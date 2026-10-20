Notas de los jugadores del Borussia Dortmund ante el Sabah FK: Un doblete de Serhou Guirassy asegura una victoria crucial en Bakú

El Borussia Dortmund superó una visita a Bakú que podía complicarse en la Champions League y se impuso por 2-1 al Sabah FK. El partido comenzó de la mejor manera para el equipo de Niko Kovac: Serhou Guirassy marcó en el minuto 10 tras aprovechar con acierto una ocasión creada por Felix Nmecha. Sin embargo, los locales no se vinieron abajo ante la presión de su ilustre rival. Aden McCarthy aprovechó un centro de Tymoteusz Puchacz en el minuto 39 para igualar el marcador. El encuentro llegó así al descanso muy abierto, después de una primera parte en la que el Dortmund tuvo más posesión, pero le faltó contundencia.
En la segunda parte, el conjunto alemán recuperó el dominio y Joey Veerman aportó la creatividad necesaria para la jugada decisiva. En el minuto 53, una asistencia de Veerman permitió a Guirassy marcar su segundo gol y devolver la ventaja al Dortmund. El equipo mostró su flexibilidad táctica, sumó 23 disparos y registró una notable cifra de 3,06 goles esperados (xG), mientras mantuvo controlado al campeón de Azerbaiyán durante buena parte del tramo final. Aunque el Sabah siguió compitiendo y obligó a Gregor Kobel a realizar tres paradas, la solidez del Dortmund y su mayor calidad individual le permitieron conservar la ventaja y alcanzar los seis puntos en la fase de grupos.