¡Noticia bomba de la NBA sobre LeBron James! El «Rey» abandona los Lakers de Los Ángeles... ¿para reunirse con Stephen Curry?

Como es sabido, el plan a largo plazo de los Lakers es construir un equipo campeón en torno a Luka Doncic y Austin Reaves. La temporada pasada LeBron asumió un rol nuevo como tercer hombre del equipo. El trío funcionó en la temporada regular: LeBron promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias y mostró que aún puede competir al máximo nivel.

En los playoffs, los Oklahoma City Thunder les mostraron sus límites en segunda ronda (0-4), en parte por las lesiones de Reaves y Doncic. Antes, en primera ronda contra los Houston Rockets, LeBron había retrocedido en el tiempo y, por momentos, había llevado a los Lakers a hombros con actuaciones de otros tiempos.

Que Los Ángeles se convirtiera de pronto en aspirante al título antes del inicio de la 24.ª temporada de LeBron, en la que podría batir récords, era casi imposible, y esto también influyó en los planes del cuatro veces MVP. Su agente, Paul, ya aclaró en la convulsa pretemporada de 2025 que, en la recta final de su carrera, LeBron buscaba su quinto anillo. Dado que eso no ocurrirá de inmediato en Los Ángeles, tras ocho años en la Ciudad de los Ángeles el astro afronta lo que probablemente sea su último cambio de rumbo en la NBA.

En sus ocho años con los Lakers se perdió los playoffs en 2018 y 2021, pero ganó su cuarto anillo en 2020, en la “burbuja” de Disney por la pandemia. Después llegaron tres eliminaciones en primera ronda, la derrota en las Finales de Conferencia ante Denver en 2023 y la salida en segunda ronda frente a OKC la temporada pasada.