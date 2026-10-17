La visita al Alte Försterei se saldó con un empate táctico: los hombres de Niko Kovac se toparon con un bloque defensivo muy disciplinado. Pese a tener el 62,6 % de posesión e intentar 570 pases, al Dortmund le costó convertir su dominio territorial en ocasiones de calidad. El partido comenzó con un momento de gran tensión cuando Ethan Nwaneri vio por error una tarjeta roja apenas unos segundos después del inicio, aunque la decisión se rectificó de inmediato y quedó en amarilla.
Las estadísticas avanzadas muestran que ambas defensas mantuvieron el control durante gran parte del encuentro. El Dortmund solo consiguió dos remates a puerta en los noventa minutos, reflejo de la falta de conexión entre el centro del campo y la línea de ataque. Al final, a ambos equipos les faltó la chispa creativa necesaria para romper el empate en un encuentro físico en el que se mostraron seis tarjetas amarillas.