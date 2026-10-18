El Real Madrid dio una lección táctica en el Estadio Bernabeu: dominó el 65 % de la posesión y superó con claridad a un Sevilla en dificultades. El primer gol llegó en el minuto 30, cuando Arda Guler marcó tras una gran jugada de Yan Diomande. Los locales mantuvieron el control y Kylian Mbappe amplió la ventaja solo siete minutos después al culminar una precisa jugada organizada por Jude Bellingham. El Real Madrid se fue al descanso con un cómodo 2-0.
El Madrid no bajó el ritmo en la segunda parte. Tras un periodo de presión constante, Mbappe anotó su segundo gol de penalti en el minuto 63. Aunque Manu Bueno marcó para el Sevilla en el minuto 80, el Real Madrid acabó enseguida con cualquier esperanza de remontada. Diomande coronó una brillante actuación individual con el cuarto gol en el minuto 82, a pase de Aurelien Tchouameni, para asegurar los tres puntos al equipo local.