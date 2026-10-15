El AC Milan firmó una actuación contundente en la Europa League al golear 4-0 al Salzburgo con un juego de transiciones vertiginosas y una gran eficacia de cara a portería. La decisión táctica de Ruben Amorim de apostar por un 3-4-2-1 flexible dio frutos de inmediato: el Milan desbordó al conjunto local en la primera parte.

El gran protagonista fue Cisse, que aprovechó los espacios en la defensa del Salzburgo para marcar dos goles antes del descanso y completar su triplete poco después de la reanudación, dejando el partido prácticamente sentenciado.

Aunque el marcador apunta a una victoria cómoda, el encuentro también tuvo sus complicaciones. El Milan tuvo que afrontar los minutos finales con diez jugadores tras la expulsión de Terracciano en la recta final. Pese a ello, la entrada de Goncalo Ramos desde el banquillo redondeó el resultado: aprovechó una asistencia de Ardon Jashari para marcar el cuarto gol. Esta victoria permite al Milan enderezar el rumbo de su campaña europea y demuestra la profundidad de plantilla y la flexibilidad táctica del equipo de Amorim.

GOAL puntúa a los jugadores del AC Milan tras el partido en el Red Bull Arena...