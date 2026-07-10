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CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Noticia bomba sobre el Atalanta: ¡Ederson no fichará por el Manchester United! El brasileño no ha superado los reconocimientos médicos

Atalanta
Fichajes
Manchester United
Ederson

Trato frustrado: los Red Devils cambian de planes

Sorpresa: el fichaje de Ederson por el Manchester United se ha caído. Fabrizio Romano confirma que el United ha informado al Atalanta de su cambio de planes.


El club de Bérgamo, convencido de que el centrocampista está al 100 % de su forma, está dispuesto a reincorporarlo a la plantilla tras el cambio de planes de los Red Devils.


Ederson, por lo tanto, no fichará por el Manchester United, concluye Romano en su tuit. Matteo Moretto añade: «El centrocampista brasileño no ha superado los reconocimientos médicos; el club inglés ya ha informado al Atalanta».



  • El Atalanta y el Manchester United ya habían acordado el traspaso de Ederson por 45 millones, más 5 millones por temporada al jugador hasta 2031. Solo se esperaba a que finalizara la participación de Ederson en el Mundial con Brasil (eliminado por Noruega en octavos) para hacer oficial el fichaje, pero ahora ha surgido un giro inesperado.

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