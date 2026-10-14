Gianluigi Donnarumma - 4/10

Una noche difícil ante los rivales de su antiguo equipo. Aunque realizó 5 paradas, quedó expuesto durante el asedio de la primera parte. Su colocación en el disparo lejano de Vitinha fue cuestionable y tuvo problemas para organizar una defensa que, en las transiciones del PSG, se quedó una y otra vez en tierra de nadie.

Abdukodir Khusanov - 5/10

Tuvo dificultades para contener la velocidad de Dembele y Doue. Formó parte de una defensa que no siguió las incorporaciones desde atrás, aunque contribuyó a la salida de balón del City cuando el equipo buscaba meterse de nuevo en el partido en el tramo final.

Josko Gvardiol - 5/10

Ofreció sus habituales incorporaciones al ataque por la banda, pero con frecuencia dejó libre el flanco izquierdo del City para que el PSG lo aprovechara. Le costó mantener la línea defensiva a la altura necesaria para dejar en fuera de juego al PSG, lo que contribuyó a generar el espacio del que dispusieron los visitantes en su segundo gol.

Ruben Dias - 4/10

El capitán vivió una noche para olvidar antes de ser sustituido al descanso. Reaccionó con una lentitud poco habitual a los movimientos de Ousmane Dembele y no logró mantener la línea defensiva, lo que contribuyó al 0-3 al descanso que acabó costándole el partido al City.

Marc Guehi - 5/10

Aunque mostró algo más de calma que su compañero en el centro de la defensa, Guehi se vio desbordado por la cantidad de jugadores que el PSG incorporó al contraataque. Realizó varios despejes, pero le faltó la autoridad necesaria para frenar el deterioro defensivo en la primera parte.