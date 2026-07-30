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Son Heung MinGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Notas del MLS All-Star vs. las Estrellas de la Liga MX: Son Heung-Min cumple, Evander marca su gol, pero una defensa endeble casi le cuesta a los anfitriones la victoria por 4-3

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FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Amistosos

Son Heung-Min marcó dos goles y las Estrellas de la MLS superaron algunos problemas defensivos para vencer por 4-3 a las Estrellas de la Liga MX en un caótico partido de ida y vuelta. El jugador de LAFC fue dominante en sus 35 minutos sobre el campo, pero el equipo de Dean Smith sufrió con las rotaciones y necesitó algunas intervenciones heroicas en defensa en los últimos minutos para imponerse a un conjunto de la Liga MX que fue mejorando a medida que avanzaba el partido.

La Liga MX impuso su control muy pronto y mereció el gol inicial. Fue uno barato, eso sí, ya que el lanzamiento de falta de Juan Brunetta, de Tigres, encontró con demasiada facilidad a Luis Gabriel Rey, que cabeceó superando a un Matt Freese impotente. Sin embargo, la MLS reaccionó poco después. Philip Zinckernagel, de Chicago, probó una y otra vez al portero. Carles Gil dejó algunos momentos brillantes.

Son volvió a meter a su equipo en el partido. Marcó el empate a los 20 minutos con una clásica acción hacia dentro y definición. La estrella de LAFC volvió a aparecer tres minutos después, dirigiendo al fondo de la red el pase atrás bombeado de Gil. Zinckernagel hizo el tercero poco antes del descanso con una definición pulcra, y la MLS realmente debería haber dejado el partido sentenciado a partir de ahí.

Sin embargo, no fue tan sencillo. La entrada del veterano delantero Salomon Rondon dio a la Liga MX un punto de referencia más reconocible en ataque en la segunda parte. Y dominó el encuentro. El venezolano puso el 3-2 a los 55 minutos. Y realmente deberían haber marcado alguno más. Algunas intervenciones defensivas heroicas al final, tras algunos colapsos preocupantes, permitieron a la MLS resistir. Un crucial cuarto gol de Evander al cumplirse la hora de juego dio a la MLS el margen que necesitaba. El tardío tercero de Jose Paradela, ya en el tiempo añadido de la segunda parte, fue poco más que un consuelo mientras el MLS All-Stars aguantaba.

Hubo intensidad, muchos goles y el suficiente poder estelar como para demostrar por qué un All-Star Game tiene, sin duda, su lugar en la Major League Soccer. Y ese es el mejor elogio que se le puede hacer.

GOAL puntúa a los MLS All-Stars desde el Bank of America Stadium...

  • Tim ReamGetty

    Portero y defensa

    Matt Freese (6/10):

    Superado con demasiada facilidad en el primer gol de la Liga MX. Por lo demás, realmente no tuvo mucho trabajo.

    Anthony Markanich (6/10):

    Cumplió con solvencia. Realizó algunas incorporaciones valiosas al ataque.

    Tim Ream (7/10):

    Muy tranquilo atrás. Metió algunos buenos pases. No se le puede culpar del gol.

    Lucas Herrington (7/10):

    Formó una encantadora dupla de veterano y joven con Ream. Podría haber marcado a su hombre con más eficacia en el primer gol de la Liga MX.

    Steven Moreira (6/10):

    Ordenado, sereno, mantuvo el balón en movimiento.

    • Anuncios
  • Hany MukhtarGetty

    Centrocampista

    Yannick Bright (6/10):

    Recibió una tarea prácticamente imposible al tener que hacer las coberturas de un centro del campo muy volcado en ataque. Firmó un par de intervenciones limpias.

    Carles Gil (8/10):

    Media hora muy animada. Puso un par de remates entre palos y asistió en el segundo de Son. Clase para los Revolution, y lo mismo aquí.

    Hany Mukhtar (6/10):

    La verdad es que estuvo demasiado ocupado con parte del trabajo defensivo requerido. Dejó algunos buenos momentos en ataque.

  • Son Heung MinGetty

    Ataque

    Son Heung-Min (8/10):

    Estuvo algo impreciso al principio, pero luego resolvió sus dos goles de maravilla. Una pena que no jugara más de 35 minutos.

    Julian Hall (7/10):

    Aportó un valioso juego de asociación y tuvo mala suerte al no irse con un gol o una asistencia.

    Philip Zinckernagel (7/10):

    Lo hizo bien pese a actuar en una posición poco habitual. Definió bien en su gol.

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  • Anders Dreyer Getty

    Suplentes y entrenador

    Sam Surridge (7/10):

    Unos 40 minutos incansables. Atacó los espacios y enlazó el juego, pero nada le terminó de salir del todo. Eso sí, dio una asistencia.

    Andy Najar (7/10):

    Partido aplicado en el lateral. No paró de correr. La MLS estuvo mejor con él en el campo.

    Guilherme (6/10):

    Algo impreciso en ataque. Tomó la decisión equivocada una o dos veces.

    Ashley Westwood (7/10):

    Ordenado en el centro del campo y sostuvo al equipo cuando la Liga MX ofreció algo más de amenaza ofensiva.

    Pep Biel (6/10):

    Cumplió.

    Brian Schwake (7/10):

    Hizo un par de buenas paradas. No pudo hacer nada en el gol de Rondon.

    Max Arfsten (7/10):

    Algo dubitativo por momentos, pero hizo un bloqueo vital bajo palos para asegurar la victoria.

    Evander (8/10):

    No entró mucho en contacto con el balón, pero marcó un golazo. Clase absoluta.

    Daniel Munie (6/10):

    Firmó una actuación sólida desde que entró al descanso.

    Anders Dreyer (5/10):

    No estuvo tan acertado de cara a gol como necesitaba la MLS.

    Zavier Gozo (7/10):

    Hizo varias arrancadas hacia delante muy prometedoras.

    Thomas Muller (5/10):

    No fue su partido más influyente. 20 minutos y poco más.

    Andres Cubas (5/10):

    Defendió demasiado atrás y perdió el control de los espacios cuando la MLS tuvo que aguantar al final.

    Maxime Crepeau (8/10):

    El héroe en los últimos minutos. Hizo parada tras parada para asegurar la victoria.

    Dean Smith (8/10):

    ¿Qué más se puede decir? Dio minutos a todos, armó algunas combinaciones interesantes y se llevó la victoria. Trabajo hecho.