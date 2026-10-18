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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores del Real Madrid contra el Sevilla: Kylian Mbappe se luce y Arda Guler brilla en una cómoda victoria

Real Madrid
Sevilla
Real Madrid vs Sevilla
Primera División

El Real Madrid siguió en la lucha por el liderato de La Liga con una contundente victoria por 4-1 ante el Sevilla en el Bernabéu. El doblete de Kylian Mbappe y la destacada actuación de Arda Guler permitieron al equipo de Jose Mourinho dominar de principio a fin.

El Real Madrid dio una lección táctica en el Estadio Bernabeu: dominó el 65 % de la posesión y superó con claridad a un Sevilla en dificultades. El primer gol llegó en el minuto 30, cuando Arda Guler marcó tras una gran jugada de Yan Diomande. Los locales mantuvieron el control y Kylian Mbappe amplió la ventaja solo siete minutos después al culminar una precisa jugada organizada por Jude Bellingham. El Real Madrid se fue al descanso con un cómodo 2-0.

El Madrid no bajó el ritmo en la segunda parte. Tras un periodo de presión constante, Mbappe anotó su segundo gol de penalti en el minuto 63. Aunque Manu Bueno marcó para el Sevilla en el minuto 80, el Real Madrid acabó enseguida con cualquier esperanza de remontada. Diomande coronó una brillante actuación individual con el cuarto gol en el minuto 82, a pase de Aurelien Tchouameni, para asegurar los tres puntos al equipo local.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Portero y defensa

    T. Courtois - 6/10

    El belga fue poco más que un espectador durante buena parte de la noche, ya que al Sevilla le costó generar ocasiones claras. Realizó cuatro paradas a lo largo del partido y mantuvo la concentración durante largos periodos sin intervenir. Poco pudo hacer ante el gol tardío de Bueno, que le impidió dejar la portería a cero en una noche por lo demás tranquila.

    D. Huijsen - 7/10

    Actuación madura del joven, cada vez más asentado en la defensa del Madrid. Mantuvo la disciplina posicional y ayudó a neutralizar las amenazas del Sevilla al contraataque. Distribuyó el balón con eficacia desde atrás y contribuyó al abrumador dominio territorial del Madrid.

    I. Konate - 7/10

    El francés aportó la presencia física necesaria para hacer frente a los balones largos y directos del Sevilla. Su velocidad para recuperar la posición fue esencial en las pocas ocasiones en que se puso a prueba la línea defensiva adelantada del Madrid. Mantuvo la calma bajo presión e impidió que los visitantes se asentaran en las zonas centrales.

    M. Cucurella - 7/10

    Con una actividad incansable por la banda izquierda, Cucurella ofreció una opción de pase constante al centro del campo. Fue aplicado en defensa y mantuvo a raya a los jugadores de banda del Sevilla.

    F. Valverde - 8/10

    Con el brazalete de capitán, Valverde firmó una actuación incansable como lateral derecho. Recorrió una enorme distancia por la banda, facilitó la transición entre defensa y ataque y aportó una amplitud crucial. Sus potentes incorporaciones al ataque y su capacidad para sacar el balón desde atrás desestabilizaron la estructura del Sevilla. Además, lideró la presión con su agresividad habitual antes de ser sustituido en el minuto 85.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Centrocampo

    A. Tchouameni - 8/10

    Tchouameni ejerció de perfecto escudo defensivo y permitió brillar a los jugadores más creativos. Demostró su visión de juego con la asistencia para el gol de Diomande en los últimos minutos. Su aportación en el minuto 82 puso el broche a una actuación marcada por la disciplina táctica y el dominio físico en el tercio central del campo.

    J. Bellingham - 8/10

    Bellingham hizo gala de su capacidad para encontrar espacios, especialmente cuando asistió a Mbappe en el segundo gol del Madrid, en el minuto 37. Encontró constantemente huecos entre líneas y sacó de su posición a los defensas del Sevilla. Su sustitución en el minuto 70 fue claramente una medida para reservarlo de cara a los próximos partidos.

    A. Guler - 8/10

    La joven promesa turca sigue demostrando su valía: abrió el marcador en el minuto 30 con una definición precisa. Su calidad técnica en espacios reducidos fue un placer para la vista, y se entendió con fluidez con Mbappe y Bellingham. Aportó la chispa creativa que doblegó por primera vez la resistencia del Sevilla.

  • Ataque

    Endrick - 6/10

    Aunque no marcó, los movimientos de Endrick generaron muchos espacios que Mbappe y Guler pudieron aprovechar. Trabajó mucho sin balón y participó bien en la elaboración del juego. Fue sustituido en el minuto 69, cuando Mourinho buscó piernas frescas para cerrar el partido.

    K. Mbappe - 9/10

    Una actuación letal del mejor goleador del mundo. Mbappe marcó un buen gol en el minuto 37 y mostró una sangre fría absoluta para transformar un penalti en el 63. Su velocidad fue un quebradero de cabeza constante para el Sevilla y sigue siendo el eje del demoledor ataque del Madrid.

    Y. Diomande - 9/10

    Una actuación extraordinaria del atacante. Dio la asistencia a Guler en el gol que abrió el marcador en el minuto 30 y demostró un gran instinto para marcar el cuarto del Madrid en el 82.

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    Suplentes y entrenador

    B. Diaz - 6/10

    Entró en el minuto 69 por Endrick y se mostró activo desde el primer momento, buscando encarar a los defensas y mantener el ritmo ofensivo.

    B. Silva - 6/10

    Entró en el minuto 70 para ayudar a conservar el balón y controlar el juego, lo que permitió al Madrid afrontar con tranquilidad los últimos minutos.

    E. Camavinga - S/C

    Entró en el minuto 78 para aportar más energía en el centro del campo.

    Eder Militao - S/C

    Entró en el minuto 85 para asegurar el resultado.

    C. Espi - S/C

    Disputó unos pocos minutos tras entrar en el 85.

    J. Mourinho - 8/10

    El planteamiento táctico de Mourinho fue acertado: aprovechó la superioridad técnica de su equipo para privar del balón al Sevilla. Su decisión de alinear a Guler desde el inicio dio resultado y eligió el momento perfecto para hacer los cambios, gestionar la carga de sus jugadores y mantener la presión sobre el rival.

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