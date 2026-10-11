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Mohamed Saeed
Traducido por

Notas de los jugadores de la Juventus contra el Cagliari: Randal Kolo Muani rescata un punto, pero el dominio de la Juventus no se traduce en victoria

Juventus
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R. Kolo Muani
Cagliari vs Juventus
Cagliari
Serie A
L. Spalletti

La Juventus dominó la posesión y superó al Cagliari en número de disparos, pero tuvo que conformarse con un empate 1-1 ante un rival que ofreció una gran resistencia. El gol del empate de Randal Kolo Muani, en los últimos minutos, acabó por romper la férrea defensa de los locales después de que Daniel Maldini abriera el marcador poco después del inicio.

La Juventus se marchó de Cerdeña con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad tras empatar 1-1 con el Cagliari en un partido que dominó durante largos tramos, pero en el que le faltó acierto de cara a puerta. Pese a tener el 72 % de la posesión y realizar 22 disparos en total, el equipo de Luciano Spalletti se vio por detrás en el marcador desde el principio.

El planteamiento táctico se apoyó en gran medida en la superioridad numérica por las bandas y la presión sostenida, pero al conjunto visitante le costó transformar sus 1,92 xG en una ventaja y a menudo se topó con un bloque defensivo del Cagliari impenetrable.

Los locales se adelantaron en el minuto 20 por medio de Daniel Maldini, que castigó un despiste momentáneo de la defensa de la Juventus. La respuesta de la Juve fue notable en cuanto a dominio territorial, pero le faltó la verticalidad necesaria hasta bien entrada la segunda parte. El empate no llegó hasta el minuto 81, cuando Randal Kolo Muani logró por fin batir al inspirado Simone Scuffet y asegurar el reparto de puntos.


  • imago-sport-1084417790.jpgIPA Sport

    Portería y defensa

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Vicario tuvo sorprendentemente poco trabajo durante gran parte de la noche, mientras la Juventus controlaba el balón. No pudo detener el remate de Daniel Maldini en el minuto 20, aunque quizá habría esperado una mejor protección de su defensa. Terminó el partido con una sola parada, reflejo de un encuentro en el que el rival aprovechó con eficacia sus escasas llegadas.

    Gleison Bremer - 6/10

    El capitán lideró una línea defensiva que apenas se vio exigida en jugada, pero no logró mantener la portería a cero. Bremer se impuso en sus duelos individuales, aunque la defensa pareció algo descoordinada en la acción que acabó en el gol del Cagliari. Fue fundamental para mantener una línea adelantada que permitió a la Juve reducir los espacios.

    Jhon Lucumi - 6/10

    Lucumi mostró solidez junto a Bremer y contribuyó a la salida de balón desde atrás. Los 844 pases totales del equipo reflejan la participación de los defensas. Sin embargo, al igual que su compañero, se sentirá frustrado por haber encajado un gol en uno de los dos únicos tiros a puerta que consiguió el Cagliari en todo el partido.

    Mehmet Zeki Celik - 5/10

    A Celik le costó aportar el empuje ofensivo necesario por la banda derecha antes de ser sustituido en el minuto 64. Aunque estuvo firme en defensa, la Juventus necesitaba más peligro con sus incorporaciones por fuera para superar el bloque bajo del Cagliari.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Kalulu se mostró fiable en líneas generales y exhibió velocidad para replegarse en las contadas ocasiones en que el Cagliari intentó salir al contraataque. Contribuyó a la solidez defensiva que limitó a los locales a un xG de apenas 0,225, aunque ofreció poco peligro en el último tercio durante las largas fases de presión de la Juve.

  • imago-sport-1084416345.jpgIPA Sport

    Centrocampo

    Douglas Luiz - 7/10

    El brasileño fue el eje del centro del campo de la Juventus y ayudó al equipo a mantener una abrumadora posesión del 72 %. Movió el balón con eficacia, pero le costó encontrar el pase decisivo para desarticular la defensa sarda. Fue sustituido en los últimos minutos por Teun Koopmeiners cuando se intensificó la búsqueda del gol de la victoria.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr derrochó energía y recuperó el balón con rapidez, lo que permitió a la Juventus mantener la iniciativa. Su capacidad para abarcar terreno permitió a los jugadores más creativos adelantar su posición, aunque él mismo no supuso una amenaza de cara a portería en un partido en el que la Juve necesitaba aportaciones desde atrás.

    Weston McKennie - 5/10

    Una noche difícil para el estadounidense, que vio la tarjeta amarilla ya en el minuto 17. La amonestación pareció frenar su habitual estilo agresivo y Spalletti lo sustituyó por motivos tácticos al descanso, con la intención de reorganizar el centro del campo y evitar una posible expulsión.


  • imago-sport-1084417982.jpgIPA Sport

    Ataque

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez dejó destellos de su calidad individual en la banda, pero la defensa del Cagliari a menudo le marcó con dos jugadores. Contribuyó a los 35 centros que la Juventus envió al área, aunque le faltó precisión en el último pase para encontrar a un compañero antes de ser sustituido a la hora de juego.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Una primera parte frustrante para Conceicao, que tuvo dificultades para influir en el juego ante un rival muy replegado. No encontró espacios a la espalda de la defensa y fue sustituido en el descanso como parte de un doble cambio para dar más urgencia al ataque del equipo.

    Randal Kolo Muani - 8/10

    El salvador de la Juventus. Kolo Muani lideró el ataque con inteligencia y acabó marcando el gol del empate en el minuto 81. En un partido en el que la Juventus realizó 22 disparos, fue él quien mantuvo la calma para evitar que el equipo se marchara de vacío, justificando su papel como referencia ofensiva.


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  • imago-sport-1084414576.jpgLaPresse

    Suplentes y entrenador

    Kristjan Alajbegovic - 8/10

    Entró en el descanso y dio la asistencia para el gol crucial de Kolo Muani. Su entrada aportó otra dimensión al ataque de la Juventus, y su visión de juego fue clave para desbloquear el marcador.

    Edon Zhegrova - 6/10

    Entró por Conceicao en el descanso y aportó más verticalidad. Su velocidad obligó al Cagliari a replegarse, aunque a sus disparos y centros les faltó a menudo precisión para propiciar un segundo gol.

    Nick Woltemade - 6/10

    Sustituyó a Gonzalez en el minuto 60. Aprovechó su presencia física para fijar a los defensas y dejar algo más de espacio a Kolo Muani dentro del área en los últimos compases.

    Andrea Cambiaso - 6/10

    Entró por Celik para aportar más amplitud y capacidad de centro. Su energía ayudó a la Juventus a mantener el asedio a la portería del Cagliari durante los últimos 25 minutos.

    Teun Koopmeiners - Sin calificar

    Fue una última apuesta táctica en el minuto 84, pero no tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el marcador.

    Luciano Spalletti - 6/10

    Spalletti estará satisfecho con el dominio de su equipo, pero frustrado por la falta de acierto de cara a portería. Su doble cambio en el descanso mostró una actitud proactiva que acabó dando frutos con el empate, aunque la incapacidad del once inicial para encontrar espacios al comienzo sigue siendo motivo de preocupación.

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