El Marsella desplegó un ataque demoledor en el Stade Raymond Kopa y superó a un Angers que ofreció resistencia para imponerse por 5-2. El partido comenzó a un ritmo frenético y Lilian Raolisoa adelantó a los locales en el minuto 14. Sin embargo, el Marsella respondió con goles de Himad Abdelli y Nouhoum Kamissoko para llegar al descanso con una ventaja de 2-1. En la segunda parte, los visitantes impusieron su planteamiento táctico y marcaron el ritmo gracias a una mayor posesión y más disparos a puerta.
Amine Gouiri anotó el tercero del Marsella en el minuto 60 y dejó el partido prácticamente sentenciado, antes de que Ayman El Ouazzani recortara distancias para el Angers con un penalti en el minuto 75. Sin embargo, la eficacia del Marsella resultó decisiva: Amine Harit e Igor Paixao redondearon el marcador en el tramo final. El equipo de Bruno Genesio mostró una notable verticalidad y terminó el encuentro con 2,86 goles esperados (xG) y ocho disparos a puerta. Así, castigó los errores defensivos del Angers y escaló posiciones en la tabla de la Ligue 1.