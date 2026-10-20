Joan Garcia - 5/10

Una actuación paradójica del guardameta. Aunque encajó cuatro goles, las estadísticas muestran que realizó nada menos que 9 paradas para mantener al Barcelona en el partido durante tanto tiempo. Sin embargo, recibir cuatro goles, independientemente de la calidad de las ocasiones del rival, deja en mal lugar su dominio del área.

Gerard Martin - 4/10

Martin tenía una difícil tarea defensiva y sufrió para frenar las incorporaciones al ataque de Achraf Hakimi. Aportó poco con sus pases para hacer avanzar el juego y a menudo se cerró demasiado, lo que permitió al PSG aprovechar las bandas en su ofensiva final.

Xavi Espart - 7/10

El más destacado de la defensa. No solo mostró una madurez impropia de su edad en su colocación, sino que también marcó un gol del empate decisivo en el minuto 55. Alejandro Balde lo sustituyó en el minuto 74, cuando Flick buscó piernas frescas.

Pau Cubarsi - 5/10

El joven central mostró su elegancia habitual con el balón, pero la delantera del PSG le exigió en el plano físico. Formó parte de una defensa que permitió 13 disparos a puerta, lo que apunta a una falta de coordinación a la hora de seguir a los jugadores que llegaban desde atrás.

Joao Cancelo - 4/10

Una noche para olvidar para el experimentado lateral. Vio una tarjeta amarilla temprana, en el minuto 17, que limitó su capacidad para defender con agresividad. Quedó fuera de posición con frecuencia mientras el PSG concentraba sus ataques por su banda.