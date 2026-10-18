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FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas del Olympique de Marsella ante el Angers: Amine Harit y Amine Gouiri inspiran una exhibición de cinco goles

Marsella
Angers
Angers vs Marsella
Ligue 1

El Marsella exhibió su profundidad ofensiva en una emocionante victoria por 5-2 en el campo del Angers. Tras superar un susto inicial, dominó el partido. Las aportaciones decisivas de Amine Harit y Amine Gouiri permitieron a los visitantes llevarse los tres puntos en un encuentro de la Ligue 1 repleto de goles.

El Marsella desplegó un ataque demoledor en el Stade Raymond Kopa y superó a un Angers que ofreció resistencia para imponerse por 5-2. El partido comenzó a un ritmo frenético y Lilian Raolisoa adelantó a los locales en el minuto 14. Sin embargo, el Marsella respondió con goles de Himad Abdelli y Nouhoum Kamissoko para llegar al descanso con una ventaja de 2-1. En la segunda parte, los visitantes impusieron su planteamiento táctico y marcaron el ritmo gracias a una mayor posesión y más disparos a puerta.

Amine Gouiri anotó el tercero del Marsella en el minuto 60 y dejó el partido prácticamente sentenciado, antes de que Ayman El Ouazzani recortara distancias para el Angers con un penalti en el minuto 75. Sin embargo, la eficacia del Marsella resultó decisiva: Amine Harit e Igor Paixao redondearon el marcador en el tramo final. El equipo de Bruno Genesio mostró una notable verticalidad y terminó el encuentro con 2,86 goles esperados (xG) y ocho disparos a puerta. Así, castigó los errores defensivos del Angers y escaló posiciones en la tabla de la Ligue 1.

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    Portería y defensa

    Jeffrey De Lange: 6/10

    De Lange tuvo una tarde relativamente tranquila bajo palos y solo realizó una parada, ya que al Angers le costó ponerlo a prueba. No pudo hacer nada ante el primer gol ni ante el penalti, pero estuvo acertado en la distribución y ayudó al Marsella a mantener un 58 % de posesión. Su colocación dio seguridad a la defensa adelantada dispuesta por Genesio.

    Timothy Weah: 7/10

    Capitán en esta ocasión, Weah jugó con su habitual despliegue físico. Fue decisivo en la elaboración de la jugada del empate y se le atribuyó la asistencia en el gol de Abdelli en el minuto 37. Ya en la recta final, dio otra asistencia a Paixao para sentenciar el encuentro. En sus 85 minutos sobre el campo mostró un equilibrio maduro entre las ayudas defensivas y las incorporaciones al ataque por banda.

    Conrad Egan-Riley: 6/10

    Egan-Riley aportó estabilidad en el centro de la defensa. Aunque la zaga se mostró vulnerable al encajar un gol en el minuto 14, se rehízo y supo contener la amenaza física de El Ouazzani. Terminó el partido con un buen porcentaje de acierto en el pase, mientras el Marsella apostaba por iniciar el juego desde atrás.

    Emerson: 7/10

    El veterano lateral demostró su capacidad creativa al dar la asistencia para el decisivo gol de Kamissoko en el minuto 43, justo antes del descanso. Sus centros desde las bandas fueron una amenaza constante y defendió bien su zona pese a la presión inicial del equipo local.

    Geoffrey Kondogbia: 6/10

    Kondogbia reforzó la defensa y aportó presencia física, aunque fue sustituido por Nayef Aguerd al cumplirse la hora de juego. Antes de salir, ayudó a frenar los contraataques del Angers y participó en las transiciones con las que el Marsella se hizo con el control del centro del campo.

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    Centrocampo

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi aportó combatividad en el doble pivote. Aunque vio una tarjeta amarilla en el minuto 74, se resarció con la asistencia para el gol de Harit en el 83. Su capacidad para recuperar el balón y hacerlo llegar rápidamente a los delanteros fue clave para el dominio del Marsella.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao fue un constante quebradero de cabeza para el rival y encontró espacios una y otra vez entre las líneas del Angers. Redondeó una actuación estelar con un gol en el minuto 85, al aprovechar con maestría un pase de Weah. Sus desmarques estiraron la defensa del Angers y abrieron espacios para Harit y Gouiri.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko demostró ser una importante amenaza de gol desde el centro del campo y marcó el segundo tanto del Marsella en el minuto 43. Antes de ser sustituido en el 80, acumuló numerosas recuperaciones de balón y dificultó los intentos del Angers de elaborar juego por el centro.

    Amine Harit - 8/10

    Harit llevó la batuta durante buena parte de la tarde. Su insistencia creativa tuvo premio con un gol bien definido en el minuto 83, tras una asistencia de Nnadi. Su visión de juego permitió al Marsella superar la presión del Angers y siguió siendo una amenaza hasta su sustitución en el minuto 90.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli fue el principal motor del Marsella en la primera parte y marcó el gol del empate en el minuto 37 para calmar los nervios. Mostró una excelente técnica bajo presión y fue una de las claves de que el Marsella se impusiera en la comparación de goles esperados (2,86 frente a 2,5) antes de ser sustituido en los últimos minutos.

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    Ataque

    Amine Gouiri: 8/10

    Gouiri lideró el ataque con inteligencia y bajó constantemente a recibir para participar en la elaboración del juego. Marcó el tercer gol del Marsella en el minuto 60, un tanto que prácticamente acabó con la moral de los locales. Incluso cuando no marcaba, su participación en 21 disparos reflejó su papel como referencia ofensiva.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Suplentes y entrenador

    Nayef Aguerd - 6/10

    Entró en el minuto 60 por Kondogbia para aportar piernas frescas a la defensa. Ayudó a asegurar la victoria, aunque formaba parte de la línea defensiva que cometió el penalti 15 minutos después de su entrada.

    Angel Gomes - 6/10

    Entró en el minuto 80 por Kamissoko. Ayudó a conservar la posesión y afrontó con calma los últimos compases del partido.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Sustituyó a Abdelli en el minuto 80 y aportó energía en la presión durante los últimos diez minutos.

    Ulisses Garcia - Sin calificación

    Entró en el minuto 90. No tuvo tiempo suficiente para influir en el partido.

    Neal Maupay - Sin calificación

    Entró en el minuto 90. No tuvo tiempo suficiente para influir en el partido.

    Bruno Genesio - 8/10

    El planteamiento táctico de Genesio permitió al Marsella dominar la posesión (58 %) y realizar 21 disparos en total. Su decisión de mantener un 4-2-3-1 agresivo pese a encajar un gol pronto dio resultado, y sus cambios permitieron al Marsella mantener la intensidad hasta el pitido final.

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