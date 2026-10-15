La visita del Crystal Palace al Groupama Stadium fue un duelo táctico de dos mitades muy distintas. En los primeros 45 minutos, al Crystal Palace le costó hacer frente al fluido sistema 4-3-1-2 del Lyon, y Corentin Tolisso abrió el marcador a los ocho minutos. La estructura defensiva volvió a venirse abajo en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Ernest Nuamah amplió la ventaja de los locales y dejó al equipo del sur de Londres ante una tarea muy difícil al descanso.

La dinámica cambió significativamente en la segunda parte tras los ajustes tácticos desde el banquillo. Yeremy Pino reavivó las esperanzas de remontada poco después de la reanudación, a pase de Adam Wharton. Sin embargo, justo cuando el Palace parecía dispuesto a hacerse con el control, Pavel Sulc marcó el tercero del Lyon en el minuto 76. Un gol tardío del suplente Daichi Kamada propició un final emocionante, pero el Lyon resistió para llevarse los tres puntos. El Palace, por su parte, deberá reflexionar sobre los errores defensivos que echaron por tierra su producción ofensiva.

GOAL puntúa a los jugadores del Crystal Palace desde el Parc Olympique Lyonnais.