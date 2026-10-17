El Manchester City mantuvo su implacable lucha por el título de la Premier League con una vibrante victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en el Etihad Stadium. El campeón parecía tener el partido bajo control cuando Phil Foden abrió el marcador en el minuto 19, pero los visitantes sorprendieron a la afición local solo dos minutos después: Daizen Maeda definió con precisión para empatar. El City recuperó la calma antes del descanso y Haaland aprovechó un pase de Mateo Kovacic para darle una ajustada ventaja al término de la primera parte. En la segunda mitad, el City trató de controlar el partido mediante la posesión y acabó ampliando su ventaja a dos goles cuando Haaland marcó su segundo tanto de la tarde en el minuto 69. Pese a su dominio estadístico, con un 70 % de posesión y 3,56 de goles esperados (xG), el City se vio abocado a un final de nervios después de que Zian Flemming transformara un penalti para el Ipswich en el minuto 90. Sin embargo, el equipo de Enzo Maresca resistió para sumar su séptima victoria consecutiva de la temporada y mantenerse en lo más alto de la tabla.
Notas de los jugadores del Manchester City ante el Ipswich Town: El doblete de Erling Haaland asegura una ajustada victoria frente a un Ipswich Town que plantó cara
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Portería y defensa
Gianluigi Donnarumma - 6/10
El portero italiano tuvo una tarde relativamente tranquila pese a encajar dos goles. Poco pudo hacer ante el tanto del empate de Maeda y Flemming lo engañó con su penalti en los últimos minutos. Solo realizó una parada en todo el partido, ya que el dominio del City limitó al Ipswich a tres tiros a puerta.
Matheus Nunes - 7/10
Nunes rindió bien en el centro del campo y aportó la verticalidad necesaria para superar el bloque bajo del Ipswich. Estuvo preciso con el balón y atento en el repliegue defensivo antes de ser sustituido en los últimos minutos para refrescar tácticamente al equipo.
Nico O'reilly - 6/10
El joven firmó una actuación sólida antes de ser sustituido por Josko Gvardiol en el minuto 61. Mostró seguridad técnica, aunque en ocasiones sufrió ante el juego directo de Ouattara por la banda.
Ruben Dias - 7/10
El capitán dio instrucciones constantemente y organizó la línea de tres durante las fases de posesión. Se impuso físicamente en los duelos y contribuyó a que el City mantuviera la calma incluso después de que el Ipswich empatara al comienzo de la primera parte.
Marc Guehi - 7/10
Guehi aportó su habitual serenidad a la línea defensiva y ayudó al City a mantener la defensa adelantada para reducir los espacios. Cuidó su posicionamiento y ayudó a controlar las transiciones cuando el Ipswich intentó abrirse paso por medio de Maeda y Emersonn.
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Centrocampo
Ayoub Bouaddi: 7/10
El joven centrocampista sigue destacando a las órdenes de Maresca y muestra una madurez impropia de su edad. Dio fluidez al juego, ayudó al City a mantener un 70 % de posesión y propició que el balón llegara rápido al último tercio.
Mateo Kovacic: 8/10
Actuación decisiva del croata, que puso la creatividad en el primer gol de Haaland, en el minuto 34. Su capacidad para superar la presión y encontrar pases que rompían líneas fue fundamental para que el City controlara las zonas centrales antes de ser sustituido por Enzo Fernandez.
Iliman Ndiaye: 7/10
Ndiaye fue una molestia constante para los defensas del Ipswich y aprovechó su habilidad en el regate para generar espacios. Dio la asistencia decisiva para el segundo gol de Haaland, en el minuto 69, con una gran visión de juego en un área muy poblada.
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Ataque
Jeremy Doku - 7/10
El extremo belga estuvo eléctrico en los primeros compases y dio la asistencia para el primer gol de Foden. Aunque sus últimos pases fueron por momentos irregulares más adelante, su capacidad para atraer a los defensores en la banda izquierda obligó al Ipswich a marcarlo entre dos y abrió espacios en otras zonas.
Erling Haaland - 9/10
El noruego volvió a marcar la diferencia. Definió con precisión en los minutos 34 y 69 para elevar aún más su cuenta goleadora esta temporada. Sus movimientos fueron excelentes: mantuvo ocupados constantemente tanto a Diop como a O'Shea y aportó la eficacia de cara a portería que necesitaba el City.
phil foden - 8/10
Foden marcó la pauta desde el principio con un buen gol en el minuto 19, al aparecer en el área para rematar un envío de Jeremy Doku. Sigue siendo el motor creativo del City: se mueve entre líneas para desorganizar la estructura defensiva rival.
- AFP
Suplentes y entrenador
Enzo Fernandez - 6/10
Entró por Kovacic en el minuto 50 y ayudó al City a mantener su ritmo. Se centró en jugar con sencillez y conservar la posesión para asegurar el resultado.
Josko Gvardiol - 6/10
Entró en el minuto 61 para aportar más solidez defensiva por la izquierda. Tuvo la mala fortuna de verse involucrado en la jugada de los últimos minutos que acabó en penalti, pero, por lo demás, cumplió bien con su cometido.
Elliott Anderson - 6/10
Entró en el minuto 77. Trabajó duro para cerrar espacios mientras el Ipswich buscaba la forma de volver a meterse en el partido.
Antonio Semenyo - 6/10
Entró por Doku en los últimos quince minutos para aportar frescura y presencia física al contraataque.
Abdukodir Khusanov - 6/10
Entró en la recta final para reforzar la defensa y ayudar a proteger el área ante el asedio aéreo del Ipswich en los últimos minutos.
Enzo Maresca - 8/10
El planteamiento táctico del entrenador quedó claro: el City dominó la posesión y generó ocasiones de gran calidad. Su decisión de confiar en jugadores jóvenes como Bouaddi dio resultado, y eligió el momento de las sustituciones para dosificar las fuerzas de su plantilla en medio de un calendario cargado.
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