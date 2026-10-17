E. Martinez - 7/10:

El portero argentino se mostró sereno durante todo el partido, aunque rara vez tuvo que emplearse a fondo. Mantuvo la portería a cero y disputó 75 minutos antes de ser sustituido. Dominó bien su área ante los 17 centros del Everton y sus pases ayudaron al Chelsea a superar la primera línea de presión.

L. Colwill - 7/10:

Colwill se mostró cómodo en la línea defensiva y contribuyó a que el Everton solo efectuara cinco disparos a puerta. Su velocidad para recuperar la posición fue fundamental para frenar los contraataques del Everton, y estuvo acertado con el balón cuando el Chelsea trató de iniciar el juego desde atrás.

J. Acheampong - 6/10:

El joven dejó destellos de su potencial, pero por momentos sufrió ante la exigencia física de la Premier League. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 32 por una entrada a destiempo.

J. Hato - 7/10:

Hato completó una actuación disciplinada y neutralizó en gran medida la amenaza del Everton por las bandas. Mantuvo el rigor táctico hasta su sustitución en el tiempo añadido y ayudó al equipo a conservar el orden defensivo ante la presión rival en los últimos minutos.

M. Lacroix - 8/10:

Con su imponente presencia en el centro de la defensa, Lacroix fue fundamental para mantener la portería a cero. Dominó el juego aéreo y lideró el trabajo defensivo del equipo, asegurándose de que la zaga se mantuviera compacta incluso cuando el Everton buscó el empate en los últimos minutos.