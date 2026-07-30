La Liga MX impuso su control muy pronto y mereció el gol inicial. Fue uno barato, eso sí, ya que el lanzamiento de falta de Juan Brunetta, de Tigres, encontró con demasiada facilidad a Luis Gabriel Rey, que cabeceó superando a un Matt Freese impotente. Sin embargo, la MLS reaccionó poco después. Philip Zinckernagel, de Chicago, probó una y otra vez al portero. Carles Gil dejó algunos momentos brillantes.

Son volvió a meter a su equipo en el partido. Marcó el empate a los 20 minutos con una clásica acción hacia dentro y definición. La estrella de LAFC volvió a aparecer tres minutos después, dirigiendo al fondo de la red el pase atrás bombeado de Gil. Zinckernagel hizo el tercero poco antes del descanso con una definición pulcra, y la MLS realmente debería haber dejado el partido sentenciado a partir de ahí.

Sin embargo, no fue tan sencillo. La entrada del veterano delantero Salomon Rondon dio a la Liga MX un punto de referencia más reconocible en ataque en la segunda parte. Y dominó el encuentro. El venezolano puso el 3-2 a los 55 minutos. Y realmente deberían haber marcado alguno más. Algunas intervenciones defensivas heroicas al final, tras algunos colapsos preocupantes, permitieron a la MLS resistir. Un crucial cuarto gol de Evander al cumplirse la hora de juego dio a la MLS el margen que necesitaba. El tardío tercero de Jose Paradela, ya en el tiempo añadido de la segunda parte, fue poco más que un consuelo mientras el MLS All-Stars aguantaba.

Hubo intensidad, muchos goles y el suficiente poder estelar como para demostrar por qué un All-Star Game tiene, sin duda, su lugar en la Major League Soccer. Y ese es el mejor elogio que se le puede hacer.

GOAL puntúa a los MLS All-Stars desde el Bank of America Stadium...