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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores del Inter ante el Club Brujas: El doblete de Lautaro Martinez no basta y un desplome defensivo regala la victoria a los visitantes

Inter Milán
Brujas
Inter Milán vs Brujas
Liga de Campeones

El Inter sufrió una dolorosa derrota por 3-4 en San Siro, donde un desplome defensivo eclipsó el certero doblete de Lautaro Martinez. Pese a dominar la posesión y superar a su rival en número de disparos, el equipo de Cristian Chivu sucumbió ante la eficacia de Nicolo Tresoldi de cara a portería y un gol tardío de Romeo Vermant que decidió el partido.

La campaña del Inter en la Champions League sufrió un duro golpe en el Giuseppe Meazza al caer por 3-4 ante el Club Brugge en un partido caótico. El encuentro comenzó con una cerrada batalla táctica, pero los visitantes se adelantaron con un penalti transformado por Nicolo Tresoldi en el minuto 30. El Inter respondió justo antes del descanso: Federico Dimarco asistió a Lautaro Martinez para igualar el marcador 1-1. El equipo italiano cerró así una primera parte en la que tuvo el 53 % de la posesión, pero sufrió para frenar las transiciones del Club Brugge.

La segunda mitad se convirtió en una pesadilla táctica para los locales. Tresoldi volvió a marcar en los minutos 63 y 74, en ambas ocasiones a pase del decisivo Carlos Forbs, para completar un espectacular triplete y poner el 1-3 para los visitantes. Aunque Martinez reavivó brevemente las esperanzas del Inter con su segundo gol en el minuto 81, el tanto de Romeo Vermant para el conjunto belga en el 87 sentenció prácticamente la victoria. El suplente Ange-Yoan Bonny recortó distancias en el tiempo añadido, pero su gol no pasó de ser un consuelo tardío. El Inter dejó al descubierto su inexistente estructura defensiva y se quedó sin sumar un solo punto en dos partidos.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Portero y defensa

    J. Martinez - 4/10

    Una noche difícil para el portero, que recibió ocho disparos a puerta y encajó cuatro goles. Aunque realizó cuatro paradas que evitaron un resultado aún más abultado, le faltó autoridad en el área durante los tramos de constantes cambios de posesión de la segunda parte.

    Y. Bisseck - 5/10

    Dejó destellos de su capacidad para avanzar con el balón, pero quedó fuera de posición en los rápidos contraataques liderados por Forbs. Su presencia física no bastó para dar solidez a una defensa que se mostró cada vez más frágil a medida que el partido se abrió.

    M. Akanji - 4/10

    Una noche para olvidar para el experimentado central. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 39 y tuvo dificultades para controlar los movimientos de Tresoldi. Su habitual serenidad con el balón quedó empañada por su mal posicionamiento al replegarse en los cinco contraataques que el Brujas logró culminar con éxito.

    A. Bastoni - 5/10

    Fue el jugador del Inter que mejor sacó el balón desde atrás, pero a menudo quedó aislado cuando el Brujas aprovechó los espacios a la espalda de los carrileros, que se habían sumado al ataque. Poco pudo hacer para frenar la ofensiva rival cuando la estructura defensiva se desmoronó en los últimos veinte minutos.

    F. Dimarco - 6/10

    Fue una amenaza constante en el último tercio del campo y dio la asistencia a Martinez en su primer gol, en el minuto 44. Sin embargo, descuidó sus tareas defensivas y fue sustituido en el minuto 78 tras un partido exigente en la banda izquierda.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Centrocampo

    P. Zielinski - 5/10

    Hizo circular el balón con su eficacia habitual, pero no ofreció la protección defensiva necesaria. Formó parte de un trío de centrocampistas que permitió al Brujas avanzar con demasiada facilidad por el centro en las transiciones. Fue sustituido en el minuto 88.

    A. Diouf - 5/10

    Intentó aportar energía al centro del campo, pero los inteligentes pases verticales de Hans Vanaken lo superaron a menudo. Le faltó la disciplina táctica necesaria para cerrar los espacios que Forbs aprovechó para dar sus tres asistencias.

    N. Barella - 6/10

    Fue el motor del equipo durante buena parte del partido y aportó la verticalidad que necesitaba el Inter. Peleó con intensidad en los duelos, pero Chivu lo sustituyó en el minuto 78 para introducir jugadores más ofensivos en busca de cambiar el rumbo del encuentro.

    H. Calhanoglu - 5/10

    Vio la amarilla pronto, en el minuto 29, lo que pareció limitar su agresividad en las entradas. Aunque sus lanzamientos a balón parado llevaron peligro y contribuyeron a los 3,74 goles esperados (xG) del Inter, fue sustituido en el minuto 67, cuando el partido empezaba a escapársele a su equipo.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Ataque

    M. Thuram - 5/10

    Sus movimientos generaron espacios para su compañero en ataque, pero estuvo inusualmente discreto de cara a portería. Solo 12 de los 30 disparos del Inter fueron a puerta, y la falta de acierto de Thuram se hizo notar antes de su salida en el minuto 67.

    L. Martinez - 8/10

    El jugador más destacado del Inter. El capitán mostró un gran instinto goleador: marcó en el minuto 44 para empatar y volvió a hacerlo en el 81 para dar esperanzas a su equipo. Fue el único jugador del Inter que pareció capaz de igualar la eficacia de los visitantes.

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  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Suplentes y entrenador

    F. Esposito - 5/10

    Entró en el minuto 67, pero apenas pudo influir en el partido mientras la estructura del equipo se descomponía cada vez más por la desesperación.

    P. Sucic - 6/10

    Poco después de entrar, dio la asistencia para el segundo gol de Martinez y demostró buena visión de juego, pero no pudo contribuir a dar solidez al centro del campo.

    D. Spence - 5/10

    Entró en los últimos minutos para aportar amplitud, pero apenas tuvo tiempo de alterar el planteamiento ante el bloque replegado del Brujas.

    A. Bonny - 7/10

    Tuvo un gran impacto desde el banquillo: marcó en el minuto 90+3 tras una asistencia de Stankovic, que también había entrado como suplente. Aportó la verticalidad que le había faltado al Inter hasta entonces.

    A. Stankovic - 6/10

    En los pocos minutos que disputó, dio la asistencia para el gol tardío de Bonny y mostró templanza en un final caótico.

    C. Chivu - 3/10

    Un fracaso táctico. Pese a haber pedido valentía antes del partido, su equipo no mostró ninguna coordinación defensiva. Permitir que el visitante generara 3,16 goles esperados (xG) y encajar tres goles fruto de la misma asociación entre Forbs y Tresoldi apunta a una falta absoluta de ajustes durante el encuentro.

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