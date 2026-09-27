Bart Verbruggen - 6/10

El guardameta del Brighton tuvo una noche relativamente tranquila, ya que Países Bajos dominó la posesión, pero poco pudo hacer para evitar el certero remate de Jovic justo después del descanso. Terminó el partido con cinco paradas, aportando una base sólida cuando Serbia amenazó ocasionalmente al contraataque.

Virgil van Dijk - 7/10

El capitán fue un pilar de serenidad, dirigiendo a la zaga ante el físico planteamiento de Serbia. Fue clave en la salida de balón del equipo, contribuyendo a los 634 pases totales completados por los visitantes y asegurando que la transición defensiva se mantuviera estable pese a la línea adelantada.

Jan Paul van Hecke - 6/10

Actuación solvente del defensa, que ayudó a mantener el control asfixiante de Países Bajos sobre el partido. Formó parte de una unidad que limitó a Serbia a solo seis disparos a puerta pese al ambiente hostil de Belgrado.

Micky van de Ven - 7/10

Su velocidad de recuperación fue vital para lidiar con la amenaza de los balones largos de Serbia. La capacidad de Van de Ven para abarcar campo permitió a los laterales neerlandeses proyectarse al ataque, contribuyendo de forma significativa a los 51 despejes del equipo mientras repelían la presión final serbia.

Denzel Dumfries - 6/10

Una actuación de alto voltaje, muy en su línea, del carrilero, que fue una salida constante por la banda derecha. Fue sustituido en el minuto 80 tras un esfuerzo que ayudó a hundir a los carrileros serbios en su propio campo.