Notas de los jugadores del Arsenal vs. Leeds United: Riccardo Calafiori y Bruno Guimaraes inspiran la remontada en la segunda parte

David Raya - 6/10

El español tuvo una tarde relativamente tranquila, realizando 4 paradas a lo largo del partido. Poco pudo hacer para evitar el certero gol inicial de Justin en el minuto 55, que fue consecuencia de un fallo defensivo colectivo más que de un error concreto del guardameta. Su salida de balón ayudó al Arsenal a mantener su 58 por ciento de posesión.

Ben White - 6/10

Actuación funcional del lateral derecho, aunque le faltó su habitual amenaza en las incorporaciones al ataque. Fue sustituido por Jurrien Timber en el minuto 62, cuando Arteta buscaba más dinamismo tras el gol inicial del Leeds. Su trabajo defensivo fue sólido, pero le costó ofrecer centros de calidad a la línea de ataque.

Gabriel - 7/10

El brasileño fue una presencia física en el corazón de la defensa, liderando al equipo en despejes e intercepciones. Fue clave en la defensa de las acciones a balón parado, ayudando a neutralizar los cuatro saques de esquina del Leeds. Su liderazgo quedó patente durante los frenéticos diez últimos minutos después de que el Arsenal se hubiera puesto por delante.

Ezri Konsa - 7/10

Entrando en lugar del lesionado William Saliba, el fichaje del verano se mostró sereno durante la mayor parte del partido. Ayudó a controlar bien la amenaza de Dominic Calvert-Lewin, contribuyendo a los 11 duelos aéreos ganados por la zaga del Arsenal. Su colocación fue en líneas generales buena, aunque la defensa perdió brevemente su estructura durante la jugada del gol del Leeds.

Riccardo Calafiori - 8/10

Fue uno de los jugadores más destacados y aportó la chispa que el Arsenal necesitaba desesperadamente. Su gol en el minuto 62 restableció la igualdad y cambió la inercia del partido. Tácticamente, ofreció una gran flexibilidad antes de ser sustituido por Piero Hincapie en el minuto 82, mostrando por qué se ha convertido en una pieza vital en las rotaciones defensivas de Arteta.







