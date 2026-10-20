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Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores del Borussia Dortmund ante el Sabah FK: Un doblete de Serhou Guirassy asegura una victoria crucial en Bakú

Borussia Dortmund
Sabah FK
Sabah FK vs Borussia Dortmund
Liga de Campeones

Serhou Guirassy marcó la diferencia en Azerbaiyán con dos goles que dieron al Borussia Dortmund la victoria por 2-1. Pese a la resistencia del Sabah FK, la eficacia del gigante de la Bundesliga acabó imponiéndose en este encuentro de la Champions League.

El Borussia Dortmund superó una visita a Bakú que podía complicarse en la Champions League y se impuso por 2-1 al Sabah FK. El partido comenzó de la mejor manera para el equipo de Niko Kovac: Serhou Guirassy marcó en el minuto 10 tras aprovechar con acierto una ocasión creada por Felix Nmecha. Sin embargo, los locales no se vinieron abajo ante la presión de su ilustre rival. Aden McCarthy aprovechó un centro de Tymoteusz Puchacz en el minuto 39 para igualar el marcador. El encuentro llegó así al descanso muy abierto, después de una primera parte en la que el Dortmund tuvo más posesión, pero le faltó contundencia.

En la segunda parte, el conjunto alemán recuperó el dominio y Joey Veerman aportó la creatividad necesaria para la jugada decisiva. En el minuto 53, una asistencia de Veerman permitió a Guirassy marcar su segundo gol y devolver la ventaja al Dortmund. El equipo mostró su flexibilidad táctica, sumó 23 disparos y registró una notable cifra de 3,06 goles esperados (xG), mientras mantuvo controlado al campeón de Azerbaiyán durante buena parte del tramo final. Aunque el Sabah siguió compitiendo y obligó a Gregor Kobel a realizar tres paradas, la solidez del Dortmund y su mayor calidad individual le permitieron conservar la ventaja y alcanzar los seis puntos en la fase de grupos.

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    Portería y defensa

    Gregor Kobel - 6/10

    El portero suizo tuvo una noche relativamente tranquila, aunque tuvo que intervenir para realizar tres paradas. Poco pudo hacer ante el empate de McCarthy a corta distancia. Su distribución ayudó al BVB a mantener un 55 % de posesión, pero el ataque del Sabah apenas le puso a prueba y no logró convertir sus 1,13 xG en ocasiones claras.

    Waldemar Anton - 7/10

    Anton actuó en una línea de tres durante la salida de balón y cumplió con solidez en defensa. Contribuyó a los 44 despejes del equipo y ayudó a neutralizar los esporádicos contraataques del Sabah. Mantuvo bien la posición y permitió que la línea defensiva jugara lo bastante adelantada como para reducir los espacios.

    Ramy Bensebaini - 6/10

    Bensebaini aportó presencia física en el lado izquierdo de la defensa. Fue sustituido en el minuto 71, cuando Kovac buscó dar frescura al equipo. Hasta entonces cumplió con eficacia, aunque las rotaciones del Sabah por las bandas le exigieron en algunos momentos antes del descanso.

    Nico Schlotterbeck - 7/10

    El capitán predicó con el ejemplo: dirigió la línea defensiva y contribuyó a la fluidez del juego de pases del equipo. Fue clave para que el Dortmund se impusiera en la mayoría de los duelos aéreos (4 ganados frente a 1 perdido) y aportó el liderazgo necesario cuando el Sabah apretó en los últimos minutos.

    Julian Ryerson - 6/10

    Ryerson mostró su habitual despliegue en la banda y ofreció una opción de pase por fuera. Replegó con diligencia para impedir que el Sabah aprovechara los espacios a la espalda de los carrileros adelantados del Dortmund, aunque a sus últimos pases les faltó la precisión de los centrocampistas.

    Daniel Svensson - 6/10

    Svensson cumplió su función hasta que fue sustituido en el minuto 77. Ayudó a mantener la amplitud del equipo y participó en varios de los 23 centros que el Dortmund envió al área. Una actuación correcta, sin llegar a destacar.

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    Centrocampo

    Carney Chukwuemeka: 6/10

    Como titular en una posición central, Chukwuemeka dejó destellos de su capacidad para conducir el balón. Ayudó a llevar el juego del tercio defensivo a las zonas de ataque antes de ser sustituido en el minuto 71, dentro de un triple cambio para conservar el resultado.

    Joey Veerman: 8/10

    Una actuación de gran nivel del neerlandés. Veerman fue el principal artífice del gol de la victoria, con una asistencia medida a la perfección para Guirassy en el minuto 53. Su visión de juego y su capacidad para superar el bloque medio del Sabah fueron cruciales para la fluidez ofensiva del Dortmund.

    Felix Nmecha: 7/10

    Nmecha marcó la pauta desde el principio con una inteligente asistencia en el primer gol, en el minuto 10. Ocupó espacios peligrosos y fue una pieza clave para conectar el juego hasta que fue sustituido en el minuto 71 para dosificar sus esfuerzos.

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    Ataque

    Fabio Silva - 6/10

    Silva trabajó mucho en los pasillos para sacar de su posición a los defensas del Sabah y crear espacios para Guirassy. Aunque no marcó, sus movimientos fueron fundamentales para que el Dortmund llegara a los 23 disparos. Fue sustituido bien entrado el tiempo añadido.

    Serhou Guirassy - 9/10

    El indiscutible jugador del partido. Guirassy mostró un instinto goleador excepcional: marcó en el minuto 10 para calmar los nervios y volvió a hacerlo en el 53 para dar la victoria a su equipo. Su eficacia de cara a portería marcó la diferencia entre ambos equipos, al convertir en goles ocasiones con una alta probabilidad de acabar en la red.

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    Suplentes y entrenador

    Joane Gadou - 6/10

    Entró en el minuto 71 por Bensebaini. Mantuvo la solidez defensiva y respondió bien ante la amenaza física de los suplentes que entraron en el tramo final por parte del Sabah.

    Jobe Bellingham - 6/10

    Entró en el minuto 71 por Chukwuemeka para aportar más control y cobertura defensiva en el centro del campo durante los últimos compases.

    Marcel Sabitzer - 6/10

    Sustituyó a Nmecha en el minuto 71. Su experiencia fue fundamental para conservar el balón y frenar el ritmo cuando el Sabah intentaba ganar impulso en busca del empate en los últimos minutos.

    Maximilian Beier - 5/10

    Entró por Svensson en el minuto 77. Tuvo pocas oportunidades de influir en el partido, ya que el Dortmund se centró en controlar el encuentro en lugar de buscar un tercer gol.

    Ethan Nwaneri - Sin calificar

    Entró por Fabio Silva en el minuto 91. No tuvo tiempo suficiente para influir en el juego.

    Niko Kovac - 7/10

    El planteamiento táctico de Kovac permitió al Dortmund imponerse en los goles esperados (xG), con 3,06 frente a 1,13. Su decisión de renovar el centro del campo y la defensa con un triple cambio en el minuto 71 demostró una buena lectura del partido y neutralizó los intentos del Sabah de volver a meterse en el encuentro.

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