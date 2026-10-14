Gianluigi Donnarumma - 4/10

Una noche difícil ante los rivales de su antiguo equipo. Aunque realizó 5 paradas, quedó muy expuesto durante el aluvión ofensivo de la primera parte. Su colocación en el disparo lejano de Vitinha dejó dudas y le costó organizar una defensa que quedaba una y otra vez en tierra de nadie durante las transiciones del PSG.

Abdukodir Khusanov - 5/10

Le costó hacer frente a la velocidad de Dembele y Doue. Formó parte de una defensa que no siguió los desmarques desde segunda línea, aunque sí contribuyó a la salida de balón del City cuando el equipo buscaba meterse de nuevo en el partido en los últimos minutos.

Josko Gvardiol - 5/10

Se incorporó al ataque por fuera con su habitual atrevimiento, pero eso dejó con frecuencia libre el flanco izquierdo del City para que el PSG lo aprovechara. Le costó mantener la altura de la línea defensiva necesaria para dejar al PSG en fuera de juego, lo que contribuyó a generar el espacio para el segundo gol de los visitantes.

Ruben Dias - 4/10

El capitán vivió una noche para olvidar antes de ser sustituido al descanso. Reaccionó con una lentitud impropia de él a los movimientos de Ousmane Dembele y no logró mantener la línea defensiva, lo que llevó al 0-3 al descanso que acabó costándole el partido al City.

Marc Guehi - 5/10

Aunque mostró algo más de aplomo que su compañero en el centro de la defensa, Guehi se vio desbordado por la cantidad de jugadores que el PSG incorporaba al contraataque. Realizó varios despejes, pero le faltó la autoridad necesaria para frenar el descalabro en la primera parte.