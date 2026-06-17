Notas sobre la selección masculina de fútbol de EE. UU. en el Mundial: Tim Weah considera que Christian Pulisic es «uno de los cinco mejores extremos del mundo» y reflexiona sobre la brillantez de Lionel Messi

Como todos, los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) han pasado los últimos días pegados a la pantalla. Han visto muchos vídeos sobre Australia, sobre todo su primer partido contra Turquía. En su tiempo libre, siguieron el Mundial.
Aaronson y Robinson, por ejemplo, siguieron con atención la victoria de Argentina sobre Argelia el martes. Lo vieron como competidores, pero les resultó imposible no dejarse llevar por la admiración durante los momentos de magia de Lionel Messi.
«Ver el partido entre Turquía y Australia fue genial, porque pudimos sentarnos todos y analizarlo para ver cómo podemos influir en él», dijo Aaronson. «Creo que eso mola bastante. Ver el partido de Argentina ayer también ayuda: por un lado, te muestra a posibles rivales futuros; por otro, es imposible no dejarse llevar cuando Messi marca un hat-trick. Eso es lo mejor».
Robinson añadió: «Para los aficionados, Messi es probablemente el mejor futbolista de la historia y, al verlo en acción, disfrutas como uno más».
Aun así, ese entusiasmo de aficionado quedará aparcado conforme avance la competición. En la fase de grupos es fácil relajarse, pero a medida que avanza el torneo los duelos cobran más importancia.
«Si nos toca enfrentar a Argentina, estaremos listos para darlo todo», concluyó Aaronson, «pero, sí, es divertido ver todos estos partidos».