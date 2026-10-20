¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Moataz Elgammal
Traducido por

Notas del Paris Saint-Germain ante el Barcelona: Doue y Vitinha lideran el arreón final en un duelo trepidante en el Parque de los Príncipes

Player ratings
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Barcelona
Liga de Campeones

El Paris Saint-Germain mantuvo su pleno de victorias en la Champions League con un caótico pero gratificante triunfo por 4-2 ante el Barcelona en el Parque de los Príncipes.

Los campeones de las dos últimas ediciones siguen al frente de la clasificación de la fase de liga con pleno de puntos: 9 en tres partidos. El Barcelona, por su parte, cayó al quinto puesto con 6 puntos y sufrió su primera derrota de la temporada tras encadenar 11 victorias consecutivas en todas las competiciones.

La insistencia táctica de Luis Enrique dio sus frutos y su equipo acabó imponiéndose a los visitantes en un encuentro de gran intensidad. Aunque el Barcelona amenazó con frustrar sus planes al igualar el marcador dos veces en la segunda parte, el dominio estructural del PSG en el último tercio del campo quedó patente: registró 3,73 goles esperados (xG) y 22 remates, 15 de ellos a puerta.

El campeón francés aprovechó su mejor preparación física y la profundidad de su plantilla para distanciarse en los últimos diez minutos. Estas son las notas de los jugadores del Paris Saint-Germain en este trepidante partido de Champions League:

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Portería y defensa

    M. Safonov - 6/10

    Safonov tuvo una noche relativamente tranquila en cuanto a disparos recibidos, aunque los remates certeros del Barcelona le batieron dos veces. Firmó 3 paradas durante el partido y aportó suficiente seguridad bajo palos, si bien fue prácticamente un espectador durante la mayor parte de la primera mitad.

    A. Hakimi - 8/10

    Incansable por la banda derecha, Hakimi fue fundamental en las transiciones ofensivas del PSG. Dio la asistencia decisiva para el cuarto gol de Fabian Ruiz, que sentenció el partido en el minuto 86. Sus incorporaciones al ataque y su capacidad para estirar la defensa del Barcelona fueron un problema constante para los visitantes.

    W. Pacho - 7/10

    El defensa ecuatoriano aportó contundencia en el centro de la zaga. Pacho fue clave para que el PSG se impusiera en el juego aéreo y mantuvo la calma bajo presión cuando el Barcelona intentó salir al contraataque, con despejes decisivos.

    Marquinhos - 6/10

    El capitán dirigió bien la línea defensiva durante una primera mitad de dominio, pero formó parte de una zaga que mostró cierta vulnerabilidad nada más comenzar la segunda parte. Tuvo que retirarse lesionado en el minuto 59 y fue sustituido por Zabarnyi.

    L. Hernandez - 8/10

    Actuación destacada del polivalente defensa. Hernandez marcó un gol vital de cabeza en el minuto 72 para poner al PSG por delante 2-1, haciendo gala de una gran capacidad de anticipación. Su excelente noche terminó cuando fue sustituido por decisión táctica en el minuto 78, después de un enorme esfuerzo.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Centrocampo

    Vitinha - 9/10

    El motor técnico del equipo. Vitinha estuvo soberbio con el balón y se desenvolvió con facilidad en espacios reducidos. Su momento culminante llegó en el minuto 81, cuando marcó una volea brillante desde fuera del área para romper el empate a 2-2 y devolverle el impulso al PSG en un momento de máxima tensión.

    J. Neves - 7,5/10

    Neves fue el principal encargado de desbaratar el juego rival y de organizar el ataque desde posiciones retrasadas. En el minuto 38, dio una inteligente asistencia de cabeza para el primer gol de Desire Doue. Su despliegue en la zona central permitió al PSG imponerse en la batalla del centro del campo.

    F. Ruiz - 8/10

    Ruiz destacó durante toda la noche por sus llegadas al área desde segunda línea. Redondeó una gran actuación al marcar el cuarto gol en el minuto 86, tras rematar con precisión un centro de Hakimi para dejar el partido prácticamente sentenciado.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Ataque

    D. Doue - 9/10

    El joven atacante firmó una actuación sobresaliente y decisiva. Doue abrió el marcador en el minuto 38 con un gran disparo desde fuera del área y después asistió a Lucas Hernandez en un saque de esquina para el segundo gol. Fue un quebradero de cabeza constante para la defensa del Barcelona antes de recibir un merecido descanso en el minuto 78.

    K. Kvaratskhelia - 7/10

    El internacional georgiano tuvo muy mala suerte al no marcar en los primeros compases: estrelló el balón en el poste izquierdo a los dos minutos de partido. Siguió generando peligro hasta que tuvo que retirarse por lesión en el minuto 59.

    O. Dembele - 6/10

    Un reencuentro frustrante para el exextremo del Barcelona. Dembele se mostró activo al principio y obligó al portero a intervenir en el minuto 5, pero su partido terminó mucho antes de lo previsto al sufrir una lesión en el muslo que le obligó a retirarse en el minuto 20.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Suplentes y entrenador

    F. Torres - 6,5/10

    Tuvo que entrar pronto para sustituir al lesionado Dembele. Participó mucho en el juego y, en el minuto 25, obligó al portero a realizar una gran parada en un mano a mano. En el 71, estrelló un disparo en el poste derecho.

    I. Zabarnyi - 7/10

    Sustituyó a Marquinhos en el minuto 60 y aportó la solidez que necesitaba el equipo. Se adaptó rápidamente al ritmo del partido.

    M. Akliouche - 6/10

    Entró por Kvaratskhelia en el minuto 59 y aportó energía y piernas frescas en el último tercio para mantener la presión alta.

    W. Zaire-Emery - 4/10

    Un tramo difícil para el joven. Entró por Lucas Hernandez en el minuto 78 y, apenas un minuto después, un mal despeje y su incapacidad para frenar a Lamine Yamal permitieron al español regatearlo y marcar el segundo gol del empate del Barcelona.

    S. Mayulu - Sin calificación

    Entró en el minuto 78 para sustituir al sensacional Desire Doue. No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en las estadísticas.

    Luis Enrique - 8/10

    Enrique merece un enorme reconocimiento por su planteamiento proactivo y la capacidad de resistencia de su equipo. Pese a perder por lesión a tres jugadores clave (Dembele, Kvaratskhelia y Marquinhos), mantuvo un esquema agresivo que generó 22 disparos. Su filosofía ofensiva acabó arrollando a su antiguo club en los últimos minutos.

Próximos partidos
PSG

PSG

Ligue 1

25 oct 2026

OL

OL

BAR

BAR

Primera División

25 oct 2026

RMA

RMA