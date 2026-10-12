El Newcastle United vivió una pesadilla táctica en el Coventry Building Society Arena y cayó por 4-1 en un partido que puso de manifiesto importantes debilidades en su estructura. Pese a tener el 67 % de la posesión, el equipo de Matthias Jaissle no logró traducir ese dominio del balón en control del juego y se mostró vulnerable con frecuencia ante las transiciones directas de los hombres de Frank Lampard. Encajar pronto un gol de penalti de Jack Rudoni marcó una dinámica negativa de la que los visitantes nunca consiguieron salir del todo, ni siquiera durante sus fases de presión sostenida.

En la segunda parte hubo un breve atisbo de esperanza cuando Sven Botman marcó tras una asistencia de Nicolas Gonzalez para poner el 2-1, pero la reacción duró poco. A medida que el partido se abrió, el Newcastle quedó expuesto una y otra vez por su línea defensiva adelantada, y Ellis Simms y Stephen Mfuni ampliaron el marcador para los locales en el tramo final. Con 19 disparos y una cifra de goles esperados (xG) cercana a dos, el Newcastle lamentará su falta de acierto en el último tercio, pero la principal preocupación sigue siendo una defensa que se mostró alarmantemente frágil cada vez que perdía el balón.