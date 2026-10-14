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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del Liverpool ante el LASK: Bradley Barcola brilla en un caótico y emocionante partido de nueve goles

Liverpool
LASK vs Liverpool
LASK
Liga de Campeones
B. Barcola

El Liverpool salió airoso de un caótico encuentro de la Champions League en Austria y se impuso por 6-3 al LASK gracias a un triplete de Bradley Barcola. Pese a dominar la primera parte, sus errores defensivos en la segunda permitieron a los locales volver a meterse por momentos en el partido.

El Liverpool logró una trepidante victoria por 6-3 ante el LASK en su encuentro de la fase de grupos de la Champions League, un partido marcado por su eficacia en ataque y una sorprendente vulnerabilidad defensiva.

El Liverpool dominó por completo la primera parte y llegó al descanso con una ventaja de 3-0. La fluidez de la línea de ataque de Andoni Iraola fue demasiado para el conjunto austríaco: los visitantes encontraron espacios entre líneas con facilidad y terminaron el partido con 25 disparos y un valor de goles esperados (xG) de 3,37.

La segunda parte se convirtió en un constante intercambio de ataques, casi como un partido de baloncesto. Aunque el Liverpool marcó otros tres goles, un LASK resistente, que se negó a rendirse, también le hizo tres. A medida que el partido se abrió, quedaron al descubierto problemas en la estructura defensiva, especialmente tras una serie de cambios en la segunda mitad. Sin embargo, la calidad individual de los atacantes del Liverpool acabó imponiéndose a los locales y aseguró que el equipo de la Premier League mantuviera su pleno de victorias en la competición europea.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool desde el Raiffeisen Arena...

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Portero y defensa

    Alisson Becker - 5/10:

    Una noche inusualmente ajetreada para el brasileño pese al marcador. Aunque poco pudo hacer ante la gran cantidad de goles encajados en la segunda mitad, le frustrará no haber podido mantener la portería a cero. Solo realizó una parada, ya que el LASK fue muy eficaz con sus cuatro disparos a puerta.

    Jeremie Frimpong - 9/10:

    Una actuación sobresaliente como lateral moderno. Frimpong fue una opción constante por la derecha y dio las asistencias del tercer gol de Bradley Barcola (66') y del tanto de Lewis Koumas (72'). También marcó en el minuto 51 y completó una actuación marcada por sus constantes desdoblamientos a gran intensidad.

    Jeremy Jacquet - 6/10:

    Sustituido en el minuto 62, Jacquet aportó suficiente solidez en la primera mitad, pero formó parte de una defensa que empezó a mostrar fisuras cuando el LASK aumentó la intensidad. Por lo general, estuvo bien colocado antes de que el partido pasara a estar claramente marcado por las transiciones.

    Ronald Araujo - 7/10:

    Abrió el marcador en el minuto 22 con un cabezazo tras un saque de esquina. Araujo dominó el juego aéreo durante los 62 minutos que estuvo sobre el césped. Virgil van Dijk lo sustituyó en la segunda mitad.

    Kostas Tsimikas - 7/10:

    Como capitán, Tsimikas predicó con el ejemplo en la primera mitad y dio la asistencia para el gol que abrió el marcador, obra de Ronald Araujo en el minuto 22. También fue decisivo en el quinto gol, aunque tuvo que trabajar mucho en defensa cuando Flecker empezó a encontrar espacios en los últimos minutos.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Centrocampo

    Trey Nyoni - 6/10:

    Actuación disciplinada del joven futbolista, centrado en dar continuidad a la posesión y proteger a la defensa. Disputó 85 minutos y mostró madurez en sus pases, aunque en ocasiones el LASK logró superarlo durante su reacción en la segunda parte.

    Ryan Gravenberch - 7/10:

    Gravenberch aprovechó bien su físico para conducir el balón por las distintas zonas del campo. Fue fundamental en la transición de la defensa al ataque y ayudó al Liverpool a mantener un 62 % de posesión y la presión sobre la línea de cinco defensas del LASK.

    Florian Wirtz - 8/10:

    El principal motor creativo del centro del campo del Liverpool. Wirtz dio la asistencia para el segundo gol de Barcola en el minuto 37 y participó de forma decisiva en todas las jugadas de ataque. Su capacidad para girarse en espacios reducidos marcó el ritmo durante las fases de dominio del Liverpool.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Bradley Barcola - 10/10:

    Una actuación perfecta del delantero. Barcola estuvo imparable y firmó un triplete con goles en los minutos 24, 37 y 66. Sus movimientos sin balón fueron de primer nivel y no falló de cara a portería, justificando la enorme confianza que se ha depositado en su talento desde el banquillo.

    Rio Ngumoha - 6/10:

    Dejó numerosas muestras de su calidad técnica en la banda. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, su presencia obligó a los carrileros del LASK a mantenerse atrás durante buena parte de la primera hora, antes de ser sustituido en el tramo final.

    Lewis Koumas - 8/10:

    Una actuación muy productiva del joven atacante. Dio la asistencia para el primer gol de Barcola en el minuto 24 y demostró un gran olfato para marcar en el 72, al culminar una jugada iniciada por Frimpong.

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  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y entrenador

    Virgil van Dijk - 5/10:

    Entró en el minuto 62 para aportar liderazgo y experiencia, pero estuvo sobre el campo durante un tramo en el que el Liverpool encajó tres goles.

    Joe Gomez - 5/10:

    Entró en el minuto 62. Al igual que Van Dijk, le costó adaptarse al repentino juego directo del LASK, que marcó tres veces en la última media hora.

    Victor Munoz - 6/10:

    Entró en el minuto 73. Aportó piernas frescas y ayudó a asegurar el resultado en un final de partido frenético.

    Alexis Mac Allister - N/A:

    Entró en el minuto 85. Tuvo demasiado poco tiempo para influir en el desarrollo táctico del partido.

    Luke Chambers - N/A:

    Entró en el minuto 85 para reforzar el flanco izquierdo.

    Andoni Iraola - 7/10:

    El planteamiento ofensivo de Iraola fue impecable, como demuestran los seis goles y los 25 disparos. Sin embargo, sus cambios en la segunda parte parecieron alterar el orden defensivo y convirtieron lo que parecía un partido cómodo en un intercambio de goles innecesariamente caótico. Aun así, sumar tres puntos y marcar seis goles a domicilio en Europa es un trabajo bien hecho.

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