El Arsenal mantuvo su lucha por la cima de la Premier League con una trabajada victoria por 0-1 ante el Nottingham Forest en el City Ground. El partido fue un ejemplo de dominio territorial sostenido frente a la resistencia de un bloque bajo: el equipo de Mikel Arteta tuvo un abrumador 74 % de posesión. Pese a controlar el balón, al Arsenal le costó superar la disciplinada defensa del Forest durante buena parte de la primera mitad y llegó al descanso con el 0-0 en el marcador.
El panorama táctico cambió en la segunda parte tras la entrada de Noni Madueke. Aunque al Arsenal le costó transformar sus 629 pases en ocasiones claras, el gol llegó por fin en el minuto 80, cuando Madueke marcó a pase de Declan Rice. El Forest intentó reaccionar en los últimos minutos, pero solo logró dos disparos a puerta en todo el partido. La defensa del Arsenal se mantuvo firme para asegurar los tres puntos y dejar su portería a cero fuera de casa.