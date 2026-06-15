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Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Notas sobre la selección estadounidense en el Mundial: todas las miradas se dirigen a Australia, Matt Turner vive su momento de gloria y Tyler Adams sigue «a toda máquina» pese al riesgo de tarjeta amarilla

Analysis
USA
H. Wright
M. Turner
T. Adams
FEATURES
USA vs Australia
Australia
World Cup

GOAL repasa los temas más destacados y las conclusiones más importantes en la última entrega del cuaderno de notas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

IRVINE, California — La euforia tras el triunfo de la selección masculina de Estados Unidos ante Paraguay aún persiste, pero en el campamento ya se ha cambiado de página. Este fin de semana, tras un día libre para recargar energías, el grupo se enfocó de lleno en la segunda semana del Mundial.

Ahora toda la atención está en Australia, rival del viernes, cuyo 2-0 ante Turquía elevó la importancia del encuentro.

El lunes, Tyler Adams y Haji Wright atendieron a la prensa para iniciar la última semana de preparación. Estas son las principales historias, los temas de conversación y los momentos divertidos de la jornada en Irvine...

  • Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport

    El primer lanzamiento de Turner

    El domingo, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos tuvo un día libre. El sábado realizaron una sesión de recuperación tras la victoria del viernes. Ese descanso les permitió recargar energías antes de una semana intensa previa al partido contra Australia.

    Cada uno aprovechó el tiempo a su manera. Matt Turner, exjugador de béisbol, lanzó la primera bola antes del partido del lunes entre Los Angeles Angels y Tampa Bay Rays y se mostró satisfecho con su lanzamiento.

    «Lo mejor fue lograr mi objetivo: lanzar un strike perfecto», explicó. «Le di un pequeño rebote al guante del receptor. Logan O'Hoppe me dijo: "Vaya, tío, un primer lanzamiento impresionante"». Recibí buenos elogios y fue genial conocer a Mike Trout, una superestrella de Nueva Jersey. Todo fue estupendo».

    Le sorprendió que, pese a estar en plena temporada, los jugadores de los Angels siguieran el Mundial y, en especial, el partido de Estados Unidos contra Paraguay.

    «Me dijo: “Buena suerte, todo el mundo está mirando, os animamos y os apoyamos”», recordó Turner. «Tras hablar con su entrenador, les invité a venir al partido del fin de semana. Tienen libre el 25, así que espero que puedan asistir al encuentro contra Turquía».

    Continuó: «Pude conocer a muchos de los chicos y sentir de verdad la emoción que ellos también sienten por el Mundial. Tras ese primer partido, y la emoción que generó, hay una ola que pensamos aprovechar y seguir adelante».

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  • 2026 NBA Finals - Game FiveGetty Images Sport

    Tiempo en familia

    Mientras Turner pasaba el día en el estadio con su mujer e hijos, la mayoría de los jugadores se quedaron con sus familias en el hotel del equipo. Fue un alivio tras semanas de preparación para el partido contra Paraguay.

    «En mi día libre no quiero ver a ninguno de ellos», bromeó Adams refiriéndose a sus compañeros, «así que estuve con mi familia y desconecté un poco. Rara vez veo a mis hermanos, madre y padre, así que fue muy importante simplemente pasar el rato con ellos y dejar el fútbol de lado por un día. Tener una jornada completamente libre en un torneo es poco habitual, así que creo que el hecho de que nos la concedieran reconoce el trabajo de las últimas semanas. No lo tomamos a la ligera».

    Además, aprovechó para ver a sus New York Knicks ganar el título de la NBA el sábado por la noche junto a sus seres queridos.

    «No me desmayé, pero, tío, estaba emocionado», recordó, refiriéndose a su famosa reacción ante la victoria de los Knicks en el cuarto partido, cuando saltó por encima del sofá. «Mi hermano lloraba. Eso demuestra lo que significa estar en Nueva York ahora. Fue muy especial».

    Para Wright, el fin de semana fue más tranquilo. Nacido en Los Ángeles, ha tenido a mucha familia cerca para el gran partido en la cercana Inglewood. Gracias a que hay más tiempo entre partidos que en Copas del Mundo anteriores, pudo estar con su familia más que en 2022.

    «Hay pros y contras», valoró Wright sobre el nuevo calendario. «Los días de descanso permiten que todos nos recuperemos. Antes jugábamos cada tres o cuatro días, ahora, con el descanso intermedio, veremos la mejor versión de cada jugador. De hecho, lo prefiero así; ayuda a recuperarse.

    A nivel personal, solo estuve con los míos, recargué energías y desconecté».

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    Las lecciones de Wright de la última vez

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos venció a Australia 2-1 el pasado otoño. El protagonista fue Wright, autor de los dos goles.

    Ahora, tantos meses después, ¿puede servirles ese encuentro? ¿Algún consejo útil? Wright lo tiene claro: no. Partido distinto, equipo distinto, stakes distintos.

    «Vimos un plan de juego bien definido por parte de Australia», dijo. «Son difíciles de desmontar, peligrosos al contraataque y tienen delanteros efectivos, como demostraron ante Turquía. Ellos llegaron algo confiados, error que nosotros no repetiremos. Sabemos que todos los equipos del torneo son buenos y merecen estar aquí, así que estamos preparados».

    Aun así, Estados Unidos confía en su fuerza física. El encuentro anterior fue muy disputado y Christian Pulisic sufrió una lesión por una dura entrada. Wright anticipa una intensidad similar, ya que ambos equipos conocen lo que está en juego en el Mundial.

    «Sin duda fue muy reñido», recordó. «Al inicio nos superaron en intensidad, pero al descanso el entrenador nos exigió responder. Ahora podremos prepararnos mejor para su estilo».

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sin tiros a canasta

    En los últimos meses, jugadores y aficionados australianos han recordado un comentario de diciembre, cuando el analista de la CBS y excentrocampista de los New York Red Bulls, Mike Grella, dijo que los Socceroos serían «pan comido» para Estados Unidos.

    Desde entonces, Grella ha reiterado su valoración pese a la reacción de los medios australianos.

    «No tienen ninguna posibilidad de competir con EE. UU.», afirmó. «Solo pueden defender e intentar mantener el 0-0. Hay una diferencia de calidad: EE. UU. tiene jugadores que actúan cada semana en Europa y Australia no. Es así de simple».

    Tyler Adams, quien compartió equipo con Grella en los Red Bulls, no está de acuerdo, sobre todo tras el partido contra Turquía.

    «Ningún comentario ayuda», afirmó Adams. «No será pan comido; al contrario, será uno de los partidos más difíciles que juguemos. Vimos a un equipo que salió a jugar contra Turquía y compitió a un nivel muy alto: son combativos, inteligentes y tácticamente sólidos. Será un partido muy difícil; definitivamente no será pan comido».


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adams sobre cómo gestionar las tarjetas amarillas

    Lo peor de la victoria del viernes fue la amarilla a Adams. Si ve otra ante Australia, se perderá el cierre de grupo contra Turquía. Y, más importante, si recibe una ante Turquía, se ausentará en el debut de la eliminatoria si EE. UU. avanza.

    «Vivo con las tarjetas amarillas», bromeó. «Hay que gestionarlas, pero en el segundo partido no puedes aflojar; hay que ser muy agresivo.

    En el tercero pesa más, porque si te sacan otra te quedas fuera de la eliminatoria; pero en el segundo hay que pisar a fondo el acelerador».

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