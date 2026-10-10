J. Garcia - 7/10

El guardameta vivió una de las noches más tranquilas de su carrera, protegido por un equipo que tuvo el balón durante la inmensa mayoría del partido. Solo tuvo que intervenir una vez para hacer una única parada, pero su distribución fue vital para mantener los 862 pases totales completados por los locales.

Jules Koundé - 9/10

Actuación excepcional del francés, que dominó el flanco derecho. Más allá de sus tareas defensivas, mostró su valor ofensivo al marcar el último gol del partido en el minuto 73.

X. Espart - 7/10

El joven se mostró sereno en el centro de la defensa, beneficiado por la falta de ambición del Getafe. Mantuvo la línea defensiva alta que exigía Flick y fue eficaz en su juego de pase corto para mantener el ritmo alto.

Eric García - 8/10

Capitán en esta ocasión, García lideró la zaga con autoridad. Su capacidad para incorporarse al centro del campo ayudó al Barcelona a mantener su asfixiante 83 % de posesión, y fue crucial para neutralizar los escasos contragolpes que el Getafe intentó lanzar.

G. Martin - 7/10

Actuando como lateral izquierdo, Martin fue una salida constante para los cambios de orientación. Aunque tuvo menos peso directo en los goles que Koundé, su posicionamiento impidió que el Getafe encontrara espacios al contragolpe.