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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Noticia bomba en Catanzaro: Gorgone se queda sin el banquillo tras el cambio de opinión de Turati

Catanzaro
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Serie B

Cambia el banquillo del Catanzaro

El Catanzaro ha elegido a Giorgio Gorgone como nuevo entrenador. Firmarán un contrato de dos años.


El club calabrés reaccionó con rapidez tras la repentina retirada de Turati, quien horas antes había renunciado al cargo cuando el acuerdo parecía cerrado.


El club y el director deportivo, Ciro Polito, reaccionaron de inmediato: superada la decepción, se centraron en el futuro. En pocas horas, y según Sky Sport, eligieron a Gorgone, cerraron la operación y aseguraron la continuidad de la planificación para la próxima temporada.



  • Mientras tanto, siguen surgiendo nuevos detalles sobre el caso Turati. Tras su sonado cambio de opinión, el entrenador no contará con la ayuda de sus actuales agentes para cerrar un posible acuerdo con el Spezia. La decisión se tomó también por respeto a las relaciones con el Catanzaro y con el director deportivo Polito, dos de los principales protagonistas de una historia que ha marcado los últimos días del club calabrés.


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