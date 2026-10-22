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Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del Crystal Palace ante el Besiktas: Yeremi Pino y Jean-Philippe Mateta impulsan la remontada en Estambul en un empate frenético

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Besiktas vs Crystal Palace
Besiktas

El Crystal Palace remontó una desventaja al descanso para empatar 2-2 ante el Besiktas en un duelo de gran intensidad de la Europa League en el estadio Tupras. Los goles de Yeremi Pino y Jean-Philippe Mateta en la segunda parte pusieron momentáneamente por delante al Crystal Palace, pero un gol del empate en los últimos minutos selló el reparto de puntos.

El Crystal Palace mostró una gran resistencia táctica para sumar un punto en el intimidante ambiente de Estambul. Tras una primera parte frustrante, en la que Wilfrid Ndidi adelantó a los locales en el tiempo añadido, el Palace salió con una verticalidad renovada.

La eficacia de Pino y la fortaleza física de Mateta cambiaron por completo la dinámica del partido en los diez minutos posteriores al descanso. El Crystal Palace aprovechó la defensa adelantada del Besiktas para darle la vuelta al marcador.

Sin embargo, el encuentro siguió siendo caótico hasta el pitido final. El Besiktas logró empatar por medio del suplente Jerome Olaitan en el minuto 73, aprovechando un breve despiste de la defensa de tres del Palace.

Pese a la expulsión de Umit Akdag, del Besiktas, en los últimos minutos, el equipo de Pierre Sage no encontró el gol de la victoria. Se marchó del estadio Tupras con un punto muy trabajado que lo mantiene de lleno en la lucha por alcanzar las eliminatorias.

GOAL Los jugadores del Crystal Palace desde el estadio Tupras...

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Walter Benitez - 6/10:

    Noche de mucho trabajo para el guardameta, que encajó dos goles sin tener responsabilidad directa en ninguno de ellos. Dominó bien su área ante un aluvión de saques de esquina, pero quedó vendido en el primer gol de Ndidi y en el empate de Olaitan.

    Chris Richards - 5/10:

    Noche difícil para el estadounidense, al que le costó lidiar con la intensidad de la presión del Besiktas. No mostró su seguridad habitual con el balón y quedó fuera de posición en la transición que desembocó en el empate tardío de los locales.

    Axel Disasi - 6/10:

    El francés aportó físico a la defensa de tres, pero por momentos tuvo dificultades para seguir los movimientos de Trossard. Fue fundamental en el juego aéreo y ganó varios duelos, aunque su colocación en el segundo gol dejó algunas dudas.

    Jaydee Canvot - 7/10:

    Actuación serena del joven. Leyó el juego a la perfección, salió de la línea defensiva para interceptar balones y fue el defensa que se mostró más cómodo en la salida desde atrás.

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    Centrocampo

    Anan Khalaily- 6/10:

    Dio la asistencia en el gol de Pino en el minuto 51 y mostró su visión de juego en espacios reducidos. Sin embargo, le costó influir en el partido de forma constante.

    Adam Wharton - 7/10:

    El metrónomo en la medular del Palace. Su capacidad para superar la presión y encontrar pases que hicieran avanzar al equipo fue clave en la reacción del Palace en la segunda mitad. Terminó el partido con un alto porcentaje de acierto en el pase pese a la intensa presión.

    Daichi Kamada - 6/10:

    Se movió en los espacios entre el centro del campo y el ataque. Aunque dejó muestras de su calidad técnica, durante la primera mitad se vio superado físicamente en ocasiones en la zona central.

    Tyrick Mitchell - 6/10:

    Aportó su habitual despliegue en la banda izquierda. Cumplió con sus tareas defensivas e intentó ofrecer una salida en el último tercio del campo, aunque a sus centros les faltó la precisión necesaria para superar con regularidad a la defensa turca.

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Ataque

    Dwight McNeil - 5/10:

    Partido discreto del extremo. Apenas participó en el juego en el último tercio y no pudo darle a Mateta los balones que necesitaba. Fue sustituido por Ismaila Sarr poco después de la hora de juego.

    Jean-Philippe Mateta - 7/10:

    Fue la referencia en ataque con su habitual poderío físico. Definió bien en el minuto 55 para adelantar al Crystal Palace, imponiéndose físicamente a los centrales del Besiktas. Fue sustituido en el minuto 61, cuando Sage buscaba renovar las energías del equipo.

    Yeremi Pino - 8/10:

    El jugador más destacado del Crystal Palace. Pino fue una amenaza constante al contraataque y mostró una enorme sangre fría para rematar el pase de Khalaily en el minuto 51. Había visto una tarjeta amarilla anteriormente, pero siguió siendo una opción táctica disciplinada hasta su sustitución.

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  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ismaila Sarr - 6/10:

    Entró en el minuto 61 por McNeil. Su velocidad obligó al Besiktas a replegarse, pero le faltó el último pase para generar una ocasión que pudiera dar la victoria a su equipo.

    Jorgen Strand Larsen - 6/10:

    Entró por Mateta para mantener la presencia física en ataque. Disputó bien los balones aéreos, pero apenas tuvo ocasiones de gol.

    Dario Osorio - 6/10:

    Sustituyó a Pino en el minuto 72. Trabajó mucho en defensa mientras el Palace trataba de conservar el punto tras el empate.

    Eddie Nketiah - Sin calificar:

    Entró en los últimos minutos por Strand Larsen. No tuvo tiempo suficiente para influir en el marcador.

    Pierre Sage - 7/10:

    Acertó de lleno con sus ajustes en el descanso y cambió el enfoque táctico para aprovechar la línea defensiva adelantada del Besiktas. Sin embargo, estará decepcionado porque su equipo no logró conservar la ventaja y llevarse la victoria tras ponerse 2-1.

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