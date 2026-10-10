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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores del Barcelona contra el Getafe: Gabriel Jesus y Anthony Gordon brillan mientras continúa el rodillo de Hansi Flick

Barcelona
Getafe
Primera División
Barcelona vs Getafe

El Barcelona mantuvo su inicio perfecto en la campaña de LaLiga con una contundente victoria por 3-0 sobre el Getafe en el Spotify Camp Nou. Los tempraneros goles de Anthony Gordon y Gabriel Jesus marcaron el tono del partido antes de que Jules Koundé añadiera brillo al marcador en los últimos minutos.

El Barcelona amplió a ocho partidos su racha de victorias en La Liga con una contundente goleada por 3-0 al Getafe. El plan táctico de Hansi Flick quedó patente desde el pitido inicial, ya que el Barça dominó el 83 % de la posesión y asfixió al conjunto visitante con una presión alta. El primer gol llegó casi de inmediato, cuando Gordon vio puerta apenas dos minutos después del inicio del encuentro, calmando cualquier nervio y obligando al Getafe a salir de su planteamiento defensivo antes de lo previsto.

El partido también fue destacado por la primera titularidad de Jesus, que dobló la ventaja en la media hora con una definición certera. Aunque el Getafe intentó romper el ritmo con un juego físico, que se tradujo en cuatro tarjetas amarillas, la superioridad técnica del Barcelona nunca estuvo en cuestión. El gol de Koundé en el minuto 73 dejó el resultado visto para sentencia y aseguró que el Barcelona se mantuviera en lo más alto de la clasificación con un pleno de 24 puntos y una impresionante diferencia de goles de +27.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP

    Portería y defensa

    J. Garcia - 7/10

    El guardameta vivió una de las noches más tranquilas de su carrera, protegido por un equipo que tuvo el balón durante la inmensa mayoría del partido. Solo tuvo que intervenir una vez para hacer una única parada, pero su distribución fue vital para mantener los 862 pases totales completados por los locales.

    Jules Koundé - 9/10

    Actuación excepcional del francés, que dominó el flanco derecho. Más allá de sus tareas defensivas, mostró su valor ofensivo al marcar el último gol del partido en el minuto 73.

    X. Espart - 7/10

    El joven se mostró sereno en el centro de la defensa, beneficiado por la falta de ambición del Getafe. Mantuvo la línea defensiva alta que exigía Flick y fue eficaz en su juego de pase corto para mantener el ritmo alto.

    Eric García - 8/10

    Capitán en esta ocasión, García lideró la zaga con autoridad. Su capacidad para incorporarse al centro del campo ayudó al Barcelona a mantener su asfixiante 83 % de posesión, y fue crucial para neutralizar los escasos contragolpes que el Getafe intentó lanzar.

    G. Martin - 7/10

    Actuando como lateral izquierdo, Martin fue una salida constante para los cambios de orientación. Aunque tuvo menos peso directo en los goles que Koundé, su posicionamiento impidió que el Getafe encontrara espacios al contragolpe.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampista

    Lamine Yamal - 8/10

    El adolescente fue una amenaza constante para el Getafe y dio la asistencia en el gol de Koundé en el minuto 73. Su peso en la banda derecha arrastró a los defensores fuera de posición, creando los medioespacios que aprovecharon Olmo y Gavi.

    Dani Olmo - 7/10

    Actuando entre líneas, Olmo fue el principal nexo del equipo antes de ser sustituido en el minuto 61. Tuvo influencia en la fase inicial de la jugada que llevó al 2-0 del Barcelona al descanso, mostrando una gran conciencia espacial.

    Rodri - 8/10

    El metrónomo del centro del campo estuvo en su mejor versión, dando continuidad a la posesión y asegurándose de que el Getafe no encontrara ninguna vía por el centro. Su presencia permitió que los jugadores más creativos se movieran con libertad, y controló el ritmo del partido hasta su sustitución en el minuto 71.

    Anthony Gordon - 9/10

    Gordon dio el arranque perfecto con un gol en el minuto 2. Su verticalidad y velocidad fueron demasiado para la línea de cinco defensas del Getafe, y siguió siendo una amenaza hasta que fue sustituido al final de la segunda parte.

    Gavi - 7/10

    El motor del centro del campo aportó su habitual tenacidad y energía. Ayudó a mantener la presión alta que limitó al Getafe a solo cuatro disparos en todo el partido, aunque fue dosificado con cuidado y sustituido tras 61 minutos.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Gabriel Jesus - 9/10

    Una actuación de ensueño para el brasileño. Marcó el crucial segundo gol en el minuto 30, mostrando el instinto depredador que Flick ha estado buscando. Sus movimientos sin balón abrieron numerosos espacios para los centrocampistas ofensivos.

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  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Pedri - 7/10

    Entró por Gavi en el minuto 61 y se hizo inmediatamente con el control del balón. Ayudó a gestionar el tramo final del partido con su característica serenidad.

    Fermín López - 6/10

    Entró en el minuto 61 para aportar piernas frescas. Estuvo enérgico, pero vio una amarilla tardía en el tiempo añadido.

    Marc Bernal - 6/10

    Sustituyó a Rodri en el minuto 71 y no se complicó, asegurándose de que la portería a cero se mantuviera intacta.

    Karim Adeyemi - 6/10

    Entró por Gordon en el minuto 71 para mantener la amenaza al contragolpe, aunque el partido estaba en gran medida ganado a esas alturas.

    H. Abdelkarim - N/D

    Entró en el minuto 82 por Gabriel Jesus.

    Hansi Flick - 9/10

    El dominio táctico de Flick fue total. Su decisión de poner de inicio a Gabriel Jesus dio frutos de inmediato, y su gestión del partido a través de los cambios mantuvo frescos a sus jugadores clave sin perder el control absoluto de la posesión.

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