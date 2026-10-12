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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas del Newcastle United ante el Coventry City: Sven Botman marca, pero los errores defensivos provocan el hundimiento

Newcastle
Coventry
Coventry vs Newcastle
Premier League

El Newcastle United sufrió una contundente derrota por 4-1 en el Coventry Building Society Arena, donde su estructura defensiva se desmoronó. Pese al gol de Sven Botman, el equipo fue superado por un Coventry City muy eficaz.

El Newcastle United vivió una pesadilla táctica en el Coventry Building Society Arena y cayó por 4-1 en un partido que puso de manifiesto importantes debilidades en su estructura. Pese a tener el 67 % de la posesión, el equipo de Matthias Jaissle no logró traducir ese dominio del balón en control del juego y se mostró vulnerable con frecuencia ante las transiciones directas de los hombres de Frank Lampard. Encajar pronto un gol de penalti de Jack Rudoni marcó una dinámica negativa de la que los visitantes nunca consiguieron salir del todo, ni siquiera durante sus fases de presión sostenida.

En la segunda parte hubo un breve atisbo de esperanza cuando Sven Botman marcó tras una asistencia de Nicolas Gonzalez para poner el 2-1, pero la reacción duró poco. A medida que el partido se abrió, el Newcastle quedó expuesto una y otra vez por su línea defensiva adelantada, y Ellis Simms y Stephen Mfuni ampliaron el marcador para los locales en el tramo final. Con 19 disparos y una cifra de goles esperados (xG) cercana a dos, el Newcastle lamentará su falta de acierto en el último tercio, pero la principal preocupación sigue siendo una defensa que se mostró alarmantemente frágil cada vez que perdía el balón.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Lukas Hornicek - 4/10

    Una noche difícil para el joven portero, que encajó cuatro goles. Aunque no se le puede culpar en solitario del penalti ni de las precisas definiciones posteriores, no transmitió la autoridad necesaria para dar seguridad a una defensa nerviosa. Terminó el partido con solo dos paradas.

    Malick Thiaw - 4/10

    Como capitán, Thiaw tuvo problemas para organizar al equipo en las transiciones defensivas. A menudo dudó cuando el Coventry salía al ataque con velocidad, y su colocación en el segundo y el tercer gol dejó demasiado espacio a los locales por el centro.

    Sven Botman - 6/10

    Fue el más destacado de una defensa que ofreció una pobre actuación, únicamente por su aportación en ataque. Botman se elevó bien para marcar el único gol del Newcastle en el minuto 70. En defensa, sin embargo, formó parte de una zaga que se descompuso con demasiada facilidad en el tramo final.

    Lewis Hall - 5/10

    Hall aportó amplitud y participó en la elaboración del juego, pero los atacantes del Coventry por las bandas buscaron atacarle con frecuencia. Su velocidad para recuperar la posición se vio puesta a prueba y tuvo dificultades para impedir los centros que propiciaron ocasiones claras para el rival.

  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    Centrocampo

    Lewis Miley - 5/10

    El joven intentó dirigir el juego desde una posición retrasada, pero le costó hacer frente a la intensidad de la presión del Coventry. Fue sustituido en el minuto 59, cuando Jaissle buscaba dar más dinamismo al centro del campo.

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez dio la asistencia en el gol de Botman y fue uno de los pocos jugadores capaces de superar líneas con sus pases. Sin embargo, sufrió en las tareas defensivas de su posición y a menudo dejó expuesta a la línea de cuatro defensas tras las pérdidas de balón.

    Joe Willock - 4/10

    Willock pasó desapercibido y no realizó sus habituales llegadas al área desde segunda línea. Apenas entró en juego mientras el Coventry movía el balón con rapidez por el centro del campo y fue sustituido antes de cumplirse una hora de partido.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Harvey Barnes - 5/10

    Barnes trabajó mucho en la banda, pero le faltó el acierto necesario para devolver al Newcastle al partido. Vio cómo le bloqueaban varios remates y no logró proporcionar a los delanteros los balones de calidad que necesitaban.

    Jacob Murphy - 4/10

    A Murphy le costó dejar huella en la banda derecha y cayó en fuera de juego en varias ocasiones. Su influencia fue escasa y fue sustituido poco después del descanso.

    Matias Fernandez-Pardo - 5/10

    El delantero dejó destellos de calidad técnica, pero a menudo quedó aislado frente a los contundentes centrales del Coventry. Se esforzó en la presión, aunque le faltó presencia física para ejercer con eficacia como referencia ofensiva en un partido tan caótico.

    Yoane Wissa - 5/10

    Wissa pasó buena parte del partido buscando espacios que sencillamente no aparecieron. Fue sustituido en el minuto 78 tras una actuación frustrante en la que sus principales aportaciones se limitaron a intervenir de forma secundaria en la elaboración del juego.

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  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Amar Dedic - 5/10

    Entró en el minuto 59 para aportar más solidez defensiva, pero formó parte de una zaga que encajó dos goles en los últimos minutos mientras el equipo se volcaba al ataque.

    Joelinton - 5/10

    El brasileño entró para aportar presencia física, pero no pudo frenar el empuje rival. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 81, lo que empeoró aún más una tarde para olvidar.

    Bazoumana Toure - 5/10

    Entró en los últimos minutos para intentar cambiar el ritmo, pero, cuando logró asentarse, el partido ya se le estaba escapando al equipo.

    William Osula - Sin calificación

    Entró por Wissa en los últimos minutos y apenas tuvo tiempo para influir en el partido.

    Dan Burn - Sin calificación

    Entró por Toure en el tiempo añadido, en un cambio que pareció buscar más agotar el tiempo que remontar mediante un ajuste táctico.

    Matthias Jaissle - 3/10

    Un fracaso táctico. Lampard castigó la insistencia de Jaissle en un juego de mucha posesión sin suficiente protección ante los contraataques. Sus cambios no alteraron la dinámica del partido y el hundimiento defensivo en los últimos diez minutos fue demoledor.

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