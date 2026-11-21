Gregor Kobel - 7/10

Atrapó el disparo de Robin Hack en el minuto 48 y desvió junto al poste el remate de Shuto Machino desde 25 metros en el 56. Distribuyó el balón con calma bajo presión.

Joane Gadou - 5/10

Vio la amarilla en el minuto 16 como integrante de la derecha de la línea de tres defensas y se mostró incómodo ante la fortaleza física del Gladbach. Fue sustituido con buen criterio al descanso.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Dirigió la línea de tres desde el centro y contribuyó a sacar el balón, aunque una pérdida suya en el minuto 70 dio pie a un contraataque. Remató de cabeza por encima del larguero desde cerca en el 51.

Ramy Bensebaini - 8/10

Sereno en el lado izquierdo de la línea de tres en el campo de su antiguo equipo, se anticipó al peligro. Frenó a Hack con limpieza y anuló a Wael Mohya.