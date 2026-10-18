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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP
Mohamed Saeed
Traducido por

Notas de los jugadores del AC Milan ante el Atalanta: Adrien Rabiot brilla en un emocionante partido de cinco goles en San Siro

AC Milán
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Atalanta
A. Rabiot
R. Amorim
AC Milán vs Atalanta
Serie A

El AC Milan logró una trabajada victoria por 3-2 ante el Atalanta en San Siro y, tras sufrir un susto en los últimos minutos, se llevó los tres puntos. Adrien Rabiot fue el jugador más destacado y aportó la creatividad en un partido en el que el Milan llegó a tener tres goles de ventaja antes de resistir la enérgica reacción del Atalanta.

El AC Milan prolongó su impresionante inicio de temporada invicto en la Serie A con una vibrante victoria por 3-2 ante el Atalanta en San Siro. El equipo de Ruben Amorim parecía encaminado hacia un triunfo contundente tras llegar al descanso con dos goles de ventaja. Su planteamiento táctico le permitió dominar la posesión, con un 56 % del balón, y generar ocasiones de mayor calidad, como refleja su cifra de goles esperados (xG) de 2,41 frente al 1,65 del conjunto visitante.

Sin embargo, la segunda parte fue mucho más caótica. Tras ampliar su ventaja al 3-0 al comienzo del segundo periodo, el Milan perdió concentración defensiva, lo que permitió al Atalanta marcar dos veces y dejar el desenlace abierto hasta el final.

Pese a la presión en los últimos minutos y a encajar cuatro disparos a puerta, la calidad técnica del Milan en el último tercio y la autoridad de sus centrocampistas le permitieron mantenerse cuarto en la tabla, a solo un punto de la Lazio, tercera clasificada.

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    Portería y defensa

    Mike Maignan - 6/10

    El capitán del Milan tuvo una primera hora relativamente tranquila, pero quedó desprotegido cuando la estructura defensiva empezó a descomponerse en los minutos finales. Realizó dos paradas durante el partido, aunque poco pudo hacer para evitar los dos goles encajados, ya que el Atalanta encontró huecos en la zaga milanista. Su distribución de balón volvió a ser fiable y ayudó al Milan a salir jugando desde atrás bajo presión.

    Koni De Winter - 6,5/10

    Situado en el lado derecho de la línea de tres defensas, De Winter mantuvo en general la disciplina ante la amenaza de Rowe. Contribuyó a una labor defensiva que limitó al Atalanta a solo dos saques de esquina y estuvo sólido por alto, aunque los goles que encajó el equipo en los minutos finales redujeron ligeramente su influencia en el partido.

    Mario Gila - 7,5/10

    Una noche de grandes momentos para el defensa, que acabó con una sustitución táctica en el tramo final. Gila estuvo inmenso durante la primera hora y marcó en el minuto 57 para poner al Milan 3-0 arriba tras incorporarse al ataque en el momento oportuno. Sin embargo, vio una tarjeta amarilla en el minuto 84 y fue sustituido de inmediato, ya que Amorim buscaba asegurar el resultado.

    Strahinja Pavlovic - 6,5/10

    El defensa serbio aportó la contundencia necesaria a la zaga y se empleó en los duelos físicos para frenar a Krstovic. Aunque formó parte de una defensa que parecía impenetrable durante 60 minutos, sufrió ligeramente cuando el Atalanta aumentó el ritmo e introdujo jugadores de refresco en las bandas.

  • Centrocampo

    Yunus Musah - 7/10

    Musah, que desempeñó un papel dinámico, aportó una energía decisiva para que el Milan se impusiera en la batalla del centro del campo. Fue fundamental en las transiciones y ayudó a su equipo a acumular casi 601 pases. Fue sustituido en el minuto 75, cuando el Milan buscaba piernas frescas para contrarrestar la reacción final del Atalanta.

    Diego Moreira - 7,5/10

    Moreira dio la asistencia decisiva para el gol de Rabiot justo antes del descanso, una jugada que cambió por completo la dinámica del partido. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas causó constantes problemas a los carrileros del Atalanta hasta que fue sustituido.

    Samuel Chukwueze - 6,5/10

    Muy activo en la banda, Chukwueze obligó a la defensa del Atalanta a replegarse con sus conducciones directas. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, su presencia abrió espacios que Pulisic y Rabiot pudieron aprovechar. Fue el primer jugador al que sustituyó Amorim, en el minuto 53.

    Luka Modric - 7,5/10

    Para el croata, la edad parece ser solo un número: controló el ritmo del partido con aparente facilidad. Su precisión en el pase ayudó al Milan a mantener un 56 % de posesión, y su colocación táctica impidió que el Atalanta lanzara contraataques efectivos durante buena parte del encuentro.


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    Ataque

    Adrien Rabiot: 9/10

    Una exhibición de juego en el centro del campo moderno. Rabiot marcó el decisivo segundo gol en el minuto 43 y después dio la asistencia para el tanto de Gila en el 57. También participó en la jugada del primer gol, aunque vio una tarjeta amarilla en el minuto 41 en un inusual momento de exceso de ímpetu. Fue, con diferencia, el mejor jugador sobre el terreno de juego.

    Goncalo Ramos: 8/10

    El referente del ataque hizo exactamente lo que se le pedía. Ramos mostró una gran sangre fría para transformar un penalti en el minuto 24, abrir el marcador y marcar la pauta de la noche. Cumplió bien como delantero centro, ofreciendo una opción de pase constante y presionando a los centrales del Atalanta.

    Christian Pulisic: 7/10

    El estadounidense sigue siendo el motor creativo de este equipo. Aunque no marcó, sus movimientos y su juego asociativo fueron fundamentales para que el Milan alcanzara los 2,41 goles esperados (xG). Fue sustituido en el minuto 75 entre los calurosos aplausos del público de San Siro.

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  • imago-sport-1084725007.jpgLaPresse

    Suplentes y entrenador

    Omari Hutchinson - 6/10

    Entró en el minuto 53 por Chukwueze. Dejó destellos de su calidad individual, pero tuvo que realizar más tareas defensivas de las previstas cuando el Atalanta comenzó a remontar.

    Pervis Estupinan - 6/10

    Entró en el minuto 75 para aportar solidez defensiva por la izquierda y tuvo que emplearse a fondo ante las subidas de Zappacosta para el equipo visitante.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Entró en los últimos minutos con la intención de reforzar el centro del campo, pero le costó adaptarse al ritmo del partido mientras el Atalanta volcaba jugadores al ataque en los diez minutos finales.

    Ruben Loftus-Cheek - 6/10

    Aportó la presencia física que tanto necesitaba el equipo en los últimos 15 minutos y ayudó al Milan a conservar el resultado pese a la creciente presión.

    Fikayo Tomori - Sin calificación

    Entró en el minuto 84 por Gila para asegurar el resultado. No jugó lo suficiente como para recibir una calificación justa.

    Ruben Amorim - 7,5/10

    El sistema 3-4-2-1 de Amorim funcionó a la perfección durante una hora y desarticuló la presión alta del Atalanta. Aunque los goles tardíos le frustrarán, su decisión de alinear juntos de inicio a Rabiot y Modric fue una genialidad táctica que le permitió dominar la zona central del campo.

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