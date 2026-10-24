Gianluigi Donnarumma: 5/10

Una tarde frustrante para el italiano, que solo recibió dos disparos a puerta y encajó un gol en cada uno. Aunque Jackson definió con precisión en el primero, Donnarumma cometió un error costoso en el segundo, en el minuto 60, al dejar que el remate de Jackson se le colara por debajo del cuerpo con demasiada facilidad. Por lo demás, apenas tuvo trabajo bajo palos, aunque participó mucho en la salida de balón mientras el City dominaba la posesión.

Abdukodir Khusanov: 6/10

Comenzó como lateral derecho y pasó al centro de la defensa tras el descanso. Khusanov fue el más sólido de los cuatro defensas titulares. No vio ninguna tarjeta y mantuvo la disciplina posicional. Contribuyó a los 47 despejes del City mientras el equipo intentaba neutralizar los balones largos con los que el Villa buscaba salir al contraataque.

Ruben Dias: 5/10

El capitán tuvo dificultades para organizar una línea defensiva que se mostró inusualmente vulnerable. Un arriesgado pase suyo de una banda a otra puso en apuros a Marc Guehi en la jugada del primer gol. Aunque, en general, mantuvo un alto nivel en la distribución del balón, su incapacidad para controlar los movimientos de Jackson fue un factor decisivo en la derrota.

Marc Guehi: 4/10

Un partido difícil para el central. Un mal control tras un pase de Dias permitió a John McGinn robarle el balón y asistir a Jackson en el primer gol del Villa, en el minuto seis. Después, vio una tarjeta amarilla en el minuto 32 por una falta deliberada. Incapaz de seguir el ritmo de las transiciones del Villa, Maresca lo sustituyó en el descanso como parte de un reajuste táctico.

Josko Gvardiol: 6/10

En su función híbrida, Gvardiol fue una opción de pase constante por la izquierda y contribuyó a los 27 centros del City. En defensa estuvo menos expuesto que sus compañeros del centro de la zaga, aunque le costó ofrecer cobertura cuando el Villa trasladaba rápidamente el juego a la banda contraria en sus contraataques.