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Moataz Elgammal
Traducido por

Notas de los jugadores de Países Bajos contra Grecia: Tijjani Reijnders brilla desde el banquillo mientras el equipo de Xavi Hernandez rescata un dramático empate en la Nations League

Player ratings
Grecia vs Holanda
Grecia
Holanda
UEFA Nations League A
T. Reijnders
Xavi Hernández

Tijjani Reijnders y Virgil van Dijk lideraron una impresionante reacción en la segunda parte, en la que Países Bajos se recuperó de una desventaja de dos goles para lograr un dramático empate 2-2 en la Nations League ante Grecia en Tesalónica.

Países Bajos mostró dos caras tácticas muy distintas en el Stadio Toumbas. En una desastrosa primera parte, el equipo de Xavi Hernandez tuvo serios problemas para hacer frente al juego directo de los locales y se vio por detrás en el marcador tras un gol de Fotis Ioannidis en el minuto 23, antes de que Giorgos Masouras doblara la desventaja en el tiempo de descuento. Pese a acaparar el 71 % de la posesión, los visitantes carecieron de la profundidad necesaria para desarticular el bloque bajo griego y se marcharon al descanso con una montaña que escalar.

La entrada de Reijnders y Ryan Gravenberch al descanso cambió el centro de gravedad del partido. Van Dijk inició la remontada en el minuto 59 al rematar un córner botado por Joey Veerman. La presión acabó dando sus frutos en el minuto 89, cuando Reijnders marcó desde el centro del área. Aunque los despistes defensivos del primer periodo frustrarán al cuerpo técnico, el carácter mostrado para acumular 19 disparos y acabar restableciendo la igualdad garantiza que siga muy metido en la pelea en el Grupo A2.


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    Portero y defensa

    Bart Verbruggen - 5/10

    Una noche frustrante para Verbruggen, al que batieron dos veces con solo cuatro disparos a puerta. Aunque no se le podía responsabilizar por completo de la contundencia de las definiciones griegas, en ocasiones su distribución se vio ralentizada por la falta de movimientos por delante de él.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Habitualmente trabajador en la banda derecha, Dumfries intentó aportar la amplitud que faltaba en las zonas centrales. Pensó que había marcado un empate crucial en la segunda parte, pero una larga revisión del VAR anuló su remate a bocajarro por fuera de juego.

    Jurrien Timber - 5/10

    Encargado de meterse en el centro del campo para generar superioridades, Timber se vio atrapado en las transiciones durante la primera parte. Acabó siendo sustituido por Gjivai Zechiel en el minuto 78, mientras se intensificaba la búsqueda del empate.

    Virgil van Dijk - 7/10

    Van Dijk lideró la reacción, elevándose por encima de todos para recortar distancias con un potente cabezazo en el minuto 59. Aunque la línea defensiva se mostró insegura ante los contraataques griegos en la primera parte, su aplomo individual ayudó a asentar al equipo para el asedio de la segunda mitad.

    Micky van de Ven - 5/10

    Actuando en la izquierda de la línea de cuatro, su velocidad al repliegue fue vital, aunque le costó influir en el juego en ataque. En un partido en el que el equipo dominó la posesión, se esperaba más de él en cuanto a su aportación en las incorporaciones por fuera.

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    Centrocampo

    Quinten Timber - 4/10

    Fueron 45 minutos complicados para Timber. Le costó marcar el ritmo y fue superado con demasiada facilidad cuando Grecia progresaba entre líneas. Fue sustituido al descanso por Gravenberch como parte de un reajuste táctico.

    Joey Veerman - 7/10

    Como eje creativo del equipo, Veerman puso el saque de esquina preciso que acabó en el gol de Van Dijk y mantuvo el centro del campo en funcionamiento mientras el equipo completaba 619 pases. Rozó el gol con una peligrosa falta en la segunda parte, pero siguió siendo una fuente fiable de progresión.

    Guus Til - 4/10

    Actuando en la mediapunta, Til estuvo prácticamente desaparecido mientras Grecia congestionaba las zonas centrales. No encontró los espacios entre líneas y fue sacrificado al descanso para dar paso a un planteamiento más dinámico.


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    Ataque

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville fue el más directo de los atacantes titulares, provocando faltas e intentando aislar a su marcador. Aunque a veces le faltó precisión en el último pase, su insistencia mantuvo a la defensa griega metida atrás.

    Ruben van Bommel - 3/10

    Una primera parte desastrosa del joven futbolista. Le costó influir en el juego en ataque y su descuidado pase atrás en el tiempo añadido fue interceptado por Ioannidis, regalándole directamente a Grecia su segundo gol. Xavi lo sustituyó por Noa Lang al descanso.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Lideró la línea con energía, pero le faltó el servicio necesario para amenazar de verdad la portería. Con muy pocos toques dentro del área rival en la primera parte, estuvo a menudo aislado antes de ser sustituido por Joshua Zirkzee en el minuto 70.

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    Suplentes y entrenador

    Tijjani Reijnders - 8/10

    El que cambió el partido. Introducido al descanso, Reijnders aportó la verticalidad que faltaba. Su empate en el minuto 89 fue la merecida recompensa a una actuación que dio a la medular la urgencia que tanto necesitaba.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Entró al descanso y aportó una mejor conservación del balón y presencia física en la medular. Su entrada coincidió con el dominio total de Países Bajos en la segunda mitad.

    Noa Lang - 7/10

    Aportó desborde y caos en la banda izquierda. Pese a ver una tarjeta amarilla tras un acalorado intercambio, su capacidad de centro fue excelente, poniendo un envío peligroso que acabó derivando en el empate final.

    Joshua Zirkzee - 7/10

    Estuvo a punto de darle la victoria en el minuto 88 con un potente cabezazo que obligó a Tzolakis a hacer una parada brillante. Instantes después, su peinada crucial dejó a Reijnders en posición de marcar el decisivo gol del empate.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Un cameo animado del joven, que entró en el minuto 78 y no tuvo miedo de involucrarse en el frenético tramo final.

    Xavi - 7/10

    Su once inicial careció de equilibrio y se vio sorprendido de inicio por el agresivo plan de partido de Grecia. Sin embargo, su triple sustitución al descanso fue un acierto maestro. El ajuste táctico cambió por completo la dinámica y acabó rescatando un resultado crucial.

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