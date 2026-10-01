Portugal prolongó su dominante racha en la Liga A de la UEFA Nations League con una victoria por 4-2 ante Dinamarca en un partido de muchos goles. El conjunto visitante tomó el control pronto, cuando Joao Cancelo vio puerta en el minuto 13, aunque Mikkel Damsgaard empató poco después. Sin embargo, la superior calidad técnica de Portugal se impuso y Goncalo Ramos devolvió la ventaja antes del descanso, aprovechando la primera de las dos asistencias del inspirador Fernandes.
La segunda parte fue igual de caótica, con Rasmus Hoejlund igualando el marcador para los daneses al inicio del periodo. Portugal no se dejó desestabilizar y volvió a ponerse por delante por medio de Vitinha antes de que el suplente Joao Felix añadiera un cuarto gol en los últimos minutos para sentenciar el encuentro. Pese a que Dinamarca tuvo más posesión, Portugal fue demoledoramente eficaz, con 10 disparos a puerta y un valor de goles esperados (xG) de 2,67 para sellar su tercera victoria consecutiva en el grupo.