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Mohamed Saeed
Traducido por

Notas de los jugadores del Bayern de Múnich contra el Viking: Harry Kane rescata un punto tras una debacle defensiva

Bayern Múnich
Player ratings
Viking
H. Kane
V. Kompany
Viking vs Bayern Múnich
Liga de Campeones

El Bayern de Múnich vivió una noche caótica en Noruega: remontó una desventaja de dos goles, pero encajó el empate en los últimos minutos y acabó igualando -3-3 con el Viking. Aunque Harry Kane aportó la brillantez individual necesaria para liderar la remontada, las debilidades defensivas siguen lastrando al equipo de Vincent Kompany.

El camino del Bayern de Múnich en la Champions League dio un giro dramático y desconcertante en el Lyse Arena, donde empató 3-3 con el Viking en un partido trepidante. El gigante alemán pareció acusar la falta de sueño en la primera mitad y llegó al descanso con dos goles de desventaja. Los fallos defensivos permitieron a Gianni Stensness abrir el marcador a los dos minutos, antes de que Peter Christiansen ampliara la ventaja al final del primer tiempo. El Bayern dominó la posesión, con un 66 %, pero no encontró su ritmo táctico en unos primeros 45 minutos apagados.

La intensidad cambió por completo en la segunda parte y los ajustes tácticos de Kompany dieron resultado. Kane lideró la remontada: transformó un penalti en el minuto 54 y, solo seis minutos después, empató con una definición certera. Cuando Luis Diaz adelantó al Bayern en el minuto 71, la remontada parecía consumada. Sin embargo, pese a sus 25 disparos en total, el Bayern no supo controlar los minutos finales y Herman Haugen logró el empate en el minuto 90 para los combativos locales.

  • Portero y defensa

    Jonas Urbig: 5/10

    Fue una noche difícil para el joven portero, que sustituyó a Manuel Neuer. Aunque no se le puede culpar en solitario de los fallos colectivos delante de él, encajar tres goles en solo cinco disparos a puerta apunta a que le faltó autoridad. Hizo dos paradas, pero encajó un gol en los primeros compases y poco pudo hacer para evitar el disgusto final.

    Kim Min-jae: 5/10

    El defensa surcoreano sufrió ante el juego físico del ataque del Viking. A menudo dudó en las transiciones y, aunque contribuyó a la línea defensiva adelantada con la que el Bayern dominó el terreno de juego, le faltó velocidad para replegar y frenar los contraataques del Viking, que generaron dos ocasiones claras.

    Konrad Laimer: 7/10

    La actuación de Laimer tuvo dos caras. En defensa se mostró vulnerable en la primera parte y vio una tarjeta amarilla en el minuto 52. Sin embargo, demostró una gran tenacidad para dar la asistencia en el gol de Luis Diaz en el minuto 71, antes de ser sustituido poco después.

    Jonathan Tah: 6/10

    Una noche para olvidar para el experimentado central. Pese a haber advertido a sus compañeros ante la prensa antes del partido sobre el peligro de confiarse, se mostró lento y quedó en evidencia en el primer gol. Su colocación dejó dudas durante toda la primera parte, lo que llevó a su sustitución táctica en el descanso.

    Nathaniel Brown: 6/10

    El joven acusó la presión del escenario europeo. Le costó hacer frente a las carreras de los extremos del Viking que doblaban por fuera y aportó poco en ataque durante el tiempo que estuvo sobre el césped. Como Tah, fue sustituido en el descanso cuando Kompany buscaba cambiar la dinámica del partido.

  • imago-sport-1084492803.jpgNTB

    Centrocampo

    Lennart Karl - 6/10

    El joven centrocampista apenas entró en juego en una primera parte en la que el Bayern careció de control en la zona central. Le costó imponerse físicamente a Askildsen y Bell y acabó siendo sustituido al descanso, cuando el Bayern adoptó un planteamiento más ofensivo.

    Tom Bischof - 7/10

    Bischof dejó destellos de su calidad técnica e intentó filtrar pases ante el férreo bloque bajo del Viking. Trabajó duro para que el Bayern mantuviera el 62 % de posesión, pero le faltó el pase decisivo para superar a los noruegos en un último tercio congestionado.

    Joshua Kimmich - 8/10

    El capitán fue la principal vía del Bayern para avanzar con el balón. Su visión de juego resultó fundamental en la reacción de la segunda parte y dio la asistencia a Harry Kane en su segundo gol, en el minuto 60. Controló bien el ritmo, aunque le habrá decepcionado que el equipo perdiera el control en los últimos minutos.


  • Ataque

    Luis Diaz - 7/10

    Después de que la directiva le respaldara para poner fin a su sequía goleadora, Diaz marcó en el minuto 71 un gol crucial que puso a su equipo por delante. Su juego directo causó problemas a la defensa del Viking y fue una amenaza constante por la banda izquierda hasta que Stanisic le sustituyó en un cambio defensivo que acabó saliendo mal.

    Michael Olise - 6/10

    Olise se mostró activo y creativo, y a menudo se desplazó hacia el interior para participar en la elaboración del juego. Vio la tarjeta roja en el minuto 74 durante una fase de gran presión. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, su presencia obligó al Viking a destinar varios defensas al costado derecho, lo que abrió espacios en otras zonas.

    Harry Kane - 9/10

    La estrella indiscutible del equipo visitante. Kane mostró una mentalidad de élite para devolver a su equipo al partido. Transformó con sangre fría un penalti en el minuto 54 y exhibió su habitual instinto goleador para empatar en el 60. Con nueve disparos a puerta para el equipo, Kane fue el principal artífice de todo lo positivo en el último tercio del campo.


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  • Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Alphonso Davies - 6/10

    Entró por Brown al descanso y mejoró de inmediato la verticalidad del Bayern. Su velocidad obligó al Viking a replegarse y dejó más espacios a los atacantes.

    Dayot Upamecano - 6/10

    Sustituyó a Tah al descanso y aportó más solidez a la defensa durante buena parte de la segunda mitad, aunque le molestará el gol encajado en los últimos minutos.

    Ismael Saibari - 5/10

    Entró por Karl al descanso para dar más impulso al ataque. Participó en la elaboración del juego, pero su partido terminó antes de tiempo al ser sustituido de nuevo en el minuto 83 por Hiroki Ito.

    Josip Stanisic - N/A

    Entró por Diaz en el minuto 77 para ayudar a cerrar el partido, pero no pudo evitar el gol del empate en los últimos minutos.

    Hiroki Ito - N/A

    Entró en el minuto 83 en un cambio táctico de última hora.

    Vincent Kompany - 7/10

    Kompany merece reconocimiento por el triple cambio al descanso que impulsó la remontada. Sin embargo, su once inicial careció de la intensidad necesaria y su decisión de dar entrada a jugadores de perfil más defensivo en los últimos minutos no evitó el desplome en el minuto 90.

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