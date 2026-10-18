David Raya - 7/10

Una noche relativamente tranquila para el español bajo palos, ya que solo tuvo que hacer dos paradas. Sin embargo, su colocación fue impecable y desempeñó un papel fundamental como apoyo en la creación de juego: ayudó al Arsenal a mantener adelantada la línea defensiva y a circular el balón con eficacia para sostener la presión sobre los locales.

Riccardo Calafiori - 7/10

El italiano sigue mostrándose cómodo en este sistema y aporta un excelente equilibrio en la banda izquierda. Se mostró firme en los duelos individuales y mantuvo la calma cuando el Forest intentó salir al contraataque, contribuyendo a una defensa que concedió muy poco margen de error.

Gabriel - 8/10

Dominante por alto y agresivo en las interceptaciones, Gabriel fue el pilar de una defensa que dejó su portería a cero. Ganó la mayoría de sus 13 duelos aéreos e impidió que los balones largos del Forest generasen verdadero peligro en el área del Arsenal.

Ezri Konsa - 7/10

Titular en lugar del ausente William Saliba, Konsa firmó una actuación muy solvente. Leyó muy bien el juego y se complementó con Gabriel, lo que permitió que las transiciones defensivas siguieran funcionando sin problemas pese al cambio de jugadores.

Ben White - 6/10

Firmó una actuación habitual en él hasta que fue sustituido en el minuto 66. Ofreció su habitual amenaza con las incorporaciones por la banda y mantuvo la disciplina táctica, pero le faltó precisión en el último pase para romper el empate mientras estuvo sobre el campo. Jurrien Timber entró en su lugar cuando Arteta buscó más dinamismo.