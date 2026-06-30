Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
LeBron James Playoffs 2025/26getty
Jonas Rütten

Traducido por

¡Noticia bomba de la NBA sobre LeBron James! El «Rey» abandona los Lakers de Los Ángeles... ¿para reunirse con Stephen Curry?

LeBron James y los Lakers de Los Ángeles se separan tras ocho años y un título de la NBA. ¿Se formará ahora un «superequipo» de estrellas veteranas?

LeBron James ha informado a los Lakers que no seguirá en el equipo la próxima temporada y buscará otro destino. Así lo adelantó el periodista de ESPN Shams Charania. 

Según esta información, el director general Rob Pelinka habló con el agente de LeBron, Rich Paul, y los Lakers expresaron su deseo de retener al «Rey». Sin embargo, James rechazó la oferta, en parte por la situación en Los Ángeles, y ahora saldrá por primera vez al mercado de agentes libres.

  • Como es sabido, el plan a largo plazo de los Lakers es construir un equipo campeón en torno a Luka Doncic y Austin Reaves. La temporada pasada LeBron asumió un rol nuevo como tercer hombre del equipo. El trío funcionó en la temporada regular: LeBron promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias y mostró que aún puede competir al máximo nivel. 

    En los playoffs, los Oklahoma City Thunder les mostraron sus límites en segunda ronda (0-4), en parte por las lesiones de Reaves y Doncic. Antes, en primera ronda contra los Houston Rockets, LeBron había retrocedido en el tiempo y, por momentos, había llevado a los Lakers a hombros con actuaciones de otros tiempos.

    Que Los Ángeles se convirtiera de pronto en aspirante al título antes del inicio de la 24.ª temporada de LeBron, en la que podría batir récords, era casi imposible, y esto también influyó en los planes del cuatro veces MVP. Su agente, Paul, ya aclaró en la convulsa pretemporada de 2025 que, en la recta final de su carrera, LeBron buscaba su quinto anillo. Dado que eso no ocurrirá de inmediato en Los Ángeles, tras ocho años en la Ciudad de los Ángeles el astro afronta lo que probablemente sea su último cambio de rumbo en la NBA.

    En sus ocho años con los Lakers se perdió los playoffs en 2018 y 2021, pero ganó su cuarto anillo en 2020, en la “burbuja” de Disney por la pandemia. Después llegaron tres eliminaciones en primera ronda, la derrota en las Finales de Conferencia ante Denver en 2023 y la salida en segunda ronda frente a OKC la temporada pasada.

    • Anuncios
  • Curry LeBron ADGetty Images

    LeBron James, Anthony Davis y Stephen Curry: ¿un equipo de leyendas en los Warriors?

    A sus 41 años, el jugador busca nuevo destino. 

    Aunque los Cleveland Cavaliers deseaban su regreso, ahora parece más probable una espectacular unión con Stephen Curry y su excompañero en los Lakers, Anthony Davis, en los Golden State Warriors.

    Según el experto de Yahoo, Kevin O’Connor, el plan de los Warriors sería primero traspasar por Davis y luego fichar a LeBron como agente libre.

    Desde el lunes se sabe que Draymond Green, icono de los Warriors, será agente libre al rechazar su opción de 28 millones, lo que da margen salarial para fichar a LeBron. Según los informes, Golden State podría ofrecerle unos 15 millones, cifra que, según Bleacher Report, el jugador aceptaría.

    Sería un salario inferior al tope salarial, pero nada modesto. Según Brian Windhorst, de ESPN, LeBron no aceptará rebajas para volver a Cleveland. 
  • Basketball - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Los Golden State Warriors y el plan con Anthony Davis y LeBron James

    Los Warriors ya intentaron fichar a LeBron el verano pasado y, en 2024, antes de los Juegos Olímpicos, volvieron a intentarlo. El periodista de ESPN Brian Windhorst dijo hace semanas: «Si no sale bien con los Lakers, yo miraría hacia los Warriors».

    Jimmy Butler, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, saldría de Golden State para hacer espacio a Davis. Para conseguirlo, debería ser traspasado a Washington, y se requerirían más elecciones de draft, según O’Connor. Golden State dispone de dos futuras primeras rondas y cuatro intercambios de picks. 

    El lunes por la noche (CET), su agente, Bernie Lee, habló con ESPN y aclaró que no hay intención de marcharse: «Los Warriors apoyan a Jimmy en su rehabilitación para que vuelva a la cancha y ayude al equipo a luchar por el título. Jimmy está totalmente centrado en ello y quiere aportar su granito de arena, y eso será con los Warriors». 

    Además, se duda de que los Wizards quieran traspasar a Davis, pues hace una semana renovaron a Trae Young y seleccionaron a AJ Dybantsa, el base del draft. Tras años en la parte baja del Este, el equipo de Brian Keefe aspira a playoffs, objetivo por el que fichó a Young y Davis.