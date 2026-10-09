Fue un partido de dos mitades o, más exactamente, una historia de ochenta minutos de dominio seguidos de diez minutos de absoluta anarquía táctica. El Borussia Dortmund controló el 72 % de la posesión y registró unos impresionantes 22 disparos, pero se marchó del Signal Iduna Park con solo un punto.

Tras una primera parte trabada que terminó sin goles, el partido cobró vida cuando David Svensson abrió el marcador en el minuto 80, seguido poco después por un tanto de Nico Schlotterbeck que parecía haber asegurado los tres puntos para el equipo local.

Sin embargo, la fragilidad psicológica que ocasionalmente ha lastrado al BVB reapareció en los últimos compases del encuentro. El Werder Bremen, que había tenido un papel en gran medida secundario, golpeó dos veces por medio de Ludovit Reis y del ex del Dortmund Niclas Fullkrug para igualar el marcador 2-2.

GOAL puntúa a los jugadores del Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park...