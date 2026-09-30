ST. LOUIS -- La selección masculina de Estados Unidos marcó cuatro goles el martes por la noche. El segundo y el cuarto fueron los que más darán que hablar.

Llegaron de la mano de los adolescentes Julian Hall y Mathis Albert, lo que alimenta aún más la ilusión y el optimismo que han definido esta concentración.

El dúo ayudó a la selección de Estados Unidos a derrotar a Chile por 4-2 en un amistoso de ida y vuelta, asegurando una segunda victoria consecutiva ante un rival sudamericano. Todas las miradas estaban puestas en las jóvenes estrellas de este grupo. Una vez más, respondieron.

Hall marcó el segundo gol de Estados Unidos, un fantástico remate de cabeza a centro de Gio Reyna que igualó el marcador 2-2 en la segunda parte. Llegó después de que el delantero generara varias ocasiones, pero no lograra convertirlas. El gol fue merecido, por tanto, para un jugador que nunca bajó la cabeza y cuya energía no decayó en ningún momento.

El gol de Albert fue la guinda del pastel. Con apenas unos instantes por jugarse, la joven promesa de 17 años del Borussia Dortmund fusiló su primer gol con la selección de Estados Unidos. Su disparo golpeó el larguero por debajo y botó dentro, desatando una última celebración en una noche que ya había ofrecido mucho. Con ello, Albert se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección de Estados Unidos en la era moderna.

Aunque la resiliencia de Hall y el gran gol de Albert acapararán los titulares, Sebastian Berhalter fue claramente el mejor jugador del partido. El centrocampista del Middlesbrough marcó uno y asistió en otro ante Perú en el primer partido de esta ventana para la selección de Estados Unidos. El martes, lo hizo otra vez. Berhalter marcó el primero y luego asistió a Chris Richards en el que acabaría siendo el gol de la victoria, apenas unos instantes después de que Mauricio Pochettino introdujera una oleada de sustituciones.

Una vez más, Pochettino dio muchos minutos a los jóvenes en este partido. Hall estuvo entre los titulares, al igual que otras promesas emergentes como Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield y Brooklyn Raines. Todos dejaron cosas sobre las que construir. Todos tuvieron también momentos de los que aprender.

Ese es, al fin y al cabo, el tema de esta concentración y, una vez más, la selección de Estados Unidos acertó. Las jóvenes estrellas rindieron, los veteranos dieron un paso al frente y, al final, Estados Unidos encontró la manera de ganar.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos desde el Energizer Park...