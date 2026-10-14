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Alvino Hanafi
Traducido por

Notas de los jugadores del Manchester City ante el Paris Saint-Germain: El doblete de Erling Haaland no basta para ocultar la debacle defensiva

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Manchester City
FEATURES
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

El Manchester City sufrió una decepcionante derrota por 4-2 en casa ante el Paris Saint-Germain, después de que su desastrosa actuación defensiva en la primera parte le pasara factura. Pese a la reacción en la segunda mitad liderada por Erling Haaland, los visitantes fueron letales al contraataque y se llevaron los tres puntos.

La solidez de la estructura defensiva del Manchester City desapareció durante una primera parte angustiosa en el Etihad Stadium. El equipo de Enzo Maresca sufrió una y otra vez en las transiciones y se fue al descanso con tres goles de desventaja tras los tantos de Desire Doue, Ousmane Dembele y Vitinha. La falta de compactación en el centro permitió al PSG superar con facilidad la línea defensiva adelantada del City, que afrontaba una tarea titánica en la segunda mitad.

Aunque Erling Haaland mostró su habitual instinto goleador para recortar la desventaja en dos ocasiones, la fragilidad del City siguió siendo un problema. El gol de Maghnes Akliouche poco después de la hora de juego frenó prácticamente el impulso de la remontada. Pese a dominar la posesión con un 54 % y realizar 27 disparos, el City no supo contener la velocidad del PSG al contraataque. Un fracaso táctico que llevará a Maresca a cuestionarse el equilibrio de su equipo entre el ataque y la prevención defensiva mientras ataca.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el Etihad Stadium.

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    Portería y defensa

    Gianluigi Donnarumma - 4/10

    Una noche difícil ante los rivales de su antiguo equipo. Aunque realizó 5 paradas, quedó expuesto durante el asedio de la primera parte. Su colocación en el disparo lejano de Vitinha fue cuestionable y tuvo problemas para organizar una defensa que, en las transiciones del PSG, se quedó una y otra vez en tierra de nadie.

    Abdukodir Khusanov - 5/10

    Tuvo dificultades para contener la velocidad de Dembele y Doue. Formó parte de una defensa que no siguió las incorporaciones desde atrás, aunque contribuyó a la salida de balón del City cuando el equipo buscaba meterse de nuevo en el partido en el tramo final.

    Josko Gvardiol - 5/10

    Ofreció sus habituales incorporaciones al ataque por la banda, pero con frecuencia dejó libre el flanco izquierdo del City para que el PSG lo aprovechara. Le costó mantener la línea defensiva a la altura necesaria para dejar en fuera de juego al PSG, lo que contribuyó a generar el espacio del que dispusieron los visitantes en su segundo gol.

    Ruben Dias - 4/10

    El capitán vivió una noche para olvidar antes de ser sustituido al descanso. Reaccionó con una lentitud poco habitual a los movimientos de Ousmane Dembele y no logró mantener la línea defensiva, lo que contribuyó al 0-3 al descanso que acabó costándole el partido al City.

    Marc Guehi - 5/10

    Aunque mostró algo más de calma que su compañero en el centro de la defensa, Guehi se vio desbordado por la cantidad de jugadores que el PSG incorporó al contraataque. Realizó varios despejes, pero le faltó la autoridad necesaria para frenar el deterioro defensivo en la primera parte.

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    Centrocampo

    Antoine Semenyo - 5/10

    En una posición más retrasada de lo habitual, Semenyo tuvo dificultades para influir en el juego. Fue sustituido a los 61 minutos, sin haber aportado la cobertura defensiva necesaria ni la creatividad para superar el bloque medio del PSG.

    Elliot Anderson - 6/10

    Dejó destellos de calidad técnica y fue uno de los pocos jugadores que intentaron dar energía al centro del campo. Sin embargo, a menudo quedó superado en las transiciones que propiciaron los goles de la primera parte.

    Rayan Cherki - 4/10

    Decepcionó en la posición de mediapunta. Cherki no logró conectar el centro del campo con Haaland y Vitinha y Zaire-Emery le cerraron los espacios con frecuencia. Su sustitución en el descanso fue una necesidad táctica tras una actuación en la que apenas apareció.

    Enzo Fernandez - 6/10

    Como principal organizador en el centro del campo, Fernandez intentó encontrar líneas de pase verticales a través de la defensa del PSG. Aunque dio continuidad a la circulación del balón, le faltó contundencia defensiva para frenar el empuje del PSG en una primera parte caótica. Fue sustituido por O'Reilly en el último minuto.

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    Ataque

    Jeremy Doku - 5/10

    Irregular hasta la desesperación. Doku superó a su marcador en varias ocasiones, pero le faltó precisión en el último pase. Fue uno de los tres jugadores sustituidos al descanso, cuando Maresca buscó opciones más eficaces en el último tercio.

    Erling Haaland - 8/10

    La única nota positiva para el City. Haaland estuvo certero y marcó dos goles en la segunda parte (53' y 75') para dar a los locales un atisbo de esperanza. Aprovechó los pases de Ndiaye y Bouaddi y volvió a demostrar que le basta con media ocasión para marcar.

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  • imago-sport-1084539291.jpgPro Sports Images

    Suplentes y entrenador

    Matheus Nunes - 6/10

    Entró tras el descanso, aportó más dinamismo al centro del campo y ayudó al Manchester City a mantener la presión durante sus mejores fases de la segunda parte.

    Ayyoub Bouaddi - 7/10

    Revulsivo desde el banquillo. Dio la asistencia a Haaland en su segundo gol, en el minuto 75, y se mostró cómodo en un escenario de máxima exigencia pese a su juventud.

    Iliman Ndiaye - 7/10

    Cambió el ritmo del partido tras entrar en el descanso. Dio la asistencia a Haaland en su primer gol, en el minuto 53, y ofreció más peligro directo que los jugadores a los que sustituyó.

    Nico O'Reilly - S/C

    Entró por Fernandez en el minuto 90; no tuvo tiempo suficiente para influir en el marcador.

    Enzo Maresca - 4/10

    Un desastre táctico en la primera parte. El planteamiento de Maresca dejó a la defensa completamente expuesta a los contraataques del PSG. Aunque el triple cambio que hizo en el descanso mejoró el rendimiento del equipo, el daño sufrido en los primeros 32 minutos fue imposible de remontar.

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