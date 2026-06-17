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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Notas del USMNT en el Mundial: Tim Weah califica a Christian Pulisic como «uno de los cinco mejores extremos del mundo», mientras Brenden Aaronson disfruta del espectáculo de Lionel Messi

FEATURES
USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
C. Pulisic
T. Weah
A. Robinson
B. Aaronson

GOAL repasa los temas más destacados y las conclusiones más importantes en la última entrega del cuaderno de notas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

IRVINE, California -- El miércoles, víspera del duelo mundialista ante Australia, la condición física de Christian Pulisic seguía acaparando la atención. La estrella estadounidense aún se recupera de la lesión que sus compañeros mencionan desde hace días. Aun así, el equipo se tomó un momento para elogiar la última genialidad de Lionel Messi en la Copa del Mundo.

Brenden Aaronson y Antonee Robinson atendieron a la prensa el miércoles, cuando el equipo seguía preparando el Mundial. Estos fueron los temas clave, los puntos de debate y los momentos más distendidos de la última jornada en Irvine...




  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Todas las miradas puestas en Pulisic

    Esta semana, al igual que los días anteriores, los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos hablaron sobre Pulisic. El mensaje fue el mismo: está trabajando duro y, si es posible, estará listo. Aun así, persiste el misterio sobre su lesión en la pierna, que lo ha mantenido entrenando por separado en los últimos días.

    Tras el partido contra Paraguay, Pulisic afirmó no estar preocupado y sus compañeros comparten esa calma, aunque se preparan para cualquier escenario.

    «No sé el diagnóstico exacto», admitió Robinson. «Lo valoramos día a día y aún no se ha ejercitado con el grupo, pero tenemos jugadores en el banquillo con ganas de aportar».

    «Es un torneo largo. Si no llega a este partido, lo tendremos listo para los siguientes, porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar a todos».

    El martes, Tim Weah lo subrayó: Pulisic es clave.

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  • Germany v United States - International FriendlyGetty Images Sport

    Weah detalla el impacto de Pulisic

    Pocos compañeros conocen mejor a Pulisic que Weah, quien lo elogió sin reservas.

    «Para mí, Christian es uno de los cinco mejores extremos del mundo», afirmó Weah. «Es uno de mis jugadores favoritos. Jugar a su lado tanto tiempo ha sido increíble. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Es muy humilde. A menudo nos dejamos llevar por el ruido, pero Christian es increíble y lo demostró contra Paraguay.

    Su habilidad con el balón es increíble; nos ayuda mucho como equipo y, para mí, es uno de los mejores compañeros con los que he jugado. Estoy muy orgulloso de él y espero que esté listo para el próximo partido».

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tiempo en familia

    Los hijos de Robinson jugaban con otros niños durante el entrenamiento del lunes. Entre periodistas y familiares, los pequeños del equipo estadounidense corrían y se divertían bajo el sol californiano mientras sus padres entrenaban.

    «Les encantó», dijo Robinson.

    El día de la familia fue un éxito: padres, esposas e hijos observaron el trabajo que implica un Mundial. Para los jugadores, su presencia fue un estímulo, aunque los más pequeños no prestaran mucha atención.

    «La familia es clave en nuestra carrera», afirmó Robinson. «Ver a nuestros seres queridos hace que todo valga la pena y nos ayuda a olvidar la presión por un momento. Ha sido increíble».

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Ver a Messi en el Mundial

    Como todos, los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) han pasado los últimos días pegados a la pantalla. Han visto muchos vídeos sobre Australia, sobre todo su primer partido contra Turquía. En su tiempo libre, no han dejado de lado el fútbol: también han seguido el Mundial.

    Aaronson y Robinson, por ejemplo, siguieron con atención la victoria de Argentina sobre Argelia el martes. Lo vieron como competidores, pero les resultó imposible no dejarse llevar por la admiración durante los momentos de magia de Lionel Messi.

    «Ver el partido entre Turquía y Australia fue genial, porque pudimos sentarnos todos y analizarlo para ver cómo influir en él», dijo Aaronson. «Creo que eso mola bastante. Ver el partido de Argentina ayer también ayuda: por un lado, te muestra a posibles rivales futuros; por otro, es imposible no dejarse llevar cuando Messi marca un hat-trick. Eso es lo mejor».

    Robinson añadió: «Para los aficionados, Messi es probablemente el mejor futbolista de la historia y, al verlo en acción, disfrutas de su calidad».

    Aun así, ese entusiasmo de aficionado quedará de lado conforme avance el torneo. En la fase de grupos es fácil verlo con calma, pero a medida que avanza la competencia, los duelos cobran más seriedad.

    «Si nos toca enfrentar a Argentina, estaremos listos para darlo todo», concluyó Aaronson, «pero, sí, es divertido ver todos estos partidos».

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Robinson sobre el primer gol de Inglaterra

    Quedan varios partidos clave en la fase de grupos, incluido uno contra un equipo muy querido por varios jugadores de la selección estadounidense.

    Tanto Robinson como Folarin Balogun pasaron su infancia en Inglaterra. El miércoles, los Tres Leones debutarán en el Mundial contra Croacia, un rival conocido. ¿Se emocionará Robinson al verlos jugar? No realmente, afirma.

    «No diría que voy a animar a Inglaterra», afirmó el lateral izquierdo. «A los chicos que conozco y que juegan, les desearé que lo hagan bien, pero realmente no tengo ninguna preferencia por ningún equipo en particular, aparte de nosotros, en cuanto a quién vaya mejor en el torneo. A los que conozco, como Timo [Castagne] con Bélgica, Sander [Berge] con Noruega o Issa [Diop] con Marruecos, los sigo de cerca.

    «Cada partido que veo, solo espero un duelo emocionante, como aficionado al fútbol que soy. Si tuviéramos que enfrentarnos a Inglaterra, sería una bonita revancha y un encuentro muy duro, y espero que también lo ganemos».

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