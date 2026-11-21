La presión alta del Gladbach convirtió la primera parte en una batalla cerrada. Daniel Batz detuvo pronto un remate de Nmecha y el Dortmund tuvo dificultades para encontrar su ritmo. Kovac cambió el rumbo del encuentro al descanso al sustituir al amonestado Joane Gadou por Waldemar Anton, lo que dio más solidez a la línea de tres del BVB para mantener la presión en la segunda mitad. Ese dominio dio fruto en el minuto 80: el suplente Marcel Sabitzer cedió el balón a Nmecha, cuyo disparo raso desde la frontal superó a Batz y aseguró los tres puntos.
Notas del Borussia Dortmund ante el Borussia Mönchengladbach: un gol tardío de Felix Nmecha coloca al BVB líder de la Bundesliga
- IMAGO / Jan Huebner
Portero y defensa
Gregor Kobel - 7/10
Atrapó el disparo de Robin Hack en el minuto 48 y desvió junto al poste el remate de Shuto Machino desde 25 metros en el 56. Distribuyó el balón con calma bajo presión.
Joane Gadou - 5/10
Vio la amarilla en el minuto 16 como integrante de la derecha de la línea de tres defensas y se mostró incómodo ante la fortaleza física del Gladbach. Fue sustituido con buen criterio al descanso.
Nico Schlotterbeck - 7/10
Dirigió la línea de tres desde el centro y contribuyó a sacar el balón, aunque una pérdida suya en el minuto 70 dio pie a un contraataque. Remató de cabeza por encima del larguero desde cerca en el 51.
Ramy Bensebaini - 8/10
Sereno en el lado izquierdo de la línea de tres en el campo de su antiguo equipo, se anticipó al peligro. Frenó a Hack con limpieza y anuló a Wael Mohya.
- IMAGO / Kirchner-Media
Centrocampo
Julian Ryerson - 7/10
Siguió de cerca a Hack como carrilero derecho y también creó peligro por la banda. Encontró a Nmecha con una falta en el minuto 22 y a Fabio Silva en el 61.
Felix Nmecha - 9/10
Impulsó las transiciones desde el doble pivote durante toda la tarde. Puso a prueba a Batz en el minuto cinco y estuvo cerca de marcar de cabeza en el 22. Decidió el encuentro en el 80 con un disparo de primeras que superó a Batz.
Jobe Bellingham - 6/10
Trabajó mucho junto a Nmecha en el centro del campo, pero le costó imponer su juego ante Florian Neuhaus y Zento Uno. Joey Veerman le sustituyó al cumplirse la hora de partido.
Daniel Svensson - 6/10
Disciplinado como carrilero izquierdo, limitó el peligro de Joe Scally. Aportó poco en ataque y el Dortmund apenas puso centros en jugada antes del descanso.
- IMAGO / RHR-Foto
Ataque
Konstantinos Karetsas - 7/10
Se mostró activo como mediapunta por la derecha: generó una ocasión con un hábil taconazo en el minuto 50 y puso a prueba a Batz desde un ángulo cerrado en el 67. Fue sustituido en el 73.
Maximilian Beier - 7/10
Partió de la mediapunta izquierda y buscó espacios en las bandas para inquietar a la defensa del Gladbach. Puso a prueba a Batz en el minuto 49 y habilitó a Karetsas en el 67. Disparó ligeramente desviado en el 78.
Fabio Silva - 6/10
Jugó como delantero centro y enlazó con sus compañeros en la ocasión de Beier del minuto 49. También provocó la amarilla de Kevin Diks en el 71. Remató por encima del larguero un centro de Ryerson en el 61 antes de salir en el 72.
- AFP
Suplentes y entrenador
Waldemar Anton - 7/10
Sustituyó a Gadou al descanso, frenó a Mohya en el minuto 70 y detuvo a Isac Lidberg en el 77.
Joey Veerman - 6/10
Entró por Bellingham en el minuto 60 para controlar la posesión y llevar el juego hacia el campo rival.
Mathis Albert - 5/10
Sustituyó a Silva en el minuto 72 y tocó poco el balón, aunque una de sus carreras por la banda izquierda inició la jugada del gol de la victoria.
Marcel Sabitzer - 7/10
Sustituyó a Karetsas en el minuto 73, lanzó una falta que se marchó por poco y asistió a Nmecha en el gol decisivo del minuto 80.
Ethan Nwaneri - Sin calificar
Sustituyó a Beier en el minuto 92 para ayudar al equipo a conservar la ventaja durante el tiempo añadido.
Niko Kovac - 8/10
Sustituyó a Gadou por Anton al descanso sin esperar a que surgieran más problemas. Neutralizó así los contraataques del Gladbach mientras el BVB encerraba al equipo local. Las entradas de Veerman, Albert y Sabitzer contribuyeron directamente al gol de la victoria.
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