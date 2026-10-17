Jonas Urbig - 7/10

Urbig tuvo una noche relativamente tranquila, ya que el dominio del Bayern en campo rival mantuvo su portería a salvo durante largos periodos. Realizó tres paradas a lo largo del partido y mostró una buena concentración pese a intervenir poco. Tuvo la mala fortuna de perder la portería a cero en el tiempo de descuento por un disparo de Maksimovic, pero estuvo acertado en la distribución del balón y contribuyó a los 666 pases que completó el Bayern.

Dayot Upamecano - 8/10

Actuación imponente del francés, que dirigió con autoridad la línea defensiva adelantada. Upamecano fue clave para frenar los escasos intentos del Leipzig de salir al ataque y aprovechó su velocidad para neutralizar la amenaza de Nkunku. Su capacidad para incorporarse al centro del campo durante la salida de balón ayudó al Bayern a mantener su dominio territorial.

Min-jae Kim - 7/10

Kim impuso su físico en el centro de la defensa hasta que fue sustituido en el minuto 77. Dominó los duelos aéreos y ofreció la cobertura necesaria ante las atrevidas incorporaciones de Brown al ataque. Su colocación fue ejemplar y evitó que los atacantes del Leipzig encontraran espacios entre líneas durante la primera hora de juego.

Nathaniel Brown - 8/10

Excelente actuación del lateral, que combinó solidez defensiva con una aportación ofensiva importante. Brown dio una asistencia decisiva en el gol de Harry Kane en el minuto 53, tras medir a la perfección su incorporación por la banda. Fue sustituido poco después de esa acción, tras desempeñar un papel clave en la ventaja de cinco goles del Bayern.

Konrad Laimer - 7/10

Laimer aportó su habitual despliegue y flexibilidad táctica ante su antiguo club. Aunque vio una tarjeta amarilla en el minuto 51 por una falta táctica, su energía en la zona central fue crucial para el sistema de presión tras pérdida del Bayern. Fue sustituido poco antes de la hora de juego, cuando Kompany buscó rotar a su plantilla.



