punto de vista logístico para la Federación Española. Ampliar sus condiciones permite al organismo planificar sin contratiempos de cara al Mundial de 2030, que España coorganizará junto a Marruecos y Portugal. Además, se espera que su principal cuerpo técnico siga en su sitio hasta 2030, aportando una estabilidad muy necesaria en comparación con la salida del asistente Pablo Amo tras la Eurocopa 2024.
Las profundas raíces de De la Fuente dentro de la federación, incluidos nueve años con las categorías inferiores y el éxito en los Juegos Olímpicos, han construido una base sólida.
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Volviendo a centrar la atención en la competición
Con su futuro a largo plazo prácticamente asegurado, De la Fuente y su selección pueden volver a centrarse por completo en sus próximos compromisos del calendario internacional. El siguiente desafío inmediato de España llegará el 26 de septiembre, cuando se mida a una rival conocida, Inglaterra, en la fase de grupos de la UEFA Nations League. Mantener el impulso de su conquista mundial será el principal objetivo mientras el equipo inicia otro ilusionante capítulo bajo la dirección de su aclamado seleccionador.
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