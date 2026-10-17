El Bayern de Múnich dio una lección táctica en el Allianz Arena y desmanteló metódicamente al Rb Leipzig con una goleada por 6-1 que puso de relieve su dominio en la competición nacional. El conjunto bávaro ejerció una presión alta asfixiante desde el pitido inicial y obligó a los visitantes a replegarse en bloques defensivos que acabaron cediendo ante un total de 29 disparos. Una ráfaga de tres goles en la primera parte marcó la pauta: el Bayern aprovechó el estrecho dispositivo defensivo del Leipzig con rápidos cambios de orientación y transiciones verticales ejecutadas con precisión que desbordaron una y otra vez a la zaga rival.
La intensidad no decayó en la segunda parte, ya que la fluidez ofensiva del Bayern siguió siendo demasiado difícil de descifrar para el equipo de Martin Demichelis. Con un 62 % de posesión y 3,76 goles esperados (xG), los locales fueron superiores en todas las fases del juego. Mantuvieron una línea defensiva adelantada que redujo los espacios y limitó al Leipzig a contraataques esporádicos. Pese al gol del honor de los visitantes en los últimos minutos, los hombres de Vincent Kompany firmaron una actuación que lanzó un mensaje claro: se colocaron líderes de la tabla con una exhibición de eficacia ofensiva y disciplina táctica.