La solidez de la estructura defensiva del Manchester City desapareció durante una primera parte angustiosa en el Etihad Stadium. El equipo de Enzo Maresca sufrió una y otra vez en las transiciones y se fue al descanso con tres goles de desventaja tras los tantos de Desire Doue, Ousmane Dembele y Vitinha. La falta de compactación en el centro permitió al PSG superar con facilidad la línea defensiva adelantada del City, que afrontaba una tarea titánica en la segunda mitad.
Aunque Erling Haaland mostró su habitual instinto goleador para recortar la desventaja en dos ocasiones, la fragilidad del City siguió siendo un problema. El gol de Maghnes Akliouche poco después de la hora de juego frenó prácticamente el impulso de la remontada. Pese a dominar la posesión con un 54 % y realizar 27 disparos, el City no supo contener la velocidad del PSG al contraataque. Un fracaso táctico que llevará a Maresca a cuestionarse el equilibrio de su equipo entre el ataque y la prevención defensiva mientras ataca.
GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el Etihad Stadium.