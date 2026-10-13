La campaña del Inter en la Champions League sufrió un duro golpe en el Giuseppe Meazza al caer por 3-4 ante el Club Brugge en un partido caótico. El encuentro comenzó con una cerrada batalla táctica, pero los visitantes se adelantaron con un penalti transformado por Nicolo Tresoldi en el minuto 30. El Inter respondió justo antes del descanso: Federico Dimarco asistió a Lautaro Martinez para igualar el marcador 1-1. El equipo italiano cerró así una primera parte en la que tuvo el 53 % de la posesión, pero sufrió para frenar las transiciones del Club Brugge.
La segunda mitad se convirtió en una pesadilla táctica para los locales. Tresoldi volvió a marcar en los minutos 63 y 74, en ambas ocasiones a pase del decisivo Carlos Forbs, para completar un espectacular triplete y poner el 1-3 para los visitantes. Aunque Martinez reavivó brevemente las esperanzas del Inter con su segundo gol en el minuto 81, el tanto de Romeo Vermant para el conjunto belga en el 87 sentenció prácticamente la victoria. El suplente Ange-Yoan Bonny recortó distancias en el tiempo añadido, pero su gol no pasó de ser un consuelo tardío. El Inter dejó al descubierto su inexistente estructura defensiva y se quedó sin sumar un solo punto en dos partidos.