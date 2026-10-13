Jonas Urbig: 5/10

Fue una noche difícil para el joven portero, que sustituyó a Manuel Neuer. Aunque no se le puede culpar en solitario de los fallos colectivos delante de él, encajar tres goles en solo cinco disparos a puerta apunta a que le faltó autoridad. Hizo dos paradas, pero encajó un gol en los primeros compases y poco pudo hacer para evitar el disgusto final.

Kim Min-jae: 5/10

El defensa surcoreano sufrió ante el juego físico del ataque del Viking. A menudo dudó en las transiciones y, aunque contribuyó a la línea defensiva adelantada con la que el Bayern dominó el terreno de juego, le faltó velocidad para replegar y frenar los contraataques del Viking, que generaron dos ocasiones claras.

Konrad Laimer: 7/10

La actuación de Laimer tuvo dos caras. En defensa se mostró vulnerable en la primera parte y vio una tarjeta amarilla en el minuto 52. Sin embargo, demostró una gran tenacidad para dar la asistencia en el gol de Luis Diaz en el minuto 71, antes de ser sustituido poco después.

Jonathan Tah: 6/10

Una noche para olvidar para el experimentado central. Pese a haber advertido a sus compañeros ante la prensa antes del partido sobre el peligro de confiarse, se mostró lento y quedó en evidencia en el primer gol. Su colocación dejó dudas durante toda la primera parte, lo que llevó a su sustitución táctica en el descanso.

Nathaniel Brown: 6/10

El joven acusó la presión del escenario europeo. Le costó hacer frente a las carreras de los extremos del Viking que doblaban por fuera y aportó poco en ataque durante el tiempo que estuvo sobre el césped. Como Tah, fue sustituido en el descanso cuando Kompany buscaba cambiar la dinámica del partido.