Notas de los jugadores del Borussia Dortmund ante el Sabah FK: Un doblete de Serhou Guirassy asegura una victoria crucial en Bakú

Gregor Kobel - 6/10

El portero suizo tuvo una noche relativamente tranquila, aunque tuvo que intervenir para realizar tres paradas. Poco pudo hacer ante el empate de McCarthy a corta distancia. Su distribución ayudó al BVB a mantener un 55 % de posesión, pero el ataque del Sabah apenas le puso a prueba y no logró convertir sus 1,13 xG en ocasiones claras.

Waldemar Anton - 7/10

Anton actuó en una línea de tres durante la salida de balón y cumplió con solidez en defensa. Contribuyó a los 44 despejes del equipo y ayudó a neutralizar los esporádicos contraataques del Sabah. Mantuvo bien la posición y permitió que la línea defensiva jugara lo bastante adelantada como para reducir los espacios.

Ramy Bensebaini - 6/10

Bensebaini aportó presencia física en el lado izquierdo de la defensa. Fue sustituido en el minuto 71, cuando Kovac buscó dar frescura al equipo. Hasta entonces cumplió con eficacia, aunque las rotaciones del Sabah por las bandas le exigieron en algunos momentos antes del descanso.

Nico Schlotterbeck - 7/10

El capitán predicó con el ejemplo: dirigió la línea defensiva y contribuyó a la fluidez del juego de pases del equipo. Fue clave para que el Dortmund se impusiera en la mayoría de los duelos aéreos (4 ganados frente a 1 perdido) y aportó el liderazgo necesario cuando el Sabah apretó en los últimos minutos.

Julian Ryerson - 6/10

Ryerson mostró su habitual despliegue en la banda y ofreció una opción de pase por fuera. Replegó con diligencia para impedir que el Sabah aprovechara los espacios a la espalda de los carrileros adelantados del Dortmund, aunque a sus últimos pases les faltó la precisión de los centrocampistas.

Daniel Svensson - 6/10

Svensson cumplió su función hasta que fue sustituido en el minuto 77. Ayudó a mantener la amplitud del equipo y participó en varios de los 23 centros que el Dortmund envió al área. Una actuación correcta, sin llegar a destacar.