La primera parte fue un duelo cerrado, marcado por el 63,4 % de posesión del Marsella, que apenas encontró espacios ante el bloque compacto del Troyes. Pese a registrar una cifra de goles esperados (xG) ligeramente superior, de 1,26 frente al 1,14 de los locales, el OM mostró más eficacia en el último tercio y convirtió su dominio territorial en goles tras el descanso.
El empate se rompió en el minuto 50, cuando Amine Harit aprovechó un pase de Emerson para marcar y cambiar el rumbo del partido. El Troyes buscó la igualada, obligó a Jeffrey de Lange a intervenir en tres ocasiones y sumó 15 disparos en total, pero el Marsella se mantuvo firme. La victoria quedó sellada ya bien entrado el tiempo añadido, cuando Himad Abdelli transformó en el minuto 98 un penalti provocado por Faris Moumbagna. El gol castigó a un Troyes fatigado y permitió a los visitantes subir al 13.º puesto de la clasificación de la Ligue 1. Estas son las notas de los jugadores del Marsella: