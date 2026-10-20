M. Safonov - 6/10

Safonov tuvo una noche relativamente tranquila en cuanto a disparos recibidos, aunque los remates certeros del Barcelona le batieron dos veces. Firmó 3 paradas durante el partido y aportó suficiente seguridad bajo palos, si bien fue prácticamente un espectador durante la mayor parte de la primera mitad.

A. Hakimi - 8/10

Incansable por la banda derecha, Hakimi fue fundamental en las transiciones ofensivas del PSG. Dio la asistencia decisiva para el cuarto gol de Fabian Ruiz, que sentenció el partido en el minuto 86. Sus incorporaciones al ataque y su capacidad para estirar la defensa del Barcelona fueron un problema constante para los visitantes.

W. Pacho - 7/10

El defensa ecuatoriano aportó contundencia en el centro de la zaga. Pacho fue clave para que el PSG se impusiera en el juego aéreo y mantuvo la calma bajo presión cuando el Barcelona intentó salir al contraataque, con despejes decisivos.

Marquinhos - 6/10

El capitán dirigió bien la línea defensiva durante una primera mitad de dominio, pero formó parte de una zaga que mostró cierta vulnerabilidad nada más comenzar la segunda parte. Tuvo que retirarse lesionado en el minuto 59 y fue sustituido por Zabarnyi.

L. Hernandez - 8/10

Actuación destacada del polivalente defensa. Hernandez marcó un gol vital de cabeza en el minuto 72 para poner al PSG por delante 2-1, haciendo gala de una gran capacidad de anticipación. Su excelente noche terminó cuando fue sustituido por decisión táctica en el minuto 78, después de un enorme esfuerzo.