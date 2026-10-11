La Juventus se marchó de Cerdeña con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad tras empatar 1-1 con el Cagliari en un partido que dominó durante largos tramos, pero en el que le faltó acierto de cara a puerta. Pese a tener el 72 % de la posesión y realizar 22 disparos en total, el equipo de Luciano Spalletti se vio por detrás en el marcador desde el principio.
El planteamiento táctico se apoyó en gran medida en la superioridad numérica por las bandas y la presión sostenida, pero al conjunto visitante le costó transformar sus 1,92 xG en una ventaja y a menudo se topó con un bloque defensivo del Cagliari impenetrable.
Los locales se adelantaron en el minuto 20 por medio de Daniel Maldini, que castigó un despiste momentáneo de la defensa de la Juventus. La respuesta de la Juve fue notable en cuanto a dominio territorial, pero le faltó la verticalidad necesaria hasta bien entrada la segunda parte. El empate no llegó hasta el minuto 81, cuando Randal Kolo Muani logró por fin batir al inspirado Simone Scuffet y asegurar el reparto de puntos.