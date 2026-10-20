El viaje del Barcelona a la capital francesa dejó una exhibición táctica en el manejo del balón que, a la postre, careció de la solidez estructural necesaria para contener los contraataques directos del Paris Saint-Germain. Flick apostó por un 4-2-3-1 fluido con el que el Barcelona tuvo el 53 % de la posesión, pero llegó al descanso por detrás en el marcador después de que Desire Doue abriera el marcador. Pese a la desventaja, los blaugranas demostraron un enorme carácter para reaccionar y cambiaron por momentos la dinámica de una segunda parte de ida y vuelta.
La entrada de Fermin Lopez resultó decisiva: dio la asistencia para que Espart empatara diez minutos después de la reanudación. Aunque el gol de Yamal en el minuto 79 parecía haber asegurado un empate muy trabajado, la línea defensiva adelantada del Barcelona quedó expuesta en los últimos diez minutos. Vitinha y Fabian Ruiz aprovecharon el cansancio y los desajustes defensivos para marcar en los minutos 81 y 86, respectivamente, y dejaron al conjunto catalán sin recompensa pese a su vistosa actuación.