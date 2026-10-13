Notas del Arsenal ante el Lille: Bukayo Saka y Jurrien Timber desatan un vendaval en la segunda parte para mantener un inicio perfecto en Europa

David Raya - 7/10

El español vivió quizá su noche más tranquila de lo que va de temporada. Como el Lille no realizó ningún disparo a puerta, las principales tareas de Raya se limitaron a recoger balones largos y mantener el ritmo en la salida de balón. Dominó su área con su habitual serenidad y contribuyó a que el Arsenal mantuviera la portería a cero sin apenas sobresaltos.

Miles Lewis-Skelly - 7/10

Una actuación muy madura del joven, que sigue demostrando que se desenvuelve con soltura en el primer equipo. En la primera parte ocupó con inteligencia posiciones interiores para facilitar la progresión del balón y se mostró sólido en defensa durante todo el tiempo que estuvo sobre el césped. Su disciplina táctica ayudó al Arsenal a limitar al Lille a solo cuatro disparos en total.

Ezri Konsa - 8/10

Con William Saliba en el banquillo, Konsa entró en el equipo y estuvo impecable. Su lectura del juego impidió que los contraataques del Lille llegaran a cobrar impulso. Ganó sus duelos con comodidad y mostró una gran velocidad para recuperar la posición en las contadas ocasiones en que los visitantes intentaron enviar balones a la espalda de la defensa. Formó parte de una zaga que concedió un xG de apenas 0,135.

Gabriel - 7/10

El brasileño mostró su habitual agresividad, dominó las disputas físicas y aportó la voz de mando necesaria para mantener adelantada la línea defensiva. Contribuyó a que los atacantes del Lille cayeran en la trampa del fuera de juego en tres ocasiones durante el partido y fue una amenaza constante en los siete saques de esquina del Arsenal.

Jurrien Timber - 9/10

El jugador que cambió el partido. La capacidad de Timber para pasar de lateral a organizador en el centro del campo causó problemas constantes al Lille. Su gol en el minuto 64 recompensó su insistencia y puso fin a la tensión en el Emirates. Combinó un gran trabajo defensivo con instinto goleador antes de ser sustituido por Ben White en el minuto 78.