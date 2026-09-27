Países Bajos logró una vital victoria por 2-1 sobre Serbia en el Stadion Rajko Mitic, lo que supuso un hito significativo para el seleccionador Xavi Hernandez. La Oranje dominó el balón, con un 67 % de posesión y la friolera de 25 disparos, aunque se vio obligada a trabajar duro para sacar el resultado después de un susto al inicio de la segunda parte. Mexx Meerdink fue el jugador decisivo, al mostrar una serenidad impropia de su edad para marcar desde el punto de penalti en la primera mitad y dar después el toque definitivo más tarde en el partido.
Serbia demostró ser un rival resistente, especialmente tras el descanso, cuando Luka Jovic vio puerta apenas un minuto después de la reanudación para anular el tanto inicial de Meerdink. Sin embargo, la superioridad táctica del centro del campo neerlandés, liderado por el incansable Joey Veerman, terminó desgastando a los anfitriones. La victoria deja a Países Bajos en lo más alto del Grupo 2, después de haber mostrado tanto la creatividad como la garra necesarias para ganar a domicilio en Belgrado.