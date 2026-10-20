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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores del Manchester City ante el AEK Atenas: Phil Foden firma un triplete letal y el City domina en el Etihad

Manchester City
AEK Atenas
Manchester City vs AEK Atenas
Liga de Campeones

El Manchester City se impuso con comodidad al AEK Atenas por 5-1 en la Champions League, impulsado por un brillante triplete de Phil Foden. Pese al breve sobresalto que supuso el gol de los visitantes a comienzos de la segunda parte, la superioridad técnica del City quedó patente en una actuación dominante.

El Manchester City dio una lección de juego posicional y eficacia en el último tercio para golear 5-1 al AEK Atenas en el Etihad Stadium. El equipo de Enzo Maresca controló el ritmo desde el pitido inicial y Elliot Anderson abrió el marcador en el minuto 12 tras una asistencia de Enzo Fernandez. Su estructura táctica permitió al City encerrar atrás al campeón griego, y Foden amplió la ventaja antes del descanso al aprovechar la primera de las dos asistencias del incansable Rico Lewis.

La segunda parte comenzó con una momentánea falta de concentración que permitió a Stavros Pilios recortar distancias para los visitantes en el minuto 52. Sin embargo, la respuesta del conjunto inglés fue rápida y contundente. Rayan Cherki restableció la ventaja de dos goles apenas cinco minutos después, antes de que Foden completara su triplete con otros dos tantos en los minutos 65 y 76. El City terminó el partido con un 60 % de posesión y nada menos que 17 disparos. Su actuación de gran intensidad reafirmó su condición de uno de los favoritos del torneo y dejó al AEK sin respuestas.

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Portería y defensa

    Gianluigi Donnarumma - 6/10

    Noche bastante tranquila para el italiano, que apenas tuvo que intervenir debido al dominio del City. Poco pudo hacer ante el disparo de Pilios en el minuto 52, uno de los únicos tres tiros a puerta que recibió en toda la noche. Su distribución de balón fue fiable bajo una presión mínima.

    Abdukodir Khusanov - 7/10

    El joven defensa se mostró cómodo en el sistema de Maresca: mantuvo la línea defensiva adelantada y cortó posibles contraataques antes de que tomaran forma. Dominó el juego aéreo y mostró una gran calma con el balón al iniciar la jugada desde atrás.

    Ruben Dias - 7/10

    El capitán dirigió la zaga con su autoridad habitual hasta que fue sustituido en el minuto 82. Organizó bien la defensa y dejó muy poco espacio a los delanteros del AEK. Una actuación de la profesionalidad habitual del internacional portugués.

    Rico Lewis - 9/10

    Lewis estuvo sensacional en su función híbrida. Dio las asistencias en los goles de Foden de los minutos 34 y 65, con una visión de juego y un sentido de la oportunidad excepcionales. Su capacidad para desplazarse hacia el centro del campo dio al City una superioridad numérica constante.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Gvardiol fue una opción constante por la banda izquierda, donde aportó amplitud y apoyó a los atacantes. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 59, pero mantuvo la disciplina hasta que fue sustituido en el 72.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Centrocampo

    Enzo Fernandez - 8/10

    El argentino fue el metrónomo en el centro del campo. Dio una asistencia sublime para el primer gol en el minuto 12 y marcó el ritmo del partido con su amplia variedad de pases antes de ser sustituido en el minuto 72.

    Phil Foden - 10/10

    Una actuación perfecta del héroe local. Foden marcó en los minutos 34, 65 y 76 para llevarse el balón del partido. Además de sus goles, asistió a Cherki en el minuto 57 y acabó el encuentro con cuatro participaciones directas en goles. Fue sencillamente imparable.

    Elliot Anderson - 8/10

    Anderson demostró por qué está tan bien considerado con una definición precisa para abrir el marcador en el minuto 12. Se entendió bien con la línea de ataque y trabajó sin descanso en las transiciones para recuperar la posesión.

    Allan - 7/10

    En una posición más adelantada, Allan aportó el equilibrio necesario al cuarteto ofensivo del City. Aunque no marcó, sus movimientos sin balón sacaron a los defensas de su posición y generaron los espacios que Foden aprovechó sin piedad.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Ataque

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki fue una amenaza constante por su capacidad para conducir el balón. Marcó un gran gol en el minuto 57 tras un pase de Foden y acabó prácticamente con cualquier esperanza de remontada del AEK. Su nivel técnico de base sigue siendo increíblemente alto.

    Floyd Samba - 6/10

    Samba aportó presencia física en punta, pero le costó encontrar ocasiones claras de disparo. Sirvió de referencia para los centrocampistas ofensivos antes de ser sustituido por McAidoo en el minuto 62.

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  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ryan McAidoo - 7/10

    Entró en el minuto 62 y tuvo un impacto inmediato al asistir a Foden en su último gol, en el minuto 76. Una breve actuación muy prometedora en la que mostró su potencial creativo.

    Vitor Reis - 6/10

    Entró para disputar los últimos 18 minutos y ayudar a cerrar el partido. Se integró sin problemas en la defensa mientras el City bajaba el ritmo.

    Rayan Ait Nouri - 6/10

    Sustituyó a Gvardiol en el minuto 72 y aportó frescura en la izquierda. Mantuvo una buena colocación defensiva y se incorporó ocasionalmente al ataque por la banda.

    Kaden Braithwaite - Sin calificar

    Entró por Dias en el minuto 82. No estuvo sobre el terreno de juego el tiempo suficiente para recibir una valoración justa.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca acertó de lleno con su planteamiento táctico. La decisión de utilizar a Rico Lewis como principal organizador del juego desde la línea defensiva desbordó al AEK. Incluso cuando marcaron los visitantes, su equipo no se puso nervioso y se mantuvo fiel a los principios de la posesión controlada para recuperar el dominio.

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