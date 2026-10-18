La evolución táctica del Manchester United bajo las órdenes de Carrick afrontó una dura prueba en el intenso ambiente de Elland Road. El empate a -1 dejó al descubierto tanto su capacidad creativa como sus vulnerabilidades defensivas. Los visitantes se adelantaron en el minuto 35 gracias a una precisa definición de Bryan Mbeumo, que aprovechó la visión de Youri Tielemans.
El partido cambió rápidamente de rumbo en la segunda parte: el Leeds United logró el empate apenas seis minutos después de la reanudación. Dominic Calvert-Lewin aprovechó un descuido de la defensa del United para culminar una ocasión creada por Tarik Muharemovic. Aunque el United realizó 13 disparos, le faltó determinación en el último tercio para recuperar la ventaja y quedó en el 13.º puesto de la clasificación de la Premier League tras siete partidos.