Hakan Calhanoglu - 8/10

Fue una vez más el latido del centro del campo. Transformó su penalti con una precisión clínica en el minuto 18 para poner el 2-0 y marcó el ritmo del partido hasta su sustitución en el minuto 61. Su golpeo a balón parado fue una amenaza constante.

Andy Diouf - 7/10

Actuación de mucho despliegue del joven jugador. Diouf cubrió muchísimo terreno, presionó a los centrocampistas del Parma y permitió a Calhanoglu tener libertad para crear. Finalmente fue sustituido por Lucas Henrique en el minuto 73.

Petar Sucic - 8/10

Actuación sobresaliente del centrocampista, que abrió el marcador en el minuto 13. Sus llegadas tardías al área fueron una constante, y su calidad técnica en espacios reducidos ayudó al Inter a superar con facilidad el bloque medio del Parma.

Henrikh Mkhitaryan - 8/10

El veterano no mostró señales de bajar el ritmo y dio la asistencia clave en el gol de Marcus Thuram en el minuto 31. Su lectura de los espacios y la precisión de sus pases fueron fundamentales en el tercer gol del Inter, poniendo de relieve su valor táctico, que sigue intacto.

Federico Dimarco - 7/10

Con el brazalete de capitán, Dimarco fue una salida constante por la banda izquierda. Aunque no firmó una contribución directa de gol, sus centros llevaron peligro de forma continua y contribuyeron a los 21 centros totales del Inter durante el partido.



