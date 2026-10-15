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Olympique Lyonnais v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

Notas del Crystal Palace ante el Lyon: Los goles de Daichi Kamada y Yeremy Pino no bastan para evitar una ajustada derrota en la Europa League

Crystal Palace
Europa League
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Lyon vs Crystal Palace
Lyon

El Crystal Palace cayó por 3-2 ante el Lyon en un vibrante encuentro de la Europa League disputado en el Groupama Stadium. Pese a su enérgica reacción en la segunda parte, con goles de Yeremy Pino y Daichi Kamada, el conjunto inglés no logró remontar los tres goles de desventaja.

La visita del Crystal Palace al Groupama Stadium fue un duelo táctico de dos mitades muy distintas. En los primeros 45 minutos, al Crystal Palace le costó hacer frente al fluido sistema 4-3-1-2 del Lyon, y Corentin Tolisso abrió el marcador a los ocho minutos. La estructura defensiva volvió a venirse abajo en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Ernest Nuamah amplió la ventaja de los locales y dejó al equipo del sur de Londres ante una tarea muy difícil al descanso.

La dinámica cambió significativamente en la segunda parte tras los ajustes tácticos desde el banquillo. Yeremy Pino reavivó las esperanzas de remontada poco después de la reanudación, a pase de Adam Wharton. Sin embargo, justo cuando el Palace parecía dispuesto a hacerse con el control, Pavel Sulc marcó el tercero del Lyon en el minuto 76. Un gol tardío del suplente Daichi Kamada propició un final emocionante, pero el Lyon resistió para llevarse los tres puntos. El Palace, por su parte, deberá reflexionar sobre los errores defensivos que echaron por tierra su producción ofensiva.

GOAL puntúa a los jugadores del Crystal Palace desde el Parc Olympique Lyonnais.

  • imago-sport-1084569087.jpgSports Press Photo

    Portero y defensa

    Walter Benitez - 5/10

    Fue una noche difícil para el portero, que encajó tres goles en cinco disparos a puerta. Poco pudo hacer ante la precisión del tempranero remate de Tolisso, pero la organización defensiva de sus compañeros en el gol de Nuamah lo dejó desprotegido. Terminó el partido con una sola parada y le costó hacerse valer durante las fases de presión sostenida del Lyon.

    Chris Richards - 6/10

    Situado a la derecha de la defensa de tres, Richards tuvo mucho trabajo siguiendo los escurridizos movimientos de la delantera del Lyon. Se mostró relativamente seguro con el balón, pero quedó fuera de posición en la transición que dio lugar al tercer gol del Lyon. Fue sustituido en el minuto 83, cuando el Palace buscaba remontar.

    Axel Disasi - 5/10

    Al hombre que ocupaba el centro de la defensa le costó frenar las incursiones del Lyon por esa zona. Disasi se vio a menudo aislado ante la velocidad de Nuamah y tuvo dificultades para mantener la altura de la línea defensiva, lo que contribuyó a generar los espacios que el Lyon aprovechó para marcar sus goles en la primera parte.

    Jaka Canvot - 6/10

    El joven defensa dejó destellos de su capacidad para jugar el balón, pero la experimentada delantera del Lyon lo puso a prueba físicamente. Aunque mantuvo la calma bajo presión, la falta general de coordinación de la defensa de tres durante la primera parte hizo de este un partido europeo complicado para él.

  • imago-sport-1084569451.jpgSports Press Photo

    Centrocampo

    Tyrick Mitchell - 6/10

    Mitchell aportó su habitual despliegue por la banda izquierda. Cumplió con sus tareas defensivas e intentó dar amplitud al equipo, aunque a sus últimos pases les faltó la precisión necesaria para superar a la férrea defensa del Lyon hasta los últimos compases del partido.

    Adam Wharton - 7/10

    Wharton volvió a marcar el ritmo del Palace. Dio la asistencia decisiva para el gol de Yeremy Pino en el minuto 50 con un inteligente pase en profundidad que superó al centro del campo del Lyon. Su capacidad para hacer avanzar el juego fue uno de los pocos aspectos positivos de una primera parte difícil.

    Quinten Timber - 6/10

    Timber trabajó sin descanso en una posición adelantada, tratando de conectar el centro del campo con el único delantero. Aunque su esfuerzo fue incuestionable, le costó encontrar ocasiones claras ante una defensa del Lyon bien organizada antes de ser sustituido en el minuto 86.

    Oscar Mingueza - 6/10

    En un papel híbrido dentro de la línea de cuatro centrocampistas, Mingueza aportó flexibilidad táctica, pero no logró tener un peso decisivo en el partido. Ayudó a conservar la posesión en el tercio central del campo, pero fue sustituido en el minuto 75 para dar entrada a opciones más ofensivas.

  • FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP

    Ataque

    Yeremy Pino - 7/10

    Pino fue una amenaza constante entre líneas y dio esperanzas al Crystal Palace con un gol bien ejecutado al comienzo de la segunda parte. Vio la amarilla en el minuto 57, durante una fase de juego muy disputada, y fue sustituido en el 75 tras una actuación llena de energía que incomodó a los locales.

    Ismaila Sarr - 5/10

    En una posición de carrilero poco habitual para él dentro del 3-4-2-1, a Sarr le costó compaginar sus responsabilidades defensivas con su instinto ofensivo. Vio la amarilla en el minuto 36 por una entrada a destiempo y acabó siendo sustituido en el 62 para dar al equipo un mayor equilibrio táctico.

    Jorgen Strand Larsen - 5/10

    Noche frustrante para el delantero, que estuvo a menudo aislado y apenas recibió balones en condiciones durante la primera parte. Le costó retener el balón ante los contundentes centrales del Lyon y Eddie Nketiah lo sustituyó poco después de cumplirse la hora de juego.

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  • imago-sport-1084569047.jpgSports Press Photo

    Suplentes y entrenador

    Daichi Kamada - 7/10

    Entró en el minuto 62 y tuvo un impacto inmediato. Marcó en el minuto 81 para dar paso a un final de infarto, tras demostrar una gran capacidad para encontrar espacios en el área. Su calidad técnica mejoró notablemente la fluidez ofensiva del Palace.

    Eddie Nketiah - 6/10

    Sustituyó a Larsen en el minuto 62 y aportó una amenaza diferente con sus desmarques a la espalda de la defensa. Aunque no marcó, su presencia mantuvo ocupados a los defensas del Lyon y generó más espacios para Kamada y Pino.

    Dario Osorio - 5/10

    Entró en el minuto 75 y le costó adaptarse al ritmo de un partido muy intenso. Apenas intervino, ya que el Lyon se replegó en un bloque bajo para proteger su ventaja.

    Anan Khalaili - 5/10

    Entró junto a Osorio para aportar piernas frescas en las bandas, pero la experiencia del Lyon se impuso en los últimos minutos: gestionó bien el tramo final y limitó su impacto.

    Dwight McNeil - Sin calificación

    Entró muy tarde, en el minuto 86, y no tuvo tiempo suficiente para influir en el resultado.

    Pierre Sage (entrenador) - 6/10

    Las rotaciones del centro del campo del Lyon superaron con demasiada facilidad su planteamiento inicial. Sin embargo, sus cambios en la segunda parte, especialmente la entrada de Kamada, demostraron su acierto táctico y estuvieron cerca de permitirle rescatar un punto en una situación difícil. La fragilidad defensiva sigue siendo preocupante a este nivel.

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