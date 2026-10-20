Gianluigi Donnarumma - 6/10

Noche bastante tranquila para el italiano, que apenas tuvo que intervenir debido al dominio del City. Poco pudo hacer ante el disparo de Pilios en el minuto 52, uno de los únicos tres tiros a puerta que recibió en toda la noche. Su distribución de balón fue fiable bajo una presión mínima.

Abdukodir Khusanov - 7/10

El joven defensa se mostró cómodo en el sistema de Maresca: mantuvo la línea defensiva adelantada y cortó posibles contraataques antes de que tomaran forma. Dominó el juego aéreo y mostró una gran calma con el balón al iniciar la jugada desde atrás.

Ruben Dias - 7/10

El capitán dirigió la zaga con su autoridad habitual hasta que fue sustituido en el minuto 82. Organizó bien la defensa y dejó muy poco espacio a los delanteros del AEK. Una actuación de la profesionalidad habitual del internacional portugués.

Rico Lewis - 9/10

Lewis estuvo sensacional en su función híbrida. Dio las asistencias en los goles de Foden de los minutos 34 y 65, con una visión de juego y un sentido de la oportunidad excepcionales. Su capacidad para desplazarse hacia el centro del campo dio al City una superioridad numérica constante.

Josko Gvardiol - 7/10

Gvardiol fue una opción constante por la banda izquierda, donde aportó amplitud y apoyó a los atacantes. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 59, pero mantuvo la disciplina hasta que fue sustituido en el 72.