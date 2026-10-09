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FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Nico Schlotterbeck y David Svensson marcan mientras el BVB se derrumba al final

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Borussia Dortmund
FEATURES
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Werder Bremen
Bundesliga

El Borussia Dortmund sufrió un colapso defensivo en los últimos minutos en el Signal Iduna Park y dejó escapar una ventaja de dos goles en el tramo final. Pese a los tantos de David Svensson y Nico Schlotterbeck, el Werder Bremen rescató un punto en el tiempo de descuento.

Fue un partido de dos mitades o, más exactamente, una historia de ochenta minutos de dominio seguidos de diez minutos de absoluta anarquía táctica. El Borussia Dortmund controló el 72 % de la posesión y registró unos impresionantes 22 disparos, pero se marchó del Signal Iduna Park con solo un punto.

Tras una primera parte trabada que terminó sin goles, el partido cobró vida cuando David Svensson abrió el marcador en el minuto 80, seguido poco después por un tanto de Nico Schlotterbeck que parecía haber asegurado los tres puntos para el equipo local.

Sin embargo, la fragilidad psicológica que ocasionalmente ha lastrado al BVB reapareció en los últimos compases del encuentro. El Werder Bremen, que había tenido un papel en gran medida secundario, golpeó dos veces por medio de Ludovit Reis y del ex del Dortmund Niclas Fullkrug para igualar el marcador 2-2.

GOAL puntúa a los jugadores del Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park...

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Gregor Kobel - 5/10:

    Durante 80 minutos, Kobel fue un espectador mientras el Dortmund dominaba la posesión. Sin embargo, estará decepcionado por haber encajado dos goles de solo cuatro disparos a puerta.

    Joane Gadou - 6/10:

    El joven se mostró sereno durante gran parte del partido, utilizando sus condiciones físicas para frenar los escasos contraataques del Bremen. Sin embargo, la intensidad de los últimos diez minutos pareció desbordar a la línea defensiva, y Gadou perdió a su marca en la jugada que acabó en el empate de Fullkrug.

    Waldemar Anton - 6/10:

    Anton estuvo excelente en gran medida en cuanto a su posicionamiento durante la mayor parte del partido, ayudando al Dortmund a mantener una línea alta. Contribuyó a la salida de balón mientras el BVB movía la pelota, pero formó parte del colapso defensivo colectivo que permitió al Bremen disponer de dos ocasiones claras al final del encuentro.

    Nico Schlotterbeck - 7/10:

    El capitán pensó que había asegurado la victoria con su gol en el minuto 85. En términos estadísticos, fue dominante, pero como líder de la unidad defensiva, debe asumir la responsabilidad por la falta de organización que hizo que una ventaja de 2-0 se esfumara en el espacio de cuatro minutos.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampista

    Marcel Sabitzer - 6/10:

    Sabitzer trabajó mucho entre líneas, pero le faltó la chispa creativa necesaria para desatascar a los visitantes. Formó parte de un doble cambio en el minuto 72, con el partido todavía atascado en el 0-0.

    Felix Nmecha - 6/10:

    Nmecha aportó una sólida presencia física en el doble pivote, completando un gran volumen de pases mientras el Dortmund marcaba el ritmo.

    Jobe Bellingham - 6/10:

    Actuando en un papel más adelantado dentro de la estructura 3-4-2-1, Bellingham dejó destellos de su característica potencia, pero le costó encontrar el último pase. Fue sustituido en el minuto 72, cuando Niko Kovac buscó piernas frescas para romper el empate.

    David Svensson - 8/10:

    Svensson fue el más destacado en un centro del campo que a menudo tuvo problemas para transformar la posesión en ocasiones claras. Su gol en el minuto 80 fue una recompensa merecida a su enérgica actuación, y parecía el héroe del partido hasta que se desató el drama final.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Ethan Nwaneri - 6/10:

    El adolescente mostró una buena seguridad técnica en la banda, pero le costó influir en el juego en el último tercio ante el bloque replegado del Bremen. Fue sustituido por Fabio Silva poco después de la hora de juego.

    Serhou Guirassy - 5/10:

    Guirassy estuvo aislado durante largos periodos y no logró marcar pese a los 22 remates totales del Dortmund. Su juego de espaldas fue decente, pero no ofreció la amenaza goleadora que los aficionados del BVB han llegado a esperar.

    Maximilian Beier - 5/10:

    Una noche frustrante para Beier, que tuvo problemas para entrar en juego pese al dominio territorial del Dortmund. Le faltó la pegada necesaria para convertir las medias ocasiones y a menudo se vio rodeado por la defensa del Bremen.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP

    Suplentes y entrenador

    Fabio Silva - 6/10:

    Entró en el minuto 63 y dio la asistencia del primer gol de Svensson. Tuvo un impacto positivo, aunque se fue diluyendo después de que el Dortmund se pusiera por delante.

    Joey Veerman - 5/10:

    Un cameo caótico. Dio la asistencia del gol de Schlotterbeck, pero luego fue una pieza central del derrumbe final, ya que el Bremen superó al centro del campo del Dortmund.

    Konstantinos Karetsas - 5/10:

    Entró en el minuto 72, pero no logró aportar la cobertura defensiva necesaria ni una salida ofensiva cuando el partido se convirtió en un intercambio de golpes.

    Niko Kovac - 4/10:

    Tácticamente, Kovac dominó los primeros 80 minutos, pero su gestión del partido en los diez finales fue deficiente. Su equipo pareció completamente despreparado para el cambio táctico del Bremen en el tramo final, y sus sustituciones no lograron calmar a un conjunto nervioso.

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