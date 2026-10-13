El camino del Bayern de Múnich en la Champions League dio un giro dramático y desconcertante en el Lyse Arena, donde empató 3-3 con el Viking en un partido trepidante. El gigante alemán pareció acusar la falta de sueño en la primera mitad y llegó al descanso con dos goles de desventaja. Los fallos defensivos permitieron a Gianni Stensness abrir el marcador a los dos minutos, antes de que Peter Christiansen ampliara la ventaja al final del primer tiempo. El Bayern dominó la posesión, con un 66 %, pero no encontró su ritmo táctico en unos primeros 45 minutos apagados.
La intensidad cambió por completo en la segunda parte y los ajustes tácticos de Kompany dieron resultado. Kane lideró la remontada: transformó un penalti en el minuto 54 y, solo seis minutos después, empató con una definición certera. Cuando Luis Diaz adelantó al Bayern en el minuto 71, la remontada parecía consumada. Sin embargo, pese a sus 25 disparos en total, el Bayern no supo controlar los minutos finales y Herman Haugen logró el empate en el minuto 90 para los combativos locales.