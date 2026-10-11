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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

Notas del Manchester City ante el Liverpool: Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki brillan en una actuación dominante en Anfield

Manchester City
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Liverpool
Liverpool vs Manchester City
Premier League

El Manchester City firmó una segunda parte demoledora para imponerse por 3-0 en Anfield, aprovechando la tarjeta roja a Ryan Gravenberch. Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki marcaron en un vendaval de 13 minutos.

El Manchester City demostró por qué es el referente en disciplina táctica y eficacia implacable al imponerse con claridad por 3-0 al Liverpool en Anfield. La primera parte fue un duelo cerrado, marcado por la rigidez táctica de ambos equipos: los hombres de Enzo Maresca tuvieron el 65 % de la posesión, pero les costó superar el bloque bajo del Liverpool.

El partido cambió por completo en el minuto 62, cuando Ryan Gravenberch vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a los locales en inferioridad numérica y expuestos en las zonas centrales.

El City no tardó en aprovechar la ventaja numérica. Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 65 y, solo tres minutos después, marcó el suplente Jeremy Doku. Rayan Cherki redondeó la actuación dominante en el minuto 78.

La diferencia estuvo en la capacidad de los visitantes para pasar de una elaboración paciente a transiciones rápidas en cuanto aparecieron los espacios. Además, impidieron que el Liverpool marcara pese a que los locales realizaron 13 disparos durante el encuentro.

  • Portería y defensa

    Gianluigi Donnarumma - 8/10

    Una tarde de muchísimo trabajo para el italiano, que tuvo que realizar seis paradas para mantener su portería a cero. Aunque el City dominó la posesión, Donnarumma estuvo atento a los 13 disparos del Liverpool y mostró una excelente colocación para detener los remates de Barcola y Koumas.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi aportó serenidad en el lado derecho de la pareja de centrales. Contribuyó a los 12 despejes del City y fue clave para frenar los contraataques del Liverpool antes de que llegaran al área.

    Ruben Dias - 8/10

    El capitán predicó con el ejemplo y dirigió una línea defensiva adelantada que sorprendió con frecuencia al Liverpool en las transiciones. Dias fue fundamental en defensa y ayudó a limitar al Liverpool a solo seis disparos a puerta. Su liderazgo permitió que el equipo mantuviera la concentración durante una primera parte sin goles.

    Matheus Nunes - 7/10

    En una posición defensiva más retrasada dentro de este sistema, Nunes aprovechó su capacidad para conducir el balón y facilitar las transiciones. Formó parte de un bloque que cometió 14 faltas, a menudo tácticas para impedir que el Liverpool saliera al contraataque con velocidad.

    Nico O'Reilly - 6/10

    Actuación sólida del joven antes de ser sustituido en el minuto 66. Ayudó a mantener la estructura del bloque en 4-1-4-1 y optó por pases sencillos, contribuyendo a los 551 pases completados por el City.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampo

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki fue una fuente constante de creatividad y coronó su actuación con el tercer gol en el minuto 78, a pase de Josko Gvardiol. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas resultó aún más efectiva cuando el Liverpool se quedó con diez jugadores.

    Enzo Fernandez - 7/10

    Fernandez marcó el ritmo en el centro del campo del City y fue fundamental para que su equipo tuviera un 65 % de posesión. Su visión de juego permitió al City cambiar rápidamente la orientación del juego, abrir la defensa del Liverpool y acabar desgastándola antes de que llegara la avalancha de goles.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson desplegó una gran intensidad y dio la asistencia decisiva para el gol de Jeremy Doku en el minuto 68. Su verticalidad en la segunda parte ayudó al City a aprovechar los espacios que dejó Gravenberch tras su expulsión.


  • Ataque

    Iliman Ndiaye - 6/10

    Ndiaye trabajó mucho en la presión, pero le faltó eficacia en los últimos metros antes de ser sustituido por Jeremy Doku al comienzo de la segunda parte. Contribuyó al dominio del City en el tercio central del campo durante los primeros 45 minutos.

    Antoine Semenyo - 7/10

    Semenyo aportó presencia física en la banda, ganó varios duelos y ayudó al City a forzar seis saques de esquina. Aunque no marcó, sus constantes movimientos sacaron de posición a los laterales del Liverpool.

    Erling Haaland - 9/10

    Un jugador decisivo en los grandes partidos. Haaland tuvo paciencia durante una primera parte discreta antes de abrir el marcador en el minuto 65 con una definición certera. Su presencia mantuvo ocupados a los dos centrales del Liverpool y generó los espacios que sus compañeros acabaron aprovechando.


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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jeremy Doku - 8/10

    Entró en el minuto 56 y cambió el partido. Su velocidad puso en apuros a la defensa del Liverpool y marcó el decisivo segundo gol en el minuto 68, que prácticamente sentenció el encuentro.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Entró en el minuto 66 y tuvo un impacto inmediato al dar la asistencia en el gol de Cherki. Su instinto ofensivo desde una posición defensiva añadió otra dimensión al ataque del City.

    Allan - Sin calificar

    Entró en el minuto 80 para ayudar a conservar el resultado.

    Ayyoub Bouaddi - Sin calificar

    Entró para disputar los últimos diez minutos, mientras el City administraba su ventaja.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca ganó la batalla táctica a Iraola. Su decisión de introducir a Doku poco antes de la tarjeta roja fue un acierto, y la paciencia de su equipo acabó por quebrar la resistencia del Liverpool. El 0-3 refleja su superior gestión del partido.

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